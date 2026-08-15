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Fase de grupos copa 2026

Fluminense vira contra o Palmeiras no Maracanã em jogo pelo Brasileirão

Equipe carioca marcou aos 46 minutos do segundo tempo no Maracanã e reduziu impacto da derrota sobre a disputa pela liderança

Fluminense teve maior volume ofensivo no segundo tempo e conseguiu transformar a pressão em gols nos minutos finais

Fluminense teve maior volume ofensivo no segundo tempo e conseguiu transformar a pressão em gols nos minutos finais

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 19h35.

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O Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste sábado, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida marcada por duas viradas de cenário no placar.

O Palmeiras esteve à frente em duas oportunidades, mas sofreu o gol decisivo aos 46 minutos do segundo tempo e perdeu a chance de ampliar sua vantagem na liderança.

O time paulista abriu o placar com Gustavo Gómez e retomou a vantagem na etapa final com Maurício, que marcou aos 36 minutos após uma jogada de Flaco López. A resposta do Fluminense veio rapidamente: Serna empatou após rebote de uma cabeçada de Cano na trave, e, nos acréscimos, Germán Cano desviou de cabeça uma finalização de Martinelli para definir a vitória.

O resultado encerrou um período de três meses sem vitórias do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A equipe havia vencido pela última vez em 16 de maio, contra o São Paulo, por 2 a 1.

O Palmeiras deixou o Maracanã sem aumentar sua vantagem na primeira colocação. A equipe comandada por Abel Ferreira soma 48 pontos, seis a mais que o Flamengo, que enfrenta o Mirassol neste domingo.

Uma vitória do Flamengo reduziria a diferença para três pontos e colocaria mais pressão na disputa pela liderança do campeonato.

Apesar de ter ficado duas vezes à frente no placar, o Palmeiras encontrou dificuldades para controlar a partida. O Fluminense teve maior volume ofensivo no segundo tempo e conseguiu transformar a pressão em gols nos minutos finais.

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