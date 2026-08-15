Bolsonaro pede ao STF para ser atendido pela nora dentista

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para deixar a prisão domiciliar e comparecer a uma consulta odontológica na próxima sexta-feira, 21.

A dentista indicada pela defesa é Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, mulher do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O pedido foi apresentado nesta sexta-feira, 14, ao ministro Alexandre de Moraes, responsável por analisar as autorizações relacionadas ao cumprimento da prisão domiciliar do ex-presidente. A consulta está marcada para as 14h.

Segundo a defesa, Bolsonaro deverá deixar a residência apenas pelo período necessário para o deslocamento, atendimento e retorno. Os advogados também pediram que sejam mantidas as medidas de fiscalização determinadas pela Justiça.

A solicitação ocorre em meio às restrições impostas a Bolsonaro durante a prisão domiciliar. O ex-presidente está proibido de receber visitas de Flávio Bolsonaro após a divulgação, nas redes sociais do senador, de uma carta escrita pelo pai.

A defesa pediu que a saída seja autorizada exclusivamente para a realização da consulta odontológica e pelo tempo necessário para o procedimento.

Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro é cirurgiã-dentista e mulher de Flávio Bolsonaro. Segundo informações citadas no material, ela passou a ganhar espaço na campanha do senador após discursar na convenção que oficializou sua candidatura ao Palácio do Planalto.

Prisão domiciliar de Bolsonaro

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo relacionado à trama golpista. Depois de passar por uma cirurgia, o ex-presidente obteve autorização para cumprir a pena em casa.

Durante o cumprimento da pena, saídas e visitas precisam ser autorizadas previamente por Alexandre de Moraes. O ex-presidente também se recupera de uma pneumonia bacteriana, segundo as informações fornecidas pela defesa.

(Com O Globo e Agência Brasil)