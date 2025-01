Motos elétricas entre 11 e 20 mil reais: conheça 5 opções no Brasil

O mercado de motos elétricas está em crescimento acelerado no Brasil, com cada vez mais marcas e modelos disponíveis. Se você busca uma opção na faixa de R$ 11 mil a R$ 20 mil, confira a seguir uma lista com 5 motocicletas elétricas que se destacam pelo custo-benefício, desempenho e praticidade. Todas têm potência, autonomia e recursos tecnológicos que podem atender às necessidades diárias de deslocamento urbano.

1. Shineray SE3 (R$ 11.990)

Tipo : Scooter elétrica

: Scooter elétrica Potência : 2.000W (cerca de 2,7 cv)

: 2.000W (cerca de 2,7 cv) Velocidade máxima : 59 km/h

: 59 km/h Autonomia : até 80 km

: até 80 km Bateria : não removível

: não removível Fabricante: Shineray (produção no Brasil)

A Shineray SE3 é uma das opções mais acessíveis de scooter elétrica no mercado nacional. Com preço sugerido de R$ 11.990, ela entrega uma velocidade adequada para deslocamentos em áreas urbanas. Sua autonomia de até 80 km é suficiente para rodar em curtas e médias distâncias.

No entanto, um ponto de atenção é que a bateria não é removível, o que pode exigir uma tomada adequada na garagem ou local de trabalho para facilitar a recarga. Em compensação, a SE3 oferece manutenção simples e baixo custo operacional, já que motos elétricas demandam menos revisões e têm menor número de componentes mecânicos sujeitos a desgaste.

2. Voltz EV1 Sport (R$ 15.890)

Tipo : Scooter elétrica

: Scooter elétrica Potência : até 4.500W (aprox. 6,1 cv)

: até 4.500W (aprox. 6,1 cv) Velocidade máxima : 75 km/h

: 75 km/h Autonomia : 100 km (uma bateria); 180 km (duas baterias)

: 100 km (uma bateria); 180 km (duas baterias) Baterias : removíveis

: removíveis Fabricante: Voltz (marca brasileira)

Já a Voltz EV1 Sport se destaca pela potência e pela possibilidade de usar duas baterias, o que pode elevar a autonomia para até 180 km. Isso a torna ideal para quem precisa rodar distâncias maiores sem depender de recargas frequentes.

Com um design moderno, a EV1 Sport alcança velocidade máxima de 75 km/h, suficiente para vias urbanas e até pequenos trechos de estrada. Além disso, as baterias removíveis facilitam muito a recarga, já que podem ser levadas para dentro de casa ou do escritório para serem plugadas na tomada.

3. Watts WS120 (R$ 16.990)

Tipo : Scooter elétrica

: Scooter elétrica Potência : 3.000W (cerca de 4 cv)

: 3.000W (cerca de 4 cv) Velocidade máxima : 70 km/h

: 70 km/h Autonomia : 60 km (120 km com duas baterias)

: 60 km (120 km com duas baterias) Baterias : removíveis

: removíveis Fabricante: Watts (empresa brasileira)

A Watts WS120 é mais uma scooter elétrica de fabricante nacional que chama atenção pelo visual compacto e pela proposta urbana. Ela tem preço em torno de R$ 16.990 e potência de 3.000W, atingindo velocidade de até 70 km/h.

Para quem precisa de mais flexibilidade, há a possibilidade de usar duas baterias removíveis, chegando a até 120 km de autonomia. Dessa forma, torna-se uma boa escolha para quem faz deslocamentos médios na cidade ou deseja uma moto elétrica sem complicações na hora de carregar.

4. Shineray SHE-S (R$ 19.290)

Tipo : Moto elétrica estilo street

: Moto elétrica estilo street Potência : 3.000W (aprox. 4 cv)

: 3.000W (aprox. 4 cv) Velocidade máxima : 75,5 km/h

: 75,5 km/h Autonomia : 80 km (por bateria removível)

: 80 km (por bateria removível) Bateria : removível

: removível Fabricante: Shineray

Para quem prefere algo mais parecido com uma moto street tradicional, a Shineray SHE-S aparece como ótima opção. Custando cerca de R$ 19.290, ela oferece um design mais robusto e uma velocidade máxima de 75,5 km/h, similar a scooters de 125cc movidas a combustão.

A bateria removível entrega 80 km de autonomia, ideal para uso diário em deslocamentos urbanos. De acordo com a proposta street, a SHE-S pode oferecer mais conforto para quem está acostumado a modelos com tanque e assento em posição semelhante às motocicletas convencionais.

5. Voltz EVS (R$ 20.390)

Tipo : Moto elétrica estilo street

: Moto elétrica estilo street Potência : 7.000W (cerca de 9,5 cv)

: 7.000W (cerca de 9,5 cv) Velocidade máxima : 120 km/h

: 120 km/h Autonomia : 120 km (uma bateria); 180 km (duas baterias)

: 120 km (uma bateria); 180 km (duas baterias) Baterias : removíveis

: removíveis Fabricante: Voltz

Fechando a lista, a Voltz EVS aparece como a mais potente e veloz do grupo, atingindo até 120 km/h. Embora seu preço fique ligeiramente acima de R$ 20 mil, ela representa uma opção de moto elétrica estilo street já bem consolidada no mercado brasileiro.

Com 7.000W de potência, a EVS oferece arranque mais vigoroso e melhor desempenho em vias expressas. A autonomia pode chegar a 180 km com duas baterias removíveis, tornando-a apta para viagens curtas intermunicipais ou deslocamentos mais extensos dentro de cidades.

Por que escolher uma moto elétrica nessa faixa de preço?

Economia de combustível: Sem a necessidade de gasolina, as motos elétricas geram economia de longo prazo, principalmente para quem roda muitos quilômetros por dia. Manutenção mais simples: Modelos elétricos possuem menos peças móveis e necessitam de menos revisões. Sustentabilidade: Ao optar por uma moto elétrica, você reduz a emissão de poluentes e contribui para um ar mais limpo nas grandes cidades. Variedade de modelos: Atualmente, já existem diversas opções de design (scooter ou street), potência e autonomia dentro dessa faixa de preço.

Como escolher a melhor moto elétrica para você