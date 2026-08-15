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Honda lança Biz Kuromi, edição especial inspirada em personagem da Sanrio

Ideia nasceu de duas motos conceito exibidas pela marca na CCXP, em São Paulo, no fim de 2025

Honda apresenta Biz Kuromi, edição especial inspirada em personagem (Reprodução/Honda)

Honda apresenta Biz Kuromi, edição especial inspirada em personagem (Reprodução/Honda)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 17h22.

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A Honda tem uma novidade para os fãs de Kuromi: a partir de agosto, as concessionárias da marca vão vender a Biz Kuromi, versão especial da popular scooter criada em parceria com a Sanrio. Baseado na Biz 125 EX 2027, o modelo chega ao mercado por R$ 17.990, preço sugerido no site da fabricante.

Da CCXP às concessionárias

A ideia começou na CCXP, em São Paulo, no fim de 2025, quando a Honda apresentou duas motos conceito desenvolvidas pelo time brasileiro de design da marca. O público geek gostou do que viu e a empresa decidiu transformar o conceito em produto de verdade.

A escolha de Kuromi não foi por acaso. A Biz foi lançada no Brasil em 2005, mesmo ano em que a personagem estreou.

Visual roxo e grafismos kawaii

Por fora, a moto ganhou o roxo que é a marca registrada da personagem, grafismos inspirados no universo Kuromi e na estética kawaii, além de adesivos temáticos e aplicações estilizadas espalhados pela carroceria.

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Scooter ganha cor roxa característica da personagem e grafismos inspirados na cultura kawaii (Reprodução/Honda)

Mas, por baixo do visual novo, a mecânica segue exatamente igual à da Biz 125 EX 2027.

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