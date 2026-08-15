Honda lança Biz Kuromi, edição especial inspirada em personagem da Sanrio

A Honda tem uma novidade para os fãs de Kuromi: a partir de agosto, as concessionárias da marca vão vender a Biz Kuromi, versão especial da popular scooter criada em parceria com a Sanrio. Baseado na Biz 125 EX 2027, o modelo chega ao mercado por R$ 17.990, preço sugerido no site da fabricante.

Da CCXP às concessionárias

A ideia começou na CCXP, em São Paulo, no fim de 2025, quando a Honda apresentou duas motos conceito desenvolvidas pelo time brasileiro de design da marca. O público geek gostou do que viu e a empresa decidiu transformar o conceito em produto de verdade.

A escolha de Kuromi não foi por acaso. A Biz foi lançada no Brasil em 2005, mesmo ano em que a personagem estreou.

Visual roxo e grafismos kawaii

Por fora, a moto ganhou o roxo que é a marca registrada da personagem, grafismos inspirados no universo Kuromi e na estética kawaii, além de adesivos temáticos e aplicações estilizadas espalhados pela carroceria.

Scooter ganha cor roxa característica da personagem e grafismos inspirados na cultura kawaii (Reprodução/Honda)

Mas, por baixo do visual novo, a mecânica segue exatamente igual à da Biz 125 EX 2027.