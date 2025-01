BYD mantém liderança global em veículos elétricos

A BYD Company Limited encerrou 2024 consolidando sua posição como líder mundial em vendas de veículos elétricos de nova energia. Segundo o relatório de produção e vendas divulgado em 1º de janeiro de 2025, a empresa alcançou um total de 4.272.100 veículos vendidos no ano, representando um aumento de 41,26% em relação a 2023.

Em dezembro, a BYD registrou vendas de 514.800 veículos, um crescimento de 50,95% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este foi o terceiro mês consecutivo em que a empresa superou a marca de 500.000 veículos vendidos mensalmente. Com 3.757.300 unidades acumuladas nos primeiros 11 meses, a BYD superou com folga sua meta de crescimento de 20% estabelecida no início do ano.

Desempenho global e destaque para exportações

Entre os modelos 100% elétricos, a empresa vendeu 1.765.000 unidades, mantendo a liderança global no segmento. Já nos veículos híbridos plug-in, a BYD registrou quase 2,5 milhões de unidades vendidas, consolidando sua posição no mercado de veículos elétricos de nova energia.

As exportações tiveram um papel crucial: em 2024, foram exportados 417.200 veículos, representando 9,77% do total de vendas e um aumento de 71,86% em relação aos 242.800 veículos exportados no ano anterior. [Grifar: Esses números mostram o avanço global da BYD e o impacto de suas estratégias internacionais.]

Estratégias e conquistas em 2024

Em 27 de dezembro, a BYD anunciou promoções nos modelos Song Pro DM-i de segunda geração e Qin PLUS EV Versão Gloriosa, com descontos de até RMB 25.000. Essas ações contribuíram para o aumento das vendas em um mês tradicionalmente forte para o mercado automotivo chinês.

Outro marco foi a produção do 10.000.000º veículo de nova energia em 18 de novembro. A BYD levou 13 anos para alcançar o primeiro milhão de veículos, mas duplicou o número de 5 para 10 milhões em apenas 15 meses, destacando seu crescimento acelerado.

Expansão internacional e compromisso sustentável

A expansão global da BYD reforça sua posição como líder na transição para veículos mais sustentáveis. Com promoções agressivas e estratégias de acessibilidade, a empresa fortalece sua presença internacional enquanto promove a sustentabilidade e a inovação tecnológica.

[Grifar: A aceleração da produção e as iniciativas estratégicas da BYD desempenham um papel crucial na transformação da indústria automotiva global.]

Com vendas recordes e um compromisso contínuo com a sustentabilidade, a BYD consolida sua posição como referência mundial no setor de veículos elétricos.