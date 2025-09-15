99 anuncia investimento de R$ 6 bilhões em motos e bicicletas elétricas para entregadores

A guerra do delivery envolve também a disputa pelos entregadores e suas motos e bicicletas. A 99, controlada pela chinesa DiDi, anunciou nesta segunda-feira, 15, um pacote de R$ 6 bilhões para financiar a transição dos entregadores brasileiros para veículos elétricos.

O programa terá alcance nacional e deve beneficiar até 600 mil entregadores nos próximos três a cinco anos.

O anúncio foi feito durante encontro em Brasília entre Will Cheng, CEO da DiDi, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocasião em que a companhia também confirmou que vai dobrar os aportes na vertical de delivery 99Food, totalizando R$ 2 bilhões até junho de 2026. A meta é chegar a 15 cidades até o fim de 2025 e a 20 até janeiro de 2026.

Além do impacto positivo na agenda climática, os veículos elétricos podem reduzir custos de abastecimento e manutenção em até 60%, o que se traduz em maior rentabilidade para os entregadores parceiros.

Pacote de R$ 6 bilhões para entregadores

O programa envolve linhas de crédito, modelos de locação e parcerias para ampliar o acesso a motos e bicicletas elétricas. Entre as iniciativas, estão:

Motos elétricas com crédito e locação

Em parceria com Galgo, Riba e Vammo, a 99 lança um programa de financiamento e aluguel de motos elétricas com condições especiais.

O modelo já está disponível em São Paulo e Belém (cidade que sediará a COP30), e deve se tornar a principal alavanca do pacote bilionário.

Bicicletas elétricas

A 99 fechou parceria com Bebike, Bliv e Riba para disponibilizar bikes elétricas aos entregadores. O projeto-piloto começa em setembro, em São Paulo, com 500 unidades, e tem previsão de alcançar 10 mil trabalhadores em 18 meses.

Veículos personalizados para entregas

A companhia firmou ainda uma parceria estratégica com a Yadea, maior fabricante mundial de motocicletas elétricas, para desenvolver um modelo exclusivo adaptado às necessidades do mercado brasileiro de transporte e entregas.

Entregadores no centro da disputa

O anúncio da 99 acontece em um momento de intensificação da disputa pelo mercado de entregas no Brasil.



No fim de agosto, o iFood firmou uma parceria com a Mottu, empresa líder em aluguel de motos.



Pelo acordo, os entregadores podem alugar veículos a partir de R$ 19 por dia, com direito a ganhos extras de até R$ 350 mensais, além de descontos e suporte operacional.



A iniciativa amplia o pacote de benefícios do iFood e reforça a estratégia da Mottu de escalar em um mercado estimado em 20 milhões de motocicletas no país.