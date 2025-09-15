Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

99 anuncia investimento de R$ 6 bilhões em motos e bicicletas elétricas para entregadores

O programa da 99 deve beneficiar até 600 mil entregadores em até cinco anos

99: entregadores fazem parta da disputa pelo delivery (99Food/Divulgação)

99: entregadores fazem parta da disputa pelo delivery (99Food/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20h48.

Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 20h54.

A guerra do delivery envolve também a disputa pelos entregadores e suas motos e bicicletas. A 99, controlada pela chinesa DiDi, anunciou nesta segunda-feira, 15, um pacote de R$ 6 bilhões para financiar a transição dos entregadores brasileiros para veículos elétricos.

O programa terá alcance nacional e deve beneficiar até 600 mil entregadores nos próximos três a cinco anos.

O anúncio foi feito durante encontro em Brasília entre Will Cheng, CEO da DiDi, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocasião em que a companhia também confirmou que vai dobrar os aportes na vertical de delivery 99Food, totalizando R$ 2 bilhões até junho de 2026. A meta é chegar a 15 cidades até o fim de 2025 e a 20 até janeiro de 2026.

Além do impacto positivo na agenda climática, os veículos elétricos podem reduzir custos de abastecimento e manutenção em até 60%, o que se traduz em maior rentabilidade para os entregadores parceiros.

Pacote de R$ 6 bilhões para entregadores 

O programa envolve linhas de crédito, modelos de locação e parcerias para ampliar o acesso a motos e bicicletas elétricas. Entre as iniciativas, estão:

  • Motos elétricas com crédito e locação

Em parceria com Galgo, Riba e Vammo, a 99 lança um programa de financiamento e aluguel de motos elétricas com condições especiais.
O modelo já está disponível em São Paulo e Belém (cidade que sediará a COP30), e deve se tornar a principal alavanca do pacote bilionário.

  • Bicicletas elétricas

A 99 fechou parceria com Bebike, Bliv e Riba para disponibilizar bikes elétricas aos entregadores. O projeto-piloto começa em setembro, em São Paulo, com 500 unidades, e tem previsão de alcançar 10 mil trabalhadores em 18 meses.

  • Veículos personalizados para entregas

A companhia firmou ainda uma parceria estratégica com a Yadea, maior fabricante mundial de motocicletas elétricas, para desenvolver um modelo exclusivo adaptado às necessidades do mercado brasileiro de transporte e entregas.

Entregadores no centro da disputa

O anúncio da 99 acontece em um momento de intensificação da disputa pelo mercado de entregas no Brasil.

No fim de agosto, o iFood firmou uma parceria com a Mottu, empresa líder em aluguel de motos.

Pelo acordo, os entregadores podem alugar veículos a partir de R$ 19 por dia, com direito a ganhos extras de até R$ 350 mensais, além de descontos e suporte operacional.

A iniciativa amplia o pacote de benefícios do iFood e reforça a estratégia da Mottu de escalar em um mercado estimado em 20 milhões de motocicletas no país.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:99taxisDelivery

Mais de Negócios

Após reunião com Lula, 99 investe R$ 2 bilhões em delivery no Brasil

Inscrições para o prêmio Melhores dos Negócios Internacionais vão até o dia 19

Afya cria instituto para reduzir o impacto das Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil

CEO da OpenAI revela não ter 'boa noite de sono' desde criação do ChatGPT

Mais na Exame

Brasil

Alexandre de Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro

Um conteúdo Esfera Brasil

Balança comercial brasileira não deve se sustentar com ‘tarifaço’, dizem especialistas 

Marketing

Bacio di Latte e Eudora lançam collab com degustação gratuita de novo sabor

Mundo

Espanha cancela acordo de R$ 4,4 bilhões em armas com Israel em meio à reação negativa sobre Gaza