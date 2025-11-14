IPVA 2026 em São Paulo: veja datas de pagamento, descontos e regras

Redação Exame
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18h06.
O governo de São Paulo publicou o calendário completo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.
Os proprietários poderão quitar o imposto à vista em janeiro, com desconto de 3%, seguindo a data correspondente ao final da placa, ou optar pelo pagamento integral em fevereiro, sem abatimento, seguindo a data-limite do final de cada placa.
O estado também mantém a opção de parcelamento entre três e cinco vezes, de acordo com o valor devido. O cronograma de vencimentos varia conforme o número final da placa do veículo.
|PLACA
|DATA LIMITE
|Final 1
|12
|Final 2
|13
|Final 3
|14
|Final 4
|15
|Final 5
|16
|Final 6
|19
|Final 7
|20
|Final 7
|21
|Final 9
|22
|Final 0
|23
O parcelamento é permitido em até cinco vezes, de janeiro a maio, desde que o valor total seja igual ou superior a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps). Para valores inferiores, o contribuinte poderá dividir o imposto em quatro ou três parcelas.
Os proprietários de veículos de carga têm um cronograma diferenciado. Para esse grupo, o pagamento integral poderá ser feito até 22 de abril, sem desconto. Há ainda a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, com vencimentos sempre no dia 20 de cada mês.
O imposto pode ser quitado em caixas eletrônicos ou pelo internet banking. Basta informar o número do Renavam do veículo e selecionar a opção de pagamento do IPVA.