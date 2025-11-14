IPVA 2026 em São Paulo: veja datas de pagamento, descontos e regras

O governo de São Paulo publicou o calendário completo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.

Os proprietários poderão quitar o imposto à vista em janeiro, com desconto de 3%, seguindo a data correspondente ao final da placa, ou optar pelo pagamento integral em fevereiro, sem abatimento, seguindo a data-limite do final de cada placa.

O estado também mantém a opção de parcelamento entre três e cinco vezes, de acordo com o valor devido. O cronograma de vencimentos varia conforme o número final da placa do veículo.

Confira as datas limites para pagamento à vista, em janeiro:

PLACA DATA LIMITE Final 1 12 Final 2 13 Final 3 14 Final 4 15 Final 5 16 Final 6 19 Final 7 20 Final 7 21 Final 9 22 Final 0 23

Pagamento à vista ou parcelado

O parcelamento é permitido em até cinco vezes, de janeiro a maio, desde que o valor total seja igual ou superior a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps). Para valores inferiores, o contribuinte poderá dividir o imposto em quatro ou três parcelas.

Caminhões seguem calendário próprio

Os proprietários de veículos de carga têm um cronograma diferenciado. Para esse grupo, o pagamento integral poderá ser feito até 22 de abril, sem desconto. Há ainda a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, com vencimentos sempre no dia 20 de cada mês.

Como pagar

O imposto pode ser quitado em caixas eletrônicos ou pelo internet banking. Basta informar o número do Renavam do veículo e selecionar a opção de pagamento do IPVA.