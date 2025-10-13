China lidera mercado global de veículos elétricos e impulsiona comércio exterior do país

A China ampliou sua presença no mercado internacional de veículos elétricos, transformando o setor em um dos principais motores do comércio exterior.

O país passou de exportador emergente a líder global em volume e tecnologia, impulsionando a modernização de sua cadeia automotiva.

Porto de Xangai usa estacionamento automatizado

No Porto de Waigaoqiao, em Xangai, foi implantado um sistema de estacionamento automatizado em vários níveis para organizar os embarques. Assim que os veículos chegam, o sistema os direciona para as vagas designadas.

Cerca de 20 mil carros aguardam diariamente para exportação, e os elétricos já representam 60% do total. O estacionamento automatizado recebe, em média, de 500 a 600 veículos por dia.

O rio Yangtzé, conhecido como “rota dourada”, tornou-se o principal corredor logístico para exportações automotivas. Em Chongqing, o despachante aduaneiro Xiang Tianyu lembra que a primeira operação de exportação de veículos elétricos ocorreu em 2023. Desde então, o volume de despachos cresce de forma constante, com vários lotes enviados semanalmente.

Enquanto os automóveis seguem para o exterior, a cadeia produtiva avança internamente, do leste ao oeste do país. O engenheiro de sistemas eletrônicos Song Zeyuan mudou-se de Xangai para Chongqing em abril, acompanhando a expansão da empresa onde trabalha. Lá, encontrou antigos colegas que também migraram com o avanço da indústria.

Chongqing concentra cadeia produtiva

Segundo reportagem da CCTV, Chongqing concentra mais de 600 fabricantes de autopeças inteligentes e conectadas para veículos elétricos. A cadeia industrial cobre 12 conjuntos principais e 56 tipos de componentes essenciais. Essa integração reduziu custos, acelerou a produção e ampliou a capacidade de inovação das empresas locais.

De acordo com Chen Weijie, gerente-geral do centro logístico da Changan Auto, o desempenho global dos veículos elétricos da companhia elevou as vendas internacionais para 405 mil unidades entre janeiro e agosto de 2024, alta de 9,1% sobre o mesmo período do ano anterior.

Apenas em Chongqing, as exportações de veículos elétricos alcançaram 115 países e regiões, com crescimento de mais de 11 vezes desde 2021.

O avanço dos chamados “três novos produtos”, veículos elétricos, baterias de lítio e células solares, também impulsionou o comércio exterior. As exportações desses itens aumentaram 2,6 vezes nos últimos anos. O número de zonas-piloto voltadas à inovação e comércio chegou a 43, reforçando a integração da China às cadeias globais.

Entre 2020 e 2024, o volume total do comércio de bens da China superou US$ 6 trilhões, mantendo o país como o maior exportador mundial pelo oitavo ano consecutivo. Em 2024, o comércio com países da Iniciativa do Cinturão e Rota respondeu por mais de 50% do total, e os produtos de alta tecnologia representaram 18,2% das exportações.

Segundo a CCTV, o comércio exterior chinês avança com produtos de maior valor agregado e intensidade tecnológica. Novos modelos de negócios, como o e-commerce transfronteiriço e o formato “bonded+”, aumentam a competitividade e a eficiência logística.