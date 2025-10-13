China lidera mercado global de veículos elétricos e impulsiona comércio exterior do país

Veículos elétricos representam 60% das exportações automotivas no Porto de Waigaoqiao, em Xangai (AFP)
Agência
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18h51.
A China ampliou sua presença no mercado internacional de veículos elétricos, transformando o setor em um dos principais motores do comércio exterior.
O país passou de exportador emergente a líder global em volume e tecnologia, impulsionando a modernização de sua cadeia automotiva.
No Porto de Waigaoqiao, em Xangai, foi implantado um sistema de estacionamento automatizado em vários níveis para organizar os embarques. Assim que os veículos chegam, o sistema os direciona para as vagas designadas.
Cerca de 20 mil carros aguardam diariamente para exportação, e os elétricos já representam 60% do total. O estacionamento automatizado recebe, em média, de 500 a 600 veículos por dia.
O rio Yangtzé, conhecido como “rota dourada”, tornou-se o principal corredor logístico para exportações automotivas. Em Chongqing, o despachante aduaneiro Xiang Tianyu lembra que a primeira operação de exportação de veículos elétricos ocorreu em 2023. Desde então, o volume de despachos cresce de forma constante, com vários lotes enviados semanalmente.
Enquanto os automóveis seguem para o exterior, a cadeia produtiva avança internamente, do leste ao oeste do país. O engenheiro de sistemas eletrônicos Song Zeyuan mudou-se de Xangai para Chongqing em abril, acompanhando a expansão da empresa onde trabalha. Lá, encontrou antigos colegas que também migraram com o avanço da indústria.
Segundo reportagem da CCTV, Chongqing concentra mais de 600 fabricantes de autopeças inteligentes e conectadas para veículos elétricos. A cadeia industrial cobre 12 conjuntos principais e 56 tipos de componentes essenciais. Essa integração reduziu custos, acelerou a produção e ampliou a capacidade de inovação das empresas locais.
De acordo com Chen Weijie, gerente-geral do centro logístico da Changan Auto, o desempenho global dos veículos elétricos da companhia elevou as vendas internacionais para 405 mil unidades entre janeiro e agosto de 2024, alta de 9,1% sobre o mesmo período do ano anterior.
Apenas em Chongqing, as exportações de veículos elétricos alcançaram 115 países e regiões, com crescimento de mais de 11 vezes desde 2021.
O avanço dos chamados “três novos produtos”, veículos elétricos, baterias de lítio e células solares, também impulsionou o comércio exterior. As exportações desses itens aumentaram 2,6 vezes nos últimos anos. O número de zonas-piloto voltadas à inovação e comércio chegou a 43, reforçando a integração da China às cadeias globais.
Entre 2020 e 2024, o volume total do comércio de bens da China superou US$ 6 trilhões, mantendo o país como o maior exportador mundial pelo oitavo ano consecutivo. Em 2024, o comércio com países da Iniciativa do Cinturão e Rota respondeu por mais de 50% do total, e os produtos de alta tecnologia representaram 18,2% das exportações.
Segundo a CCTV, o comércio exterior chinês avança com produtos de maior valor agregado e intensidade tecnológica. Novos modelos de negócios, como o e-commerce transfronteiriço e o formato “bonded+”, aumentam a competitividade e a eficiência logística.