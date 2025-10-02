IPVA mais barato do Brasil impulsiona emplacamentos no Paraná com aumento de até 104%

No Paraná, o número de emplacamentos de veículos novos aumentou, com algumas cidades registrando elevações de até 104,8%, após o estado adotar a alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) mais barato do Brasil.

Em agosto desse ano, o governo do Paraná anunciou a redução de 45% na alíquota do IPVA de todo o Brasil a partir de 2026, passando a alíquota de 3,5% para 1,9%. A redução substancial do imposto teve um impacto imediato no mercado automobilístico paranaense, estimulando a compra e o registro de veículos em diversas regiões.

Crescimento dos emplacamentos no Paraná

Segundo os dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), os 15 maiores municípios do estado apresentaram aumentos expressivos nos registros de veículos novos.

São José dos Pinhais foi a cidade com o maior crescimento, passando de 351 para 719 veículos emplacados, o que representa uma alta de 104,8%.

Maringá, uma das principais cidades do Noroeste do estado, também registrou um aumento de 68,4%, com 549 emplacamentos, enquanto Campo Largo, vizinha à capital Curitiba, cresceu 53,1%.

Outras cidades que também apresentaram acréscimos significativos foram Cascavel (34,7%), Apucarana (34,6%), Toledo (31,3%), Araucária (28,3%), Paranaguá (27,3%), Ponta Grossa (22,3%) e Curitiba (19%). Essas taxas refletem um mercado aquecido, impulsionado pela redução do IPVA e favorecendo a renovação da frota de veículos no estado.

O impacto do IPVA mais baixo no setor automotivo

O IPVA é um tributo estadual que incide sobre a propriedade de veículos automotores, e sua alíquota varia de acordo com o estado e o modelo do veículo.

Com a alíquota de apenas 1,9%, o Paraná se destaca como o estado com o IPVA mais baixo do Brasil, o que tem gerado um efeito positivo tanto para o consumidor quanto para o setor automotivo e a economia local.

Segundo o Detran-PR, os números apresentados se referem apenas a veículos novos, não incluindo a transferência de placas antigas para o padrão Mercosul nem a movimentação de veículos originários de outros estados.

O crescimento nos emplacamentos destaca o impacto direto da redução do imposto nas decisões de compra, beneficiando também a indústria automobilística, além de setores relacionados, como entregas e serviços correlatos.