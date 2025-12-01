IPVA 2026: veja o calendário de pagamento no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro: cronograma começará no dia 21 de janeiro (Bildagentur-online/Universal Images Group/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08h50.
O governo do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira, dia 1º, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026.
O tributo poderá ser quitado em cota única, com desconto de 3%, ou dividido em três parcelas mensais iguais, sem abatimento. As regras constam em decreto publicado pelo governador Cláudio Castro no Diário Oficial.
Os pagamentos começam em 21 de janeiro, data de vencimento da cota única ou da primeira parcela para veículos com placas terminadas em 0.
O imposto poderá ser pago via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, nos bancos parceiros da Secretaria estadual de Fazenda: Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob.
Para pagar o IPVA, é necessário obter o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ), emitido exclusivamente no site da Secretaria estadual de Fazenda.
No site, basta selecionar “Emissão DARJ IPVA” e inserir o número do Renavam. O documento estará disponível para impressão nos primeiros dias de janeiro de 2026.
Quem optar pelo Pix deve conferir atentamente os dados do favorecido. O pagamento correto exibirá:
|Final de placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|0
|21 de janeiro
|20 de fevereiro
|23 de março
|1
|22 de janeiro
|23 de fevereiro
|26 de março
|2
|23 de janeiro
|24 de fevereiro
|27 de março
|3
|26 de janeiro
|25 de fevereiro
|30 de março
|4
|27 de janeiro
|26 de fevereiro
|31 de março
|5
|28 de janeiro
|27 de fevereiro
|1º de abril
|6
|29 de janeiro
|2 de março
|6 de abril
|7
|30 de janeiro
|3 de março
|7 de abril
|8
|2 de fevereiro
|4 de março
|8 de abril
|9
|3 de fevereiro
|6 de março
|9 de abril