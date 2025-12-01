IPVA 2026: veja o calendário de pagamento no Rio de Janeiro

O governo do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira, dia 1º, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026.

O tributo poderá ser quitado em cota única, com desconto de 3%, ou dividido em três parcelas mensais iguais, sem abatimento. As regras constam em decreto publicado pelo governador Cláudio Castro no Diário Oficial.

Os pagamentos começam em 21 de janeiro, data de vencimento da cota única ou da primeira parcela para veículos com placas terminadas em 0.

O imposto poderá ser pago via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, nos bancos parceiros da Secretaria estadual de Fazenda: Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob.

Como emitir o Darj

Para pagar o IPVA, é necessário obter o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ), emitido exclusivamente no site da Secretaria estadual de Fazenda.

No site, basta selecionar “Emissão DARJ IPVA” e inserir o número do Renavam. O documento estará disponível para impressão nos primeiros dias de janeiro de 2026.

Quem optar pelo Pix deve conferir atentamente os dados do favorecido. O pagamento correto exibirá:

CNPJ : 42.498.675/0001-52

: 42.498.675/0001-52 Favorecido: “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”

Pagamento do IPVA 2026

Final de placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 0 21 de janeiro 20 de fevereiro 23 de março 1 22 de janeiro 23 de fevereiro 26 de março 2 23 de janeiro 24 de fevereiro 27 de março 3 26 de janeiro 25 de fevereiro 30 de março 4 27 de janeiro 26 de fevereiro 31 de março 5 28 de janeiro 27 de fevereiro 1º de abril 6 29 de janeiro 2 de março 6 de abril 7 30 de janeiro 3 de março 7 de abril 8 2 de fevereiro 4 de março 8 de abril 9 3 de fevereiro 6 de março 9 de abril

*Com informações do Globo