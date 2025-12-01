Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

IPVA 2026: veja o calendário de pagamento no Rio de Janeiro

O valor poderá ser quitado à vista, com desconto de 3%, ou em três cotas mensais iguais, sem abatimento

Rio de Janeiro: cronograma começará no dia 21 de janeiro (Bildagentur-online/Universal Images Group/Getty Images)

Rio de Janeiro: cronograma começará no dia 21 de janeiro (Bildagentur-online/Universal Images Group/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08h50.

O governo do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira, dia 1º, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026.

O tributo poderá ser quitado em cota única, com desconto de 3%, ou dividido em três parcelas mensais iguais, sem abatimento. As regras constam em decreto publicado pelo governador Cláudio Castro no Diário Oficial.

Os pagamentos começam em 21 de janeiro, data de vencimento da cota única ou da primeira parcela para veículos com placas terminadas em 0.

O imposto poderá ser pago via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, nos bancos parceiros da Secretaria estadual de Fazenda: Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob.

Como emitir o Darj

Para pagar o IPVA, é necessário obter o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ), emitido exclusivamente no site da Secretaria estadual de Fazenda.

No site, basta selecionar “Emissão DARJ IPVA” e inserir o número do Renavam. O documento estará disponível para impressão nos primeiros dias de janeiro de 2026.

Quem optar pelo Pix deve conferir atentamente os dados do favorecido. O pagamento correto exibirá:

  • CNPJ: 42.498.675/0001-52
  • Favorecido: “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”

Pagamento do IPVA 2026

Final de placa1ª parcela ou cota única2ª parcela3ª parcela
021 de janeiro20 de fevereiro23 de março
122 de janeiro23 de fevereiro26 de março
223 de janeiro24 de fevereiro27 de março
326 de janeiro25 de fevereiro30 de março
427 de janeiro26 de fevereiro31 de março
528 de janeiro27 de fevereiro1º de abril
629 de janeiro2 de março6 de abril
730 de janeiro3 de março7 de abril
82 de fevereiro4 de março8 de abril
93 de fevereiro6 de março9 de abril
*Com informações do Globo
Acompanhe tudo sobre:IPVARio de Janeiro

Mais de Brasil

Lula fala que dinheiro ‘extra’ com isenção do IR pode virar uma TV para assistir a Copa

Saúde anuncia R$ 9,8 bi para adaptar SUS a mudanças climáticas

Crise entre governo e Congresso escala e pode parar no STF

Eduardo Bolsonaro tem 50 faltas não justificadas na Câmara

Mais na Exame

Minhas Finanças

Calendário Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento em dezembro

Economia

Boletim Focus: mercado reduz IPCA de 2025 para 4,43%

Mundo

Hong Kong prende 13 pessoas após incêndio que deixou 151 mortos

Mundo

Enchentes em países da Ásia já deixam mais de mil mortos