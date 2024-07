Até quando pode andar com IPVA vencido? Veja as regras e como pagar

Muitos motoristas que não tiveram a oportunidade de pagar o seu IPVA no começo do ano ficam na dúvida sobre até quando podem circular com o veículo estando com o IPVA vencido. O IPVA é um imposto estadual e obrigatório para todos aqueles que possuem um veículo automotor.

Não pagar o IPVA, além de multas e juros, pode gerar apreensão do veículo em alguns casos. Portanto, neste artigo, você poderá entender até quando o seu IPVA pode ficar atrasado e como realizar o pagamento para não ter tantos prejuízos e ter a sua dívida ativa.

Consequências de rodar com IPVA atrasado

Não ter o imposto pago em dia pode gerar consequências. Por exemplo, estar com o IPVA atrasado significa ter uma dívida de imposto em aberto.

Depois de um tempo, o IPVA é inscrito na dívida ativa, sujeito a multa diária e incidência de juros equivalentes à taxa SELIC, de no mínimo 1% ao mês, incidente sobre o valor do imposto acrescido da multa.

Quanto tempo posso andar com o IPVA vencido?

Não há uma legislação que proíba a circulação do veículo com o IPVA que não foi pago, é possível andar com o IPVA vencido até a data de vencimento do licenciamento do veículo.

Porém, sem o pagamento do IPVA, não é possível realizar o licenciamento do veículo, o que o impede de circular. Caso o motorista seja autuado e o licenciamento não estiver em dia, além da multa e 7 pontos na carteira, o veículo é removido e direcionado ao pátio.

Posso pagar o IPVA junto com o licenciamento 2024?

Sim, é possível pagar o IPVA junto com o licenciamento 2024, já que não existe a possibilidade de obter o licenciamento sem a quitação do IPVA. Inclusive, o Detran do Estado de São Paulo disponibilizou a antecipação do licenciamento para aqueles que já desejam quitar junto com o IPVA.

Também para São Paulo, o prazo de pagamento do licenciamento começa em julho, para as placas com final 1 e 2. Veja o calendário:

Calendário pagamento do licenciamento em SP

Final 1 e 2, mês de julho;

Final 3 e 4, mês de agosto;

Final 5 e 6, mês de setembro;

Final 7 e 8, mês de outubro;

Final 9, mês de novembro;

Final 0, mês de dezembro.

Como parcelar o IPVA atrasado?

A Secretaria da Fazenda de cada estado é responsável pelo recolhimento do IPVA que pode decidir com relação ao parcelamento ou não da dívida atrasada. Em São Paulo, por exemplo, existe a possibilidade do parcelamento da dívida utilizando o cartão de crédito, sujeito a taxas e juros.