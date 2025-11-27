Prefeitura de São Paulo vai suspender o rodízio no final do ano; veja datas

A prefeitura de São Paulo afirmou que vai o sistema de rodízio de veículos da cidade a partir do dia 22 de dezembro.

Segundo a pasta, a circulação de automóveis fica livre desta data até o dia 9 de janeiro de 2026. A decisão foi confirmada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e publicada no Diário Oficial do município nesta quinta-feira, 27.

Como funciona o rodízio municipal de veículos em São Paulo

A Operação Horário de Pico, conhecida como rodízio municipal de veículos, restringe a circulação no Anel Viário da cidade nos períodos das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Durante a vigência da regra, os veículos ficam impedidos de trafegar no Centro Expandido, área que inclui todo o Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

O descumprimento da norma é infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.

A medida é utilizada para o controle de automóveis nas principais avenidas e busca evitar congestionamentos nos principais horários de aumento de tráfego.