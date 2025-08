Licenciamento 2025 em SP: tudo o que você precisa saber sobre o CRLV e os prazos de pagamento

O licenciamento é uma obrigação anual para todos os proprietários de veículos em São Paulo. Ao realizar o pagamento da taxa de licenciamento, é emitido o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento essencial para circular com o veículo. A falta desse documento pode resultar em multas, apreensão do veículo e até mesmo outros transtornos legais.

Em 2025, a taxa de licenciamento em São Paulo será de R$ 167,74, marcando um aumento de cerca de 5% em relação a 2024, quando o valor era de R$ 160,22. O pagamento deve ser feito ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), seguindo o cronograma estipulado pelas autoridades.

Prazos para o Licenciamento 2025 em São Paulo

O prazo para o pagamento do licenciamento de 2025 depende do final da placa do veículo. Cada tipo de veículo possui datas específicas de vencimento, conforme o detalhamento abaixo:

Veículos de passageiros, ônibus, reboques e semirreboques:

Final da placa 3 e 4: até 31/08;

Final da placa 5 e 6: até 30/09;

Final da placa 7 e 8: até 31/10;

Final da placa 9: até 30/11;

Final da placa 0: até 31/12.

Veículos de carga (caminhões e tratores):

Final 1 e 2: até 30/09;

Final 3, 4 e 5: até 31/10;

Final 6, 7 e 8: até 30/11;

Final 9 e 0: até 31/12.

Dica: Não deixe para pagar o licenciamento no último dia. Se o pagamento não for feito até o prazo limite, o veículo ficará irregular para circular, o que pode gerar multas e outras complicações legais.

Como Pagar o Licenciamento SP 2025

A forma mais prática de quitar a taxa é através do site do Detran-SP.

Requisitos para realizar o Licenciamento

Antes de realizar o pagamento da taxa de licenciamento, é importante observar alguns requisitos:

Quitação do IPVA do ano vigente;

Multas pagas ou regularizadas;

O veículo não pode possuir restrições judiciais ou administrativas, como bloqueios, furto ou roubo.

Além disso, se o veículo for movido a GNV (Gás Natural Veicular), será necessário realizar a inspeção anual de segurança veicular, garantindo que o veículo esteja apto para o tráfego.

Acesso ao CRLV Digital

Após o pagamento da taxa de licenciamento, o CRLV digital estará disponível em até dois dias nas plataformas oficiais, como o Detran-SP e o Poupatempo.

Multa por licenciamento atrasado

O licenciamento atrasado pode resultar em multa grave, no valor de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Além disso, a apreensão do veículo é uma possibilidade real.

Se o veículo for apreendido, o proprietário precisará pagar as taxas de liberação (R$ 19,17), estadias diárias (R$ 38,90 por dia) e rebocamento (R$ 388,96), além de regularizar o licenciamento e eventuais pendências, como o IPVA e multas.