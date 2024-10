Como baixar o e-Título no celular? Prazo é até 5 de outubro, um dia antes das eleições

Os eleitores que desejam votar usando o e-Título nas eleições do próximo domingo, 6, devem baixar o aplicativo até a véspera, dia 5. No dia do pleito, o dowload será suspenso pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidades e voltará a ficar disponível somente no dia seguinte.

Lançado em 2017 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o aplicativo é uma alternativa para o título de eleitor físico, pois simplifica o processo de identificação do eleitor nas suas respectivas zonas eleitorais, uma vez que elimina a necessidade de apresentar um documento com foto.

Com o e-Título, também é possível acessar outros serviços:

Apresentação de justificativa eleitoral no dia das Eleições e após o pleito;

Consulta ao histórico de justificativas eleitorais;

Consulta ao local de votação;

Emissão de certidão de quitação e de crimes eleitorais;

Geração do Título Eleitoral em formato PDF para impressão;

Cadastrar mesária ou mesário voluntários;

Emissão de declaração de trabalhos eleitorais;

Geração de código de autenticação para sistemas parceiros;

Consulta a débitos com a Justiça Eleitoral;

Pagamento de eventuais débitos eleitorais por Pix ou por meio da emissão de boleto;

Como baixar o e-Título?

O aplicativo está disponóvel para ser baixado gratuitamente na Apple Store e na Play Store, lojas de aplicativo da Apple e dos aparelhos Android. Veja abaixo:

Vá até a loja de aplicativos do seu telefone e procure por “e-Título”;

Clique em download e, ao finalizar, abra o aplicativo;

Inicie o aplicativo e selecione a opção "Começar no e-Título".

Clique em "Concordar com os termos apresentados para prosseguir";

Insira seus dados pessoais e clique em "Entrar no e-Título" localizado na parte inferior da tela;

Responda corretamente todas as perguntas de verificação;

Digite sua senha para acessar o aplicativo;

Visualize suas informações relacionadas ao Título de Eleitor Digital.

Para quem realizou o cadastro da biometria em um cartório eleitoral, basta apresentar o e-título no dia da votaçã. Para aqueles que não fizeram o cadastro da sua respectiva impressão digital, é necessário levar um documento com foto no dia de votar.

Como justificar o voto usando e-título?

Para justificar o seu voto caso não tenha comparecido nas últimas eleições, basta acessar o sistema Justifica disponibilizado pelo TSE e realizar o passo a passo requerido pelo site. No processo, você precisará informar o seu número de título de eleitor, nome completo e data de nascimento.