Trump cria reserva estratégica de bitcoin, mas criptomoedas caem após frustração de investidores

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump assinou nesta quinta-feira, 6, uma ordem presidencial que cria uma "reserva estratégica de bitcoin" no país. A medida era aguardada por investidores, mas frustrou parte do mercado após a indicação de que não envolverá a compra de outras criptomoedas, mas sim um aproveitamento de ativos já apreendidos pelas autoridades norte-americanas.

A assinatura do decreto foi confirmada por David Sacks, escolhido por Trump para ser o "czar" de cripto e IA em seu governo. Segundo Sacks, "a reserva será capitalizada com bitcoins de propriedade do governo federal que foram confiscados como parte de procedimentos criminais ou civis de confisco de ativos. Isso significa que não custará um centavo aos contribuintes".

"Estima-se que o governo dos EUA possua cerca de 200 mil bitcoins. No entanto, nunca houve uma auditoria completa. A ordem direciona uma contabilidade completa dos ativos digitais do governo federal. Os EUA não venderão nenhum bitcoin depositado na reserva. Ele será mantido como uma reserva de valor. Ela é como um Fort Knox digital para a criptomoeda, frequentemente chamada de 'ouro digital'", disse.

Sacks pontuou ainda que "vendas prematuras de bitcoin já custaram aos contribuintes dos Estados Unidos mais de US$ 17 bilhões perdidos. Agora, o governo federal terá uma estratégia para maximizar o valor de seus ativos". "Os Secretários do Tesouro e do Comércio estão autorizados a desenvolver estratégias para adquirir bitcoins adicionais, desde que essas estratégias não tenham custos incrementais para os contribuintes americanos".

Na prática, a indicação é de que o governo poderá adquirir novas unidades da criptomoeda, mas precisará realizar uma reorganização orçamentária e retirar verbas de outras áreas para isso. Além da reserva, a ordem também cria um "estoque nacional" de outras criptomoedas, desde que elas também tenham sido apreendidas pelo governo.

A ordem estabelece que o governo não terá permissão para comprar novas unidades desses ativos, o que decepcionou investidores apesar do marco inédito na adoção de criptomoedas por uma grande economia global. Entre as principais criptos do mercado, o XRP, a Solana, o ether e a Cardano operam em forte queda, após terem sido citados por Trump como ativos que poderiam compor uma reserva do país. O bitcoin também opera em queda, refletindo a indicação de que compras do ativo não deverão ocorrer no curto prazo.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, por volta das 21h45, o bitcoin acumula queda de 4,7% na última hora, cotado em US$ 85.846. Já o ether opera em queda de 3,9%, a US$ 2.117. O XRP cai 6,1%, a Solana, 4,9%, e a Cardano, 8,6%.

"O presidente Trump prometeu criar uma reserva estratégica de bitcoin e um estoque de ativos digitais. Essas promessas foram cumpridas. Esta ordem executiva ressalta o compromisso do Presidente Trump em tornar os EUA a capital mundial das criptomoedas", disse Sacks. Inicialmente, o governo havia sugerido que a reserva poderia ser criada na próxima sexta-feira, 7, mas o anúncio foi adiantado.

