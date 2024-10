O deputado estadual Evandro Leitão (PT) tem 26% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Fortaleza, enquanto o deputado federal André Fernandes (PL) aparece com 25%, segundo pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 2.

Segundo a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados na liderança, faltando poucos dias para o primeiro turno.

Na sequência, o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) aparece com 19%, seguido pelo atual prefeito José Sarto (PDT), que registra 16%, também tecnicamente empatados.

O senador Eduardo Girão (NOVO) tem 2%, enquanto os demais candidatos não ultrapassam 1%. Brancos e nulos somam 5% e os indecisos são 3%.

Pesquisa para prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão (PT) : 26%

: 26% André Fernandes (PL) : 25%

: 25% Capitão Wagner (UB) : 19%

: 19% José Sarto (PDT) : 16%

: 16% Eduardo Girão (Novo) : 2%

: 2% George Lima (SD) : 1%

: 1% Chico Malta (PCB) : 1%

: 1% Técio Nunes (PSOL) : 1%

: 1% Zé Batista (PSTU) : 1%

: 1% Nulo / Branco : 5%

: 5% NS / NR: 3%

Pesquisa espontânea

O levantamento espontêneo também mostra Leitão e Fernandes empatados, com Capitão Wagner na sequência com 11%, e Sarto com 9%. O cenário aponta que 36% dos eleitores da cidade ainda não decidiram em quem votar.

Evandro Leitão : 14%

: 14% André Fernandes : 14%

: 14% Capitão Wagner : 11%

: 11% José Sarto : 9%

: 9% Eduardo Girão : 1%

: 1% Outros : 3%

: 3% Nulo / Branco : 12%

: 12% NS / NR: 36%

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Leitão fica numericamente à frente de Fernandes, mas empatado dentro da margem de erro. Os demais cenários mostram Leitão competitivo contra Sarto e empatado contra o Capitão Wagner.

Fernandes aparece empatado com o atual prefeito e perde em uma eventual disputa com o candidato do União Brasil.

ANDRÉ FERNANDES X CAPITÃO WAGNER

Capitão Wagner (UB) : 43%

: 43% André Fernandes (PL) : 36%

: 36% Nulo / Branco : 12%

: 12% NS / NR: 9%

ANDRÉ FERNANDES X EVANDRO LEITÃO

Evandro Leitão (PT) : 42%

: 42% André Fernandes (PL) : 39%

: 39% Nulo / Branco : 11%

: 11% NS / NR: 8%

ANDRÉ FERNANDES X JOSÉ SARTO

André Fernandes (PL) : 39%

: 39% José Sarto (PDT) : 39%

: 39% Nulo / Branco : 13%

: 13% NS / NR: 9%

EVANDRO LEITÃO X CAPITÃO WAGNER

Capitão Wagner (UB) : 41%

: 41% Evandro Leitão (PT) : 39%

: 39% Nulo / Branco : 10%

: 10% NS / NR: 10%

JOSÉ SARTO X CAPITÃO WAGNER

Capitão Wagner (UB) : 48%

: 48% José Sarto (PDT) : 31%

: 31% Nulo / Branco : 10%

: 10% NS / NR: 11%

EVANDRO LEITÃO X JOSÉ SARTO