Pix fora do ar? Usuários reclamam que serviço está indisponível

O Pix apresentava instabilidade na noite desta quinta-feira, 6. Segundo informações do site Downdetector, que monitora em tempo real falhas em todos os tipos de serviço, houve um pico de 312 notificações sobre falhas no sistema de pagamento instantâneo às 19h27.

Clientes de diversas instituições, como Itaú, Nubank, Bradesco e PicPay registravam reclamações nas redes sociais.

Procurada, a assessoria do Banco Central não havia retornado ao contato da EXAME.

Pix tá fora do ar no PicPay para vocês também? — Gostosas Pobres (@GostosasLo) March 6, 2025

salário caiu e eu simplesmente n consigo usar porque o itaú tá c pix fora do ar, pobre não tem paz — Bebel ✨ (@mxnteirox) March 6, 2025

Falha de outros serviços

Os aplicativos FGTS e Caixa Tem registraram instabilidades na tarde desta quinta-feira, dificultando o acesso de trabalhadores às suas contas. Usuários relataram dificuldades para visualizar o saldo em conta.

A falha ocorre no mesmo dia em que o banco iniciou o pagamento da primeira etapa dos recursos retidos pelo saque-aniversário do FGTS. Nessa fase, serão pagos valores de até R$ 3 mil, com um total de R$ 12 bilhões destinados a 12,2 milhões de trabalhadores.