Tabela de contribuição do INSS 2025: veja o que muda para autônomos

O valor de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mudou em 2025 em por causa do aumento do salário-mínimo, que teve seu valor alterado de R$ 1.412 para R$ 1.518. A mudança acompanha ainda o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024, que ficou em 4,77%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A correção atinge trabalhadores regidos pela CLT, contribuintes individuais e Microempreendedores Individuais (MEIs). Confira as atualizações:

Qual é o novo valor da alíquota do INSS para trabalhadores CLT?

A nova tabela de alíquotas progressivas determina que os trabalhadores de carteira assinada paguem, no mínimo, R$ 113,85 por mês ao INSS. A alíquota varia conforme a faixa salarial, sendo maior para quem recebe mais.

Faixa salarial Alíquota (%) Até R$ 1.518,00 7,5% De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 9% De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 12% De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 14%

A tabela é progressiva, ou seja, quanto maior o salário, maior será o percentual descontado do trabalhador.

Qual é o novo valor da contribuição mensal para autônomos?

Os contribuintes individuais e facultativos também terão novos valores em 2025. As alíquotas e as opções de contribuição variam conforme o perfil do trabalhador:

Tipo de contribuinte Alíquota (%) Valor mensal (R$) Contribuinte individual 20% 303,60 Facultativo 20% 303,60 Contribuinte individual (sem aposentadoria por tempo de contribuição) 11% 166,98 Facultativo (sem aposentadoria por tempo de contribuição) 11% 166,98 Facultativo de baixa renda 5% 75,90

Qual é o novo valor da contribuição mensal do MEI?

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) também tiveram as contribuições reajustadas em função do aumento do salário mínimo.

MEI regular: passou de R$ 70,60 para R$ 75,90 , correspondente a 5% do salário mínimo.

passou de R$ 70,60 para , correspondente a 5% do salário mínimo. MEI caminhoneiro: passou de R$ 169,44 para R$ 182,16, equivalente a 12% do salário mínimo.

O pagamento das contribuições pode ser feito mensalmente ou trimestralmente, garantindo acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença.

Outras mudanças anunciadas pelo INSS em 2025

Ainda em consonância com atualização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024, o órgão divulgou novos valores dos benefícios e alíquotas de contribuição para 2025. Beneficiários que recebem valores acima de um salário mínimo terão seus benefícios reajustados em 4,77% em 2025.

A medida entrou em vigor em 1º de janeiro e será aplicada nos pagamentos a partir de 3 de fevereiro. O teto previdenciário foi elevado para R$ 8.157,41, enquanto o piso foi fixado em R$ 1.518,00.