Carnaval 2025: Rodízio estará suspenso em SP entre os dias 3 e 5 de março

O rodízio de veículos ficará suspenso na cidade de São Paulo durante o Carnaval de 2025. Os automóveis poderão circular sem limitação de horário entre a segunda-feira, 3 de março e a quarta-feira, 5 de março. A restrição do rodízio continuará vigente apenas para caminhões.

A decisão foi publicada em uma edição do Diário Oficial do Município no último dia 17 e faz parte de uma operação de trânsito organizada pela prefeitura e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A CET e a SPTrans farão bloqueios, desvios de linhas de ônibus, reforço no transporte público e apoio a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

A Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estará liberada nos dias 3 e 4, segunda e terça-feira, retornando a valer na Quarta-feira de Cinzas;

estará liberada nos dias 3 e 4, segunda e terça-feira, retornando a valer na Quarta-feira de Cinzas; As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para a circulação de veículos e motos apenas na terça-feira de Carnaval, dia 4;

O estacionamento rotativo pago (Zona Azul) estará liberado no dia 4 (terça-feira), desde que não haja regulamentação (sinalização específica) de obrigatoriedade do uso do Cartão Digital aos sábados, domingos e feriados.

Operação especial no Sambódromo

A SPTrans está organizando uma operação especial com 1.900 ônibus para atender quem irá até o Sambódromo do Anhembi para assistir os desfiles e disponibilizará duas linhas especiais ligando estações de Metrô aos desfiles.

O público poderá embarcar nas estações Portuguesa-Tietê, na linha 1-Azul e Palmeiras-Barra Funda, na linha 3-Vermelha. As linhas serão expressas, fazendo o percurso direto entre as estações e o Anhembi e irão operar durante toda a noite.

Linhas