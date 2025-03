Número de pedágios Free Flow em SP vai aumentar de 3 para 58 até 2030

O estado de São Paulo prevê a instalação de 58 pórticos equipados com o sistema de pedágio eletrônico Free Flow em rodovias estaduais até 2030, um aumento de 19 vezes em relação aos três pórticos atualmente em operação. A informação foi adiantada com exclusividade à EXAME.

Atualmente, apenas três pórticos estão em operação, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), responsável pela regulação das concessões rodoviárias.

A EcoNoroeste opera dois dos pórticos já instalados, enquanto a Tamoios administra um. O levantamento de fevereiro da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), responsável pela regulação das concessões rodoviárias, aponta que mais de 1 milhão de passagens foram registradas, sendo 8,4% classificadas como evasões.

O não pagamento da tarifa é considerado infração grave de trânsito pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) com uma multa de evasão no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação.​

Com a ampliação do sistema, novas concessionárias assumirão a operação dos pórticos. Todos os novos contratos de concessões realizados pelo governo estadual determinam a instalação do sistema.

A CCR Sorocabana liderará a expansão, com 23 novas estruturas, seguida pela Novo Litoral, com 15, e Ecovias Raposo Castello, com sete. Além disso, a EcoNoroeste instalará mais oito pórticos e a Via SP Serra terá dois no trecho norte do Rodoanel Mário Covas.

Os valores das tarifas poderão variar conforme o trecho percorrido. No lote da Rota Sorocabana, os preços irão de R$ 0,83 a R$ 12,20, enquanto na Nova Raposo, a cobrança ficará entre R$ 0,54 e R$ 4,84. O modelo prevê um Desconto de Usuário Frequente (DUF), que reduz a tarifa em 10% a partir da 11ª passagem e 20% a partir da 21ª. Motoristas que utilizarem tags de pagamento automático receberão um desconto adicional de 5%.

Para 2025, o estado prevê a instalação de oito novos pórticos. Um deles estará no trecho norte do Rodoanel Mário Covas, com entrega prevista para setembro sob operação da concessionária Via SP Serra. Os outros sete ficarão na malha da Concessionária Novo Litoral (CNL), cobrindo as regiões da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira.

O que é pedágio free flow?

O Free Flow funciona como um facilitador para motoristas que necessitam transitar por áreas pedagiadas.

O conceito da inovação tecnológica é desafogar o trânsito das estradas e rodovias. O mecanismo funciona a partir de tags terceirizadas e leitura das placas dos veículos, como fazem os radares. Dessa forma, a cobrança é enviada após a passagem do veículo.

Como pagar o pedágio Free Flow?

Para quem possui uma tag ativa, o veículo será identificado nos pórticos da mesma forma que acontece atualmente nas pistas automáticas das cabines hoje e a cobrança da tarifa será realizada automaticamente.​

Para os usuários que não tiverem o dispositivo, ao passar pelo sistema automático de cobrança, a placa e o veículo serão identificados pelas câmeras do pórtico, o que posteriormente, gerará uma guia de pagamento. Segundo a legislação vigente, a quitação do valor deve ser efetuada em até 15 dias nos canais disponibilizados pela concessionária. Confira as opções:

Site da concessionária;

Aplicativo (disponível para sistemas iOS e Android);

WhatsApp: 0800 326 3663;

Presencialmente no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da SP-333.

Os pagamentos no SAU poderão ser feitos com cartão de crédito, débito, pix e dinheiro. Nessa opção, o usuário poderá ter o auxílio uma atendente ou poderá ser via totem de autoatendimento.