A corrida eleitoral para a prefeitura de São Paulo continua embolada a oito dias do primeiro turno, no próximo domingo, 6. É o que apontam as pesquisas eleitorais divulgadas ao longo desta semana – de 23 a 28 de setembro. Os institutos mostram nomes diferentes na frente que, por ora, variam entre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), mostrando que a eleição na capital paulista segue aberta e incerta.

Nos estudos da Real Time Big Data, Quaest e Futura Inteligência/100% Cidades, os três candidatos aparecem, por exemplo, tecnicamente empatados na disputa pelo primeiro lugar. Já a pesquisa AtlasIntel indicou Boulos na frente, com 28,3% das intenções de voto, e um empate técnico entre Nunes e Marçal, que registraram 20,9% cada um.

O deputado PSOL, porém, apareceu tecnicamente empatado com o atual prefeito na primeira posição na pesquisa Datafolha desta quinta, 23. O ex-coach, por sua vez, surge isolado em terceiro.

A tendência é semelhante à captada pelo levantamento da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) que sugere Nunes e Boulos empatados com 28,3% e 26,8% das intenções de voto, respectivamente, contra Marçal, que registra 14,7%, em terceiro.

Boulos e Nunes também ficam empatados, segundo o Paraná Pesquisas. Marçal, em terceiro, disputa o segundo lugar pela margem de erro com o psolista.

O candidato do PRTB lidera isolado na pesquisa do instituto Veritá , que aponta Nunes e Boulos empatados em segundo lugar.

Para entender quem subiu ou caiu nesses levantamentos, abaixo, você confere um resumo de cada uma das sete pesquisas desta semana. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação. Quem está na frente e quem caiu nas pesquisas para prefeito SP na semana Real Big Time Data Quem está na frente na Real Big Time Data: Nunes aparece numericamente na frente com 27% das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, contra 24% de Boulos e 21% de Marçal. Considerando a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados na liderança.

Em seguida, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 9%, tecnicamente empatada com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que tem 5%. Marina Helena (NOVO) registra 2%, também empatada com Datena.

A soma dos candidatos Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) não ultrapassou 1% cada. Branco e nulo somam 5%, e os eleitores que não souberam ou não responderam, 6%.

Quem caiu e quem subiu na Real Big Time Data em SP:

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 16 de setembro, Nunes oscilou três pontos percentuais, Boulos variou dois pontos, enquanto Marçal teve uma oscilação negativa de um ponto.

Real Big Time Data em SP

Ricardo Nunes (MDB): 27%

Guilherme Boulos (PSOL): 24%

Pablo Marçal (PRTB): 21%

Tabata Amaral (PSB): 9%

Datena (PSDB): 5%

Marina Helena (Novo): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 6%

A soma dos candidatos: Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) atingiu 1%.

Segundo turno

O Real Time Big Data também testou três cenários de segundo turno. Nunes vence Marçal e Boulos, enquanto o deputado fica à frente do influenciador, mas empatado dentro da margem de erro.

Marçal x Boulos

Guilherme Boulos (PSOL): 40%

Pablo Marçal (PRTB): 38%

Nulo / Branco: 11%

NS / NR: 11%

Marçal x Nunes

Ricardo Nunes (MDB): 44%

Pablo Marçal (PRTB): 32%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 12%

Boulos x Nunes

Ricardo Nunes (MDB): 47%

Guilherme Boulos (PSOL): 35%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 9%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-00265/2024 e realizou 1.500 entrevistas entre 20 e 21 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O estudo foi encomendado pela TV Record.

Quaest em SP

Quem está na frente na Quaest:

A pesquisa Quaest mostra o atual prefeito com 25% das intenções de voto, seguido por Boulos com 23% e Marçal com 20%. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos seguem empatados na liderança.

Na sequência, Tabata aparece com 8%, empatada tecnicamente com Datena com 6%.

Marina Helena registrou 2% e os demais candidatos não pontuaram. Os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo são 9% e os indecisos são 7%.

Quem caiu e quem subiu na Quaest em SP:

Na comparação com o último levantamento, divulgado em 18 de setembro, Nunes teve uma oscilação positiva de um ponto percentual e se manteve à frente numericamente. Boulos e Marçal mantiveram o mesmo percentual da pesquisa anterior.

No segundo pelotão, Tabata oscilou positivamente um ponto percentual e está numericamente à frente de Datena, que caiu quatro pontos percentuais em relação a pesquisa anterior.

Pesquisa Quaest em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 25%

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

Pablo Marçal (PRTB): 20%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Datena (PSDB): 6%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentando a nenhuma lista com nome de candidatos, Boulos tem 16%, Marçal, 14%, e Nunes, 14%. Os indecisos somam 46%.

Boulos (PSOL): 16%

Marçal (PRTB): 14%

Nunes (MDB): 14%

Tabata (PSB): 4%

Datena (PSDB): 1%

Indecisos: 46%

Branco, nulo ou não vai votar: 4%

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno da Quaest, Nunes vence Marçal e Boulos com folga. Na disputa entre o deputado federal e o influenciador, Boulos fica numericamente à frente de Marçal, mas empatado na margem de erro.

Nunes x Boulos

Nunes (MDB): 49%

Boulos (PSOL): 32%

Nulo, branco ou não votaria em nenhum: 15%

Indecisos: 4%

Nunes x Marçal

Nunes (MDB): 52%

Marçal (PRTB): 25%

Nulo, branco ou não votaria em nenhum: 18%

Indecisos: 5%

Boulos x Marçal

Boulos (PSOL): 41%

Marçal (PRTB): 36%

Nulo, branco ou não votaria em nenhum: 19%

Indecisos: 4%

A pesquisa Quaest entrevistou presencialmente 1.200 eleitores de São Paulo entre 21 e 23 de setembro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número 06330-SP/2024. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%.

AtlasIntel

Quem está na frente na AtlasIntel:

Boulos tem 28,3% das intenções de voto e lidera a disputa pela prefeitura, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel. Na segunda posição, Nunes aparece com 20,9%, empatado com Marçal, que também registra 20,9%.

Tabata tem 10,8% na quarta posição, seguida por Datena com 6,9%. Marina Helena tem 3,8%, enquanto os demais candidatos não passam de 1% cada. Indecisos são 5,8% dos entrevistados, enquanto quem afirma que vai votar branco ou nulo soma 2,2%.

Quem caiu e quem subiu na AtlasIntel em SP:

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 11 de setembro, Boulos teve uma leve oscilação e passou de 28% para 28,3%.

Marçal, que estava empatado tecnicamente com o deputado federal na liderança, caiu 3,1 pontos percentuais, saindo de 24,4% para 20,9%.

Nunes, por sua vez, teve uma leve oscilação positiva de 0,8 ponto percentual, mas agora está empatado na segunda posição com o candidato do PRTB. Tabata também teve uma variação negativa de 0,2 ponto percentual, dentro da margem de erro. Datena viu o seu percentual de votos oscilar 0,1 ponto percentual em relação a última pesquisa.

Pesquisa AtlasIntel em SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 28.3%

28.3% Pablo Marçal (PRTB): 20.9%

20.9% Ricardo Nunes (MDB): 20.9%

20.9% Tabata Amaral (PSB): 10.8%

10.8% Datena (PSDB): 6.9%

6.9% Marina Helena (NOVO): 3.8%

3.8% Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0.1%

0.1% João Pimenta (PCO): 0.1%

0.1% Ricardo Senese (UP): 0.1%

0.1% Não sei: 5.8%

5.8% Voto branco/nulo: 2.2%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Boulos aparece à frente de Nunes pela primeira desde junho, e venceria o atual prefeito por 41,7% a 39,5%. Na comparação com a pesquisa do início de setembro, Nunes caiu mais de 6 pontos percentuais e Boulos teve um crescimento de 2,7 pontos percentuais.

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos: 44.4%

Pablo Marçal: 38.5%

Não sei: 6.3%

Voto branco/nulo: 10.8%

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes: 39.5%

Guilherme Boulos: 41.7%

Não sei: 2.6%

Voto branco/nulo: 16.2%

Tabata x Marçal

Tabata Amaral: 48.8%

Pablo Marçal: 36.9%

Não sei: 5.2%

Voto branco/nulo: 9.1%

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes: 47.5%

Pablo Marçal: 28%

Não sei: 2.7%

Voto branco/nulo: 21.8%

Nunes x Tabata

Ricardo Nunes: 35.2%

Tabata Amaral: 46.8%

Não sei: 2.3%

Voto branco/nulo: 15.8%

Boulos x Tabata

Guilherme Boulos: 31.5%

Tabata Amaral: 33.2%

Não sei: 7.9%

Voto branco/nulo: 27.3%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-03546/2024 e realizou 2218 entrevistas entre os dias 17 e 22 de setembro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Pesquisa Futura em SP

Quem está na frente na Futura:

Marçal tem 26,9% das intenções de voto, Boulos (PSOL), 24,1%, e Nunes, 23,6%, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades. De acordo com a margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão empatados tecnicamente na liderança.

Na sequência, Tabata registra 9,8%, isolada na quarta posição. Datena tem 2,8%, empatado tecnicamente com Marina Helena, com 2,2%. Os demais candidatos não passam de 1% cada. Brancos e nulos somam 4,3%, enquanto os indecisos são 4,7%.

Quem caiu e quem subiu na Futura em SP:

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 19 de setembro, Marçal se recuperou e cresceu 7,2 pontos percentuais. Nunes teve uma queda de 4,4 pontos, enquanto Boulos apresentou uma oscilação negativa de 1,4 ponto.

Pesquisa para prefeito de SP:

Pablo Marçal - 26,9%

Guilherme Boulos - 24,1%

Ricardo Nunes - 23,6%

Tabata Amaral - 9,8%

Datena - 2,8%

Marina Helena - 2,2%

Ricardo Senese - 0,9%

Bebeto Haddad - 0,4%

João Pimenta - 0,3%

Ninguém/Branco/Nulo - 4,3%

NS/NR/Indeciso - 4,7%

Segundo turno

Em uma simulação de segundo turno, Boulos aparece numericamente à frente, com 41%, contra 40% de Marçal. Pela margem de erro, a dupla está tecnicamente empatada.

Em uma eventual disputa contra o atual prefeito, o ex-coach perderia por 45,6% contra 31,4%. Nunes vence Boulos por 46,5% a 30,5%.

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes: 46,5%

Guilherme Boulos: 30,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,6%

NS/NR/Indeciso: 4,4%

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes: 45,6%

Pablo Marçal: 31,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,6%

NS/NR/Indeciso: 3,4%

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos: 41%

Pablo Marçal: 40%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,5%

NS/NR/Indeciso: 3,6%

Boulos e Marçal lideram a espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado afirma a preferência eleitoral por conta própria, sem sugestões do instituto, Marçal aparece com 24,3%, seguido por Boulos com 22,4%. Nunes tem 19,8% e Tabata 6,1%. Datena registra apenas 2,9% nesse cenário.

Pablo Marçal: 24,3%

Guilherme Boulos: 22,4%

Ricardo Nunes: 19,8%

Tabata Amaral: 6,1%

Datena: 2,9%

Marina Helena: 1,6%

Ricardo Sennes: 0,1%

João Pimenta: 0,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,8%

Outros: 0,2%

NS/NR/Indeciso: 15,8%

Rejeição de Marçal cresce

No cenário que mede a rejeição dos candidatos, Boulos aparece na liderança com 42,7% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. A parcela que rejeita Marçal é de 42%, alta de 11,1 pontos percentuais.

O terceiro com maior índice negativo é Datena, com 31,5%. Nunes e Tabata aparecem com 16,7% e 15,3%, respectivamente.

Guilherme Boulos: 42,7%

Pablo Marçal: 42,0%

Datena: 31,5%

Ricardo Nunes: 16,7%

Tabata Amaral: 15,3%

Marina Helena: 14,1%

João Pimenta: 10,4%

João Doria: 9,1%

Beto Haddad: 9,0%

Altino Prazeres: 8,8%

Ricardo Sennes: 8,8%

Não rejeita ninguém: 1,4%

Rejeita todos: 4,5%

NS/NR: 3,0%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-09179/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 24 e 25 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Datafolha em SP

Quem está na frente na Datafolha:

Na pesquisa Datafolha, Nunes tem 27% das intenções de voto para prefeitura de São Paulo, contra 25% de Boulos. De acordo com a margem de erro, os dois candidatos estão empatados tecnicamente na liderança.

Marçal está isolado na terceira posição com 21%, próximo de Boulos. Em seguida, Tabata aparece com 9%, tecnicamente empatada com Datena, que tem 6%. Marina Helena tem 2% e os demais candidatos não ultrapassaram 1% cada. Votos brancos e nulos somam 6%, enquanto os eleitores que não souberam ou não opinaram são 3%.

Quem caiu e quem subiu na Datafolha em SP:

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 19 de setembro, Nunes manteve o mesmo percentual, enquanto Boulos teve uma oscilação negativa de um ponto percentual, dentro da margem de erro.

Marçal apresentou uma variação positiva de dois pontos percentuais, aproximando-se de Boulos. Tabata teve uma oscilação positiva de um ponto, enquanto Datena manteve o mesmo percentual.

Pesquisa Datafolha em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 27%

Guilherme Boulos (PSOL): 25%

Pablo Marçal (PRTB): 21%

Tabata Amaral (PSB): 9%

José Luiz Datena (PSDB): 6%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 6%

Não sabem: 3%

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, Boulos lidera com 21%, Nunes tem 16% e Marçal, 16%. O cenário mostra que 28% ainda estão indecisos sobre em quem votar em outubro.

Guilherme Boulos (PSOL): 21%

Ricardo Nunes (MDB): 16%

Pablo Marçal (PRTB): 16%

Tabata Amaral (PSB): 5%

Atual prefeito/no atual: 2%

Datena (PSDB): 2%

Marina Helena (Novo): 1%

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: 0%

Outras respostas: 7%

Em branco/nenhum: 6%

Não sabe/Recusa: 28%

Marçal mantém liderança na rejeição

O levantamento de rejeição segue mostrando uma tendência de alta para os eleitores que afirmam que não vão votar em Marçal. Boulos manteve o mesmo percentual, de 38%, e Datena passou de 35% para 36%. Nunes também teve o mesmo percentual da última pesquisa.

Pablo Marçal (PRTB): 48%

Guilherme Boulos (PSOL): 38%

Datena (PSDB): 36%

Ricardo Nunes (PSDB): 21%

Tabata Amaral (PSB): 16%

João Pimenta (PCO): 14%

Bebeto Haddad (DC): 12%

Marina Helena (Novo): 13%

Altino Prazeres (PSTU): 11%

Ricardo Senese (UP): 8%

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2%

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1%

Não sabe: 2%

O levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como SP-06090/2024 e realizou 1610 entrevistas entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Paraná Pesquisas em SP

Quem está na frente na Paraná Pesquisas:

Nunes tem 28% das intenções de voto na cidade de São Paulo e Boulos (PSOL) registra 24,9%, de acordo com o levantamento do Paraná Pesquisas.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados na liderança.

Marçal segue na terceira posição numericamente com 20,5%, ainda tecnicamente empatado com Boulos na segunda colocação. Na sequência, Tabata aparece com 7,3%, também tecnicamente empatada com Datena, que registra 7,1%. Marina Helena marca 2,1% e os demais candidatos somaram menos de 1%.

Quem caiu e quem subiu na Paraná Pesquisas em SP:

Em comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada em 20 de setembro, o cenário é de estabilidade. Nunes oscilou positivamente 1,2 pontos percentuais, dentro da margem de erro. Assim como Boulos, que variou o mesmo percentual para cima.

Já Marçal oscilou 0,5 ponto para baixo. Tabata variou um ponto negativo e Datena manteve praticamente o memso percentual de 7% registrado na semana passada.

Paraná Pesquisas em SP:

Ricardo Nunes: 28,0%

Guilherme Boulos: 24,9%

Pablo Marçal: 20,5%

Tabata Amaral: 7,3%

Datena: 7,1%

Marina Helena: 2,1%

Bebeto Haddad: 0,4%

João Pimenta: 0,3%

Ricardo Senese: 0,3%

Altino Prazeres: 0,2%

Não sabe/ Não respondeu: 3,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,9%

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

Pesquisa espontânea em SP

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista com candidatos, Nunes aparece com 19,7%, variação positiva de um ponto sobre a pesquisa anterior. Boulos registra 17,3%, oscilação de 1,9 pontos percentuais positivos. Marçal tem 15,7%, um total de 2,1 pontos positivos de variação.

O levantamento mostra que 32,9% dos eleitores ainda não definiram em quem vão votar no primeiro turno no dia 6 de outubro. Uma queda de 5,5 pontos percentuais sobre os 38,4% que na pesquisa anterior disseram-se indecisos.

Ricardo Nunes: 19,7%

Guilherme Boulos: 17,3%

Pablo Marçal: 15,7%

Tabata Amaral: 4,2%

Datena: 3,3%

Marina Helena: 0,9%

Bebeto Haddad: 0,1%

João Pimenta: 0,1%

Ricardo Senese: 0,1%

Outros nomes citados: 0,9%

Não sabe/Não respondeu: 32,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,7%

Segundo turno

A pesquisa simulou três cenários de segundo turno. Nos dois em que é citado, o atual prefeito seria reeleito na disputa contra Boulos e Marçal. O psolista cresceu 11,6 pontos na disputa ante os 21,1% que tinha na pesquisa anterior. Já o atual prefeito oscilou um ponto para baixo.

O deputado federal mantém dianteira em uma eventual disputa com o influenciador.

Cenário 1:

Não sabe/ Não respondeu: 5,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,2%

Ricardo Nunes: 51,6%

Guilherme Boulos: 32,7%

Cenário 2:

Não sabe/ Não respondeu: 5,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,9%

Guilherme Boulos: 43,7%

Pablo Marçal: 36,6%

Cenário 3:

Não sabe/ Não respondeu: 5,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,7%

Ricardo Nunes: 54,7%

Pablo Marçal: 25,8%

O levantamento do Paraná Pesquisas foi registrado no TSE como SP-09331/2024 e realizou 1.500 entrevistas presenciais entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Pesquisa Veritá em SP

Quem está na frente na Veritá:

Na pesquisa Veritá, Marçal tem 31,8% das intenções de votos, Boulos aparece com 23,3%, e Nunes, com 20,1%.

Segundo a margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Boulos e Nunes estão empatados na segunda posição.

Na quarta posição, Tabata tem 6,6%, empatada tecnicamente com Datena, com 5,3%, e Marina Helena, com 3,1%. Bebeto Haddad (DC) aparece com 1,2%. Os demais candidatos não passam de 1% cada. Brancos e nulos somam 3,8%, enquanto os entrevistados que não sabem ou não responderam foram 4,1%.

Quem caiu e quem subiu na Veritá em SP:

Na comparação com o levantamento anterior, Marçal teve uma oscilação negativa de 0,3 ponto percentual, Boulos caiu 2,7 pontos percentuais, e Nunes teve alta de 5,1 pontos percentuais. Tabata e Datena oscilaram dentro da margem de erro, assim como Marina Helena.

Pesquisa Veritá em SP:

Pablo Marçal (PRTB): 31,8%

Guilherme Boulos (PSOL): 23,3%

Ricardo Nunes (MDB): 20,1%

Tabata Amaral (PSB): 6,6%

José Luiz Datena (PSDB): 5,3%

Marina Helena (NOVO): 3,1%

Bebeto Haddad (DC): 1,2%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,2%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Indecisos, 4,1%.

Brancos e Nulos: 3,8%

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, 29,6% apontam que vão votar em Marçal. Boulos aparece com 20,5%, seguido por Nunes com 17%. Tabata aparece com 5,9%, enquanto Datena tem 3%. Cerca de 1% afirmaram que vão votar em branco ou nulo e 19,6% não escolheram nenhum nome.

Pablo Marçal – PRTB: 29,6%

Guilherme Boulos – PSOL: 20,5%

Ricardo Nunes – MDB: 17%

Tabata Amaral – PSB: 5,9%

Datena – PSDB: 3%

Marina Helena – NOVO: 2,2%

Bebeto Haddad – DC: 0,7%

Altino Prazeres – PSTU: 0,3%

João Pimenta – PCO: 0,1%

Ricardo Senese – UP: 0,1%

Ausente: 19,6%

Branco/Nulo: 1%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-07750/2024 e realizou 3020 entrevistas entre os dias 22 e 26 de setembro, por meio de entrevistas individuais, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado. As entrevistas são realizadas por unidade automatizada de respostas com reconhecimento de voz e transcrição de áudios em textos com utilização de questionário eletrônico elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

FESPSP

Quem está na frente na pesquisa FESPSP:

O levantamento da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), o último a ser divulgado na semana, mostra Nunes com 28,3% das intenções de voto, seguido por Boulos com 26,8%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o emedebista e o psolista estão tecnicamente empatados na liderança.

Marçal aparece isolado na terceira posição com 14,7% das intenções de voto. Com 9,1%, Tabata desponta na sequência, empatada tecnicamente com Datena, que tem 6,2%. Marina Helena tem 1,9%. Os demais candidatos somaram menos de 1% dos votos.

Quem caiu e quem subiu na FESPSP:

Essa é a terceira pesquisa da FESPSP sobre a disputa pela prefeitura da capital paulista. Na comparação com a pesquisa anterior, publicada em agosto, Nunes foi quem mais cresceu, ultrapassando Boulos numericamente. Ele avançou 6,7 pontos percentuais. O deputado do PSOL também cresceu, com mais 3,7 pontos.

Marçal, por outro lado, oscilou negativamente 2,1 pontos percentuais sobre os 16,8% que tinha no mês passado. Datena, que aparecia em quarto, perdeu 4,5 pontos percentuais, enquanto Tabata oscilou de 8,6% para 9,1%.

FESPSP em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 28,3%

Guilherme Boulos (PSOL): 26,8%

Pablo Marçal (PRTB): 14,7%

Tabata Amaral (PSB): 9,1%

Datena (PSDB): 6,2%

Marina Helena (NOVO): 1,9%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,2%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Bebeto Haddad (DC): 0,1%

Branco / Nulo / Nenhum: 7,1%

NS/NR: 5,2%

Pesquisa espontânea

Nunes e Boulos também empatam na liderança na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos eleitores.

Ricardo Nunes: 26,2%

Guilherme Boulos: 24,1%

Pablo Marçal: 12,2%

Tabata Amaral: 6,5%

Datena: 4,4%

Marina Helena: 1,7%

Altino: 0,2%

Kim Kataguiri: 0,1%

Bebeto Haddad: 0,1%

Outros: 0,1%

Branco / Nulo / Nenhum: 5,8%

NS/NR: 18,7%

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 100,1%, e não 100%.

Segundo turno em SP

Na simulação de um potencial segundo turno entre os dois candidatos que estão à frente, Nunes leva vantagem de 43,1% contra 35,3% de Boulos.

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes: 43,1%

Guilherme Boulos: 35,3%

Branco / Nulo / Nenhum: 13,8%

NS/NR: 7,8%

A pesquisa FESPSP foi registrada no TSE como SP-02679/2024 e foram realizadas 1.500 entrevistas face a face entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.