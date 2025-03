Novo CadÚnico: governo convoca milhões de famílias para atualizar dados; veja como realizar

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome determinou que 6,4 milhões de famílias devem atualizar seus dados no Cadastro Único a partir deste mês de março. A exigência vale tanto para beneficiários quanto para não beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). O prazo final para a regularização é fevereiro de 2026.

A atualização faz parte da Ação de Qualificação Cadastral, conforme estabelece a Lei nº 15.077/2024, e será voltada para cadastros que estão há mais de 24 meses sem atualização. A legislação, sancionada no ano passado, determina que, para a concessão, manutenção e renovação de benefícios, os dados devem estar atualizados e um cadastro biométrico deve ser realizado.

Quando vou ser convocado para atualizar os dados do CadÚnico?

Segundo o governo, a convocação será feita de forma escalonada, o que significa que não há necessidade de procurar imediatamente os postos de atendimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Como saber se preciso atualizar o CadÚnico?

As famílias serão notificadas via aplicativo. As mensagens de convocação estarão disponíveis no aplicativo do Cadastro Único, no ícone de "envelope" no canto superior direito da tela. Quem recebe o Bolsa Família também poderá conferir a notificação nos aplicativos do programa e de pagamento, como o Caixa Tem. Além disso, mensagens serão enviadas nos extratos de pagamento do benefício.

Como atualizar os dados do CadÚnico?

As famílias notificadas devem procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a gestão municipal do Cadastro Único para atualizar os dados cadastrais. No caso de famílias unipessoais, seja para inclusão ou manutenção em programas de transferência de renda, a entrevista para coleta de dados será feita no domicílio do beneficiário.

Por que o governo quer atualizar os dados do CadÚnico?

Em 2025, a Ação de Qualificação Cadastral será composta por duas etapas:

Averiguação Cadastral (AVE25): inclui famílias com indícios de inconsistência na composição familiar.

inclui famílias com indícios de inconsistência na composição familiar. Revisão Cadastral (REV25): voltada para famílias que precisam atualizar seus dados.

Desde 28 de fevereiro de 2025, os municípios já podem acessar a lista das famílias envolvidas na ação por meio do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF). A partir de março de 2025, com a implantação do Novo Sistema de Cadastro Único, as informações estarão disponíveis exclusivamente no Portal de Gestão do Cadastro Único, acessível a estados, municípios e ao Distrito Federal.

O cronograma de atualização, os públicos convocados, os procedimentos operacionais e as repercussões nos programas sociais estão detalhados na Instrução Normativa Conjunta Sagicad/Senarc/SNAS/MDS nº 01, de 26 de fevereiro de 2025.

As ações de qualificação do Cadastro Único são contínuas para garantir que os registros reflitam a realidade das famílias em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, o Governo Federal busca assegurar que os mais de 40 programas sociais que utilizam o Cadastro Único alcancem quem realmente precisa.

Como funciona o CadÚnico

O registro no CadÚnico é necessário para ter acesso a programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e desconto na conta de luz. No total, 48 programas federais são vinculados ao Cadastro Único.