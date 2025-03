Após reunião, Alckmin considera que Brasil pode chegar a bom entendimento com EUA

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 6, que, por meio do diálogo, é possível alcançar um bom entendimento sobre a política tarifária e outras questões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. A declaração foi feita após uma videoconferência com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o representante comercial americano (USTR), Jamieson Greer.

A conversa abordou a relação comercial entre os países e as políticas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos. Durante a reunião, foram discutidos os resultados da balança comercial e os detalhes da política tarifária recíproca. As partes concordaram em manter reuniões bilaterais nos próximos dias para avançar nas negociações.

Comércio bilateral soma US$ 80 bilhões, com superávit americano

Durante a conversa, Alckmin destacou que o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos soma cerca de US$ 80 bilhões, com um superávit de US$ 200 milhões para os americanos. Além disso, dos dez produtos mais exportados pelo Brasil para os EUA, oito têm tarifa zero. A tarifa média efetivamente recolhida é de 2,73%, abaixo das tarifas nominais sugeridas.

Superávit americano com o Brasil supera US$ 25 bilhões

O Brasil ocupa a sétima posição entre os países com maior superávit comercial de bens para os Estados Unidos. Quando incluídos bens e serviços, o superávit dos americanos no comércio com o Brasil ultrapassa US$ 25 bilhões, segundo os dados discutidos na videoconferência.

Governo brasileiro busca fortalecer a reciprocidade comercial

Alckmin ressaltou que a intenção do governo é reforçar a complementariedade econômica entre os países, aumentar a reciprocidade e fortalecer as empresas brasileiras. O vice-presidente também destacou o compromisso com boas práticas comerciais para ampliar o fluxo de investimentos e cooperação entre as economias.

Brasil e EUA seguem com negociações para próximos dias

A reunião virtual foi realizada na sede da Vice-presidência, com início às 17h30 e término às 18h20. O encontro reforça a disposição do Brasil em buscar acordos para aprimorar a relação econômica com os Estados Unidos. As partes concordaram em manter novas discussões nos próximos dias.