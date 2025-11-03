Calendário Enem 2025: quando sai o local de prova e outros prazos importantes

Os mais de 4,8 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem acessar o local onde farão as provas. Desde 23 de outubro, o cartão de confirmação está disponível na Página do Participante, portal oficial vinculado à conta Gov.br.

Esse documento traz informações essenciais como endereço completo da sala, horário de fechamento dos portões e orientações gerais. Embora não seja obrigatório, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda a impressão do cartão.

Datas das provas e horários

No primeiro domingo, 9 de novembro, os candidatos responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de fazerem a Redação. Nesse dia, a prova tem duração de 5h30.

Já no dia 16, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática, com 5h de duração. O tempo menor é devido à ausência da redação.

Os horários a serem seguidos são:

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

Vale ressaltar que não há tolerância para atrasos — quem chegar após o fechamento dos portões fica impedido de realizar o exame.

Exceção para três cidades paraenses

Os candidatos inscritos em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão as provas em datas diferentes: 30 de novembro e 7 de dezembro.

A mudança ocorre em função da COP30, a conferência climática da ONU que será sediada na região. O formato das provas, no entanto, permanece o mesmo.

Gabarito e resultados

O gabarito preliminar das questões objetivas será divulgado até dez dias úteis após o segundo dia de aplicação — ou seja, por volta de 28 de novembro. Nesse período, candidatos podem enviar recursos caso identifiquem inconsistências.

As notas individuais devem ser disponibilizadas em 13 de janeiro de 2026, também pela Página do Participante. Esses resultados são utilizados para ingresso no ensino superior por meio de:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu);

Programa Universidade para Todos (Prouni);

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Reaplicação e outros prazos

Para quem teve algum problema logístico ou de saúde nos dias de prova, há a possibilidade de solicitar reaplicação. Os prazos são:

Aplicação geral (9 e 16/11): solicitação de 17 a 21 de novembro, até 12h

Belém e região (30/11 e 7/12): solicitação de 8 a 12 de dezembro, até 12h

Reaplicação para todos: 16 e 17 de dezembro

Ainda que o cronograma preveja essa etapa extra, é importante que os inscritos compareçam nas datas regulares sempre que possível, já que a reaplicação depende de justificativa documentada.

Todas as informações sobre o Enem 2025 devem ser conferidas no portal oficial do Inep, além da Página do Participante, que centraliza dados sobre inscrição, pagamento e resultados.