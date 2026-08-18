'Industry': HBO anuncia novos nomes do elenco da última temporada

A HBO e a BBC divulgaram nesta terça-feira, 18, os novos nomes que se juntam ao elenco da quinta e última temporada de "Industry", série que acompanha bastidores do mercado financeiro britânico. As gravações já estão em andamento no Reino Unido.

Entram no time Cary Elwes, Dianna Agron, Sam Riley, Jessica Brown Findlay, Luke Manley, Bally Gill, Eduard Poliakov e Zosia Mamet.

Os nomes ampliam o universo de personagens da trama, que chega ao capítulo final sem abandonar seus temas centrais: poder, ambição e os jogos de interesse que movem as altas finanças.

Na nova temporada, Harper (Myha'la) e Yasmin (Marisa Abela), hoje no auge da carreira depois da passagem pela fictícia Pierpoint, entram em uma disputa que atravessa fronteiras, motivada pela chegada de uma fintech disruptiva a Londres.

Yasmin tenta equilibrar seu relacionamento com o fundador de uma techfin, Sir Henry Muck (Kit Harington), enquanto Harper se aproxima da órbita do executivo Whitney Halberstram (Max Minghella). Com a pressão do dinheiro e do poder em alta, a amizade entre as duas passa a se transformar.

Veja quem são os novos personagens de 'Industry':

Cary Elwes interpreta Padgett Stillman, investidor.

Dianna Agron vive Skip Binksy, CFO de uma empresa de tecnologia voltada ao bem-estar.

Sam Riley dá vida a Solomon Kerr, empresário britânico reservado que fez fortuna no Vale do Silício.

Jessica Brown Findlay é Marina St. Clair, amiga da família de Sir Henry Muck.

Luke Manley encarna Stevie Delmonte, operador de execução no mercado financeiro.

Bally Gill vive Nikesh Shah, político de esquerda carismático.

Eduard Poliakov interpreta Olexij Kovalchuk, também operador do mercado financeiro.

Zosia Mamet é Carmen Dame, fundadora e CEO de uma empresa de wellness tech.

A série é criada por Mickey Down e Konrad Kay, que também assinam a produção ao lado da Bad Wolf, em parceria com HBO e BBC. A direção da temporada final fica a cargo dos próprios criadores, além de Michelle Savill e Luke Snellin.

Qual a história de ‘Industry’?

"Industry" estreou em 2020 e acompanha jovens profissionais tentando se firmar no setor financeiro de Londres. No início da série, os personagens atuam como trainees no banco de investimentos fictício Pierpoint & Co, enfrentando pressão por desempenho, competição interna e dilemas éticos.

À medida que avançam na carreira, os protagonistas deixam o “trading floor” e passam a ocupar posições com maior poder de decisão. Esse movimento altera as tramas, que passam a incluir operações de alto risco, relações estratégicas com investidores e conflitos pessoais ligados à ambição e ao status.

Com o encerramento da fase Pierpoint e a venda do banco, a narrativa se desloca para novos territórios financeiros. A quarta temporada coloca os personagens em lados opostos de uma fintech chamada Tender, que opera no segmento de pagamentos digitais e se torna peça central da disputa.

O enredo envolve pressões de investidores, divergências sobre governança, interesses corporativos e conexões com agendas regulatórias do governo.

O último ano da série também introduz mudanças no elenco e redistribui o foco entre os personagens. Harper passa a liderar um fundo de investimentos, Yasmin se move pelo circuito social e empresarial, e parte do núcleo original deixa a trama.

A temporada final na HBO aprofunda disputas internas, relações profissionais e estratégias corporativas, concluindo a trajetória dos personagens no ecossistema financeiro.