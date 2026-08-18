Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Mato Grosso?

Eleições Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos) disputa a eleição para se manter no cargo
Colaboradora
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15h12.
As Eleições Gerais de 2026 movimentam o cenário político de Mato Grosso. No dia 4 de outubro, data do primeiro turno, os eleitores do estado vão às urnas para escolher representações para os cargos de presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.
A campanha eleitoral nas ruas e na internet está oficialmente em andamento desde o dia 16 de agosto.
Os concorrentes ao governo estadual representam diferentes espectros políticos e setores econômicos do estado. A lista de nomes registrados no TSE inclui:
Entenda as propostas dos principais candidatos à eleição 2026.
Otaviano Pivetta é empresário, agropecuarista e atual vice-governador de Mato Grosso. Já atuou como deputado estadual e prefeito do município de Lucas do Rio Verde por três mandatos.
A chapa encabeçada por ele reúne uma ampla coligação que inclui Republicanos, Federação PSDB-Cidadania, Federação União Progressista (União Brasil e PP) e Podemos.
Suas propostas focam na continuidade das obras de infraestrutura logística no estado, na manutenção do equilíbrio fiscal e no fortalecimento das cadeias produtivas do agronegócio, além do apoio à modernização dos serviços públicos estaduais.
Maurício Coelho é empresário, escritor e analista político. Tem atuação na área de consultoria eleitoral e gestão pública, além de ser fundador de empresa no setor de comunicação.
Candidato pelo partido Mobiliza, ele defende a desburocratização da máquina pública e a eficiência na aplicação dos recursos estaduais.
As diretrizes do seu programa destacam a inovação na administração estadual, o incentivo ao empreendedorismo privado sem dependência de contratos governamentais e a melhoria dos serviços básicos para a população.
Natasha Slhessarenko é médica pediatra, patologista clínica, professora universitária e empresária no setor da saúde. Também já integrou o Conselho Federal de Medicina (CFM) representando Mato Grosso.
Concorrendo pelo PSD sob o nome de Dra. Natasha, ela foca o discurso de campanha no fortalecimento das redes de saúde pública do estado e no atendimento especializado regionalizado.
Entre suas principais bandeiras estão a criação da Secretaria da Mulher, a implementação de casas de acolhimento para vítimas de violência e o reforço da segurança pública com o remanejamento de efetivo para o policiamento de rua.
Rafaell Milas é empresário, especialista em marketing político e coapresentador de podcast. Atua como coordenador estadual do Movimento Brasil Livre (MBL) e disputa um cargo eletivo pela primeira vez.
Candidato pelo partido Missão, ele propõe uma reforma administrativa focada no enxugamento da estrutura governamental e na redução de despesas públicas.
Suas propostas defendem a liberdade econômica, a desregulamentação de setores produtivos e a fiscalização rigorosa dos gastos estaduais para combater o desperdício de recursos.
Laudicério Machado é sargento da Polícia Militar de Mato Grosso e preside a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado (ACS-PMBM/MT).
Lançado pelo partido Agir, ele centraliza a sua plataforma eleitoral na valorização dos profissionais da segurança pública e no combate à criminalidade urbana e rural.
Seu plano de trabalho inclui o investimento em equipamentos para as forças policiais, a ampliação do contingente de segurança nas divisas do estado e ações de amparo social para servidores públicos.
Wellington Fagundes é médico-veterinário e atual senador por Mato Grosso, cargo que ocupa desde 2015. Antes de integrar o Senado, cumpriu seis mandatos consecutivos como deputado federal na Câmara dos Deputados.
Candidato ao governo pelo Partido Liberal (PL), ele conta com o apoio da sigla na busca pela chefia do Executivo estadual.
Suas propostas priorizam a captação de investimentos federais para a malha viária e ferroviária mato-grossense, o combate à violência contra a mulher com a ampliação de delegacias 24 horas e o apoio direto aos produtores rurais na segurança jurídica no campo.
De acordo com os dados consolidados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), o estado conta com 2.638.230 pessoas aptas ao voto para as Eleições Gerais de 2026.
Esse contingente representa um crescimento de 7% em comparação com as Eleições Gerais de 2022, quando o estado registrava 2.469.414 eleitores. Mato Grosso ocupa a posição de 18º maior colégio eleitoral do país, concentrando cerca de 1,66% do total de eleitores nacionais.
Em relação à identificação biométrica, 2.474.297 eleitores (93,79% do total no estado) já realizaram o cadastramento das impressões digitais perante a Justiça Eleitoral. O índice mato-grossense supera a média nacional de biometria cadastrada, que está fixada em 89,01%.