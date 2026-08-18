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Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Mato Grosso?

Saiba quem são os candidatos ao governo de Mato Grosso nas Eleições 2026, conheça as principais propostas de cada chapa e confira os dados atualizados do TRE-MT sobre o eleitorado do estado.

Eleições Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos) disputa a eleição para se manter no cargo

Eleições Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos) disputa a eleição para se manter no cargo

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15h12.

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As Eleições Gerais de 2026 movimentam o cenário político de Mato Grosso. No dia 4 de outubro, data do primeiro turno, os eleitores do estado vão às urnas para escolher representações para os cargos de presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.

 A campanha eleitoral nas ruas e na internet está oficialmente em andamento desde o dia 16 de agosto.

Os concorrentes ao governo estadual representam diferentes espectros políticos e setores econômicos do estado. A lista de nomes registrados no TSE inclui:

  • Maurício Coelho (Mobiliza);
  • Natasha Slhessarenko (PSD);
  • Otaviano Pivetta (Republicanos);
  • Rafaell Milas (Missão);
  • Sargento Laudicério Machado (Agir);
  • Wellington Fagundes (PL).

O que propõe cada candidato ao governo de Mato Grosso?

Entenda as propostas dos principais candidatos à eleição 2026.

Otaviano Pivetta (Republicanos)

Otaviano Pivetta é empresário, agropecuarista e atual vice-governador de Mato Grosso. Já atuou como deputado estadual e prefeito do município de Lucas do Rio Verde por três mandatos.

A chapa encabeçada por ele reúne uma ampla coligação que inclui Republicanos, Federação PSDB-Cidadania, Federação União Progressista (União Brasil e PP) e Podemos.

Suas propostas focam na continuidade das obras de infraestrutura logística no estado, na manutenção do equilíbrio fiscal e no fortalecimento das cadeias produtivas do agronegócio, além do apoio à modernização dos serviços públicos estaduais.

Maurício Coelho (Mobiliza)

Maurício Coelho é empresário, escritor e analista político. Tem atuação na área de consultoria eleitoral e gestão pública, além de ser fundador de empresa no setor de comunicação.

Candidato pelo partido Mobiliza, ele defende a desburocratização da máquina pública e a eficiência na aplicação dos recursos estaduais.

As diretrizes do seu programa destacam a inovação na administração estadual, o incentivo ao empreendedorismo privado sem dependência de contratos governamentais e a melhoria dos serviços básicos para a população.

Natasha Slhessarenko (PSD)

Natasha Slhessarenko é médica pediatra, patologista clínica, professora universitária e empresária no setor da saúde. Também já integrou o Conselho Federal de Medicina (CFM) representando Mato Grosso.

Concorrendo pelo PSD sob o nome de Dra. Natasha, ela foca o discurso de campanha no fortalecimento das redes de saúde pública do estado e no atendimento especializado regionalizado.

Entre suas principais bandeiras estão a criação da Secretaria da Mulher, a implementação de casas de acolhimento para vítimas de violência e o reforço da segurança pública com o remanejamento de efetivo para o policiamento de rua.

Rafaell Milas (Missão)

Rafaell Milas é empresário, especialista em marketing político e coapresentador de podcast. Atua como coordenador estadual do Movimento Brasil Livre (MBL) e disputa um cargo eletivo pela primeira vez.

Candidato pelo partido Missão, ele propõe uma reforma administrativa focada no enxugamento da estrutura governamental e na redução de despesas públicas.

Suas propostas defendem a liberdade econômica, a desregulamentação de setores produtivos e a fiscalização rigorosa dos gastos estaduais para combater o desperdício de recursos.

Sargento Laudicério Machado (Agir)

Laudicério Machado é sargento da Polícia Militar de Mato Grosso e preside a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado (ACS-PMBM/MT).

Lançado pelo partido Agir, ele centraliza a sua plataforma eleitoral na valorização dos profissionais da segurança pública e no combate à criminalidade urbana e rural.

Seu plano de trabalho inclui o investimento em equipamentos para as forças policiais, a ampliação do contingente de segurança nas divisas do estado e ações de amparo social para servidores públicos.

Wellington Fagundes (PL)

Wellington Fagundes é médico-veterinário e atual senador por Mato Grosso, cargo que ocupa desde 2015. Antes de integrar o Senado, cumpriu seis mandatos consecutivos como deputado federal na Câmara dos Deputados.

Candidato ao governo pelo Partido Liberal (PL), ele conta com o apoio da sigla na busca pela chefia do Executivo estadual.

Suas propostas priorizam a captação de investimentos federais para a malha viária e ferroviária mato-grossense, o combate à violência contra a mulher com a ampliação de delegacias 24 horas e o apoio direto aos produtores rurais na segurança jurídica no campo.

Quantas pessoas devem votar no Mato Grosso em 2026?

De acordo com os dados consolidados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), o estado conta com 2.638.230 pessoas aptas ao voto para as Eleições Gerais de 2026.

Esse contingente representa um crescimento de 7% em comparação com as Eleições Gerais de 2022, quando o estado registrava 2.469.414 eleitores. Mato Grosso ocupa a posição de 18º maior colégio eleitoral do país, concentrando cerca de 1,66% do total de eleitores nacionais.

Em relação à identificação biométrica, 2.474.297 eleitores (93,79% do total no estado) já realizaram o cadastramento das impressões digitais perante a Justiça Eleitoral. O índice mato-grossense supera a média nacional de biometria cadastrada, que está fixada em 89,01%.

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