Preparação final para o Enem 2025: o que priorizar nos últimos dias de estudo

Faltando menos de duas semanas para o Enem 2025, a pergunta que fica é: o que estudar agora? A resposta, entretanto, surpreende pela simplicidade, já que menos é mais quando se trata da reta final.

Para o estudante, o importante agora é focar em áreas de maior peso histórico nas provas e praticar com simulados cronometrados. Isso porque é esperado que o candidato já tenha absorvido os principais conteúdos ao longo do ano.

Com aplicação nos dias 9 e 16 de novembro, o Enem conta com 180 questões objetivas divididas em quatro áreas do conhecimento, além da redação no primeiro dia.

O que priorizar nos últimos dias de estudo

A reta final exige concentração em conteúdos de maior peso nas provas anteriores. Por isso, a dica de ouro é revisar edições antigas e focar nos temas que mais caem.

Linguagens e Códigos

Interpretação de textos é a maior parte das questões dessa área. No entanto, também merecem atenção:

Gramática normativa aplicada em contextos reais;

Literatura brasileira, especialmente Modernismo e Realismo;

Leitura de gráficos, charges e infográficos.

A prova de Linguagens ainda inclui uma questão de língua estrangeira — inglês ou espanhol —, além de temas ligados a artes e tecnologias da informação.

Matemática e suas Tecnologias

Funções de segundo grau lideram as estatísticas de recorrência. Mas, apesar disso, outros temas essenciais incluem:

Geometria plana e cálculo de áreas;

Proporção, escala e regra de três;

Estatística básica e interpretação de dados.

Vale ressaltar que questões contextualizadas no cotidiano são uma marca do Enem. Portanto, problemas envolvendo contas de consumo, gráficos e escalas aparecem com frequência.

Ciências Humanas

Temas como Revolução Industrial, períodos da República brasileira e conceitos de cidadania aparecem quase todos os anos. Mas o foco do estudante deve ser entender esses processos e não apenas decorar datas.

Os assuntos prioritários são:

Globalização e seus impactos econômicos e culturais;

Urbanização e questões ambientais;

Movimentos sociais, ética e papel do Estado.

A parte da geografia também explora ecologia humana e transformações territoriais, enquanto Filosofia e Sociologia conectam conceitos teóricos à atualidade.

Ciências da Natureza

A ecologia — com cadeias alimentares e ciclos biogeoquímicos — é prioridade em Biologia. Além disso, química orgânica e suas aplicações práticas também são recorrentes, assim como energia e movimento em Física.

Os tópicos centrais incluem:

Genética básica e hereditariedade;

Reações químicas do cotidiano;

Conceitos de energia, trabalho e potência.

A dica é revisar fórmulas básicas, mas, sobretudo, entender os conceitos. As questões interdisciplinares, que misturam as três disciplinas, têm ganhado muito espaço nas últimas edições.

Como estudar faltando poucos dias para o Enem?

Com o relógio apertada e em contagem regressiva para o primeiro dia, os estudantes devem priorizar fazer ao menos um simulado completo por semana para ajustar sua gestão do tempo.

Assim, é possível consultar provas oficiais do Inep, disponíveis gratuitamente no site, e corrigi-las no mesmo dia.

Para a redação, uma prática semanal é suficiente neste momento. O candidato deve se concentrar em meio ambiente, tecnologia, saúde mental e desigualdade social, que estão entre os temas mais prováveis para 2025. Vale destacar que a proposta de intervenção precisa ser detalhada e viável.

Nos últimos três dias antes da prova, a recomendação é evitar maratonas de estudo. Apesar disso, uma revisão leve de fórmulas e conceitos-chave pode ajudar a manter o conteúdo fresco na memória.

Por fim, cuidar da saúde é tão importante quanto revisar matérias.

O estudante de dormir bem durante a noite, manter alimentação equilibrada e praticar exercícios leves, já que isso reduz a ansiedade e pode ser benefico para o desempenho no dia da prova.