Nasa divulga imagens de cratera deixada por foguete da SpaceX na Lua; veja

A Nasa divulgou nesta terça-feira, 18, novas imagens de uma cratera formada na superfície lunar pelo impacto de partes de um foguete Falcon 9, da SpaceX. As fotos foram feitas pelo Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO) entre os dias 11 e 12 de agosto, cerca de uma semana após o choque, em 5 de agosto.

Segundo a agência espacial americana, a cratera tem 18 metros de largura e menos de 3 metros de profundidade, medida calculada a partir do comprimento da sombra projetada no solo lunar.

O estágio superior do Falcon 9 foi lançado em janeiro de 2025, levando o módulo Blue Ghost 1, da Firefly Aerospace, missão privada que pousou com sucesso na Lua. Foi esse mesmo estágio que, meses depois, colidiu com a superfície lunar.

O local do impacto já havia sido fotografado antes. A agência espacial da Coreia do Sul divulgou as primeiras imagens da cratera em 6 de agosto.

Em operação desde 2009, o LRO percorre a Lua de polo a polo a cada duas horas, enquanto o satélite gira sob sua rota, o que permite capturar o mesmo ponto sob diferentes ângulos de luz. Foi assim que os cientistas notaram, ao redor da cratera, faixas de tonalidades distintas.

De acordo com a Nasa, as áreas mais escuras correspondem a poeira e rochas superficiais, alteradas ao longo do tempo pela ação do vento solar, por raios cósmicos e por impactos de micrometeoritos, material arremessado de uma profundidade de cerca de 45 centímetros.

Já as faixas mais claras, na borda da cratera, são formadas por material extraído de camadas mais profundas do subsolo lunar, expostas apenas com a colisão.

Veja as imagens:

Registro feito pela sonda LRO, da NASA, mostra a cratera de 18 metros formada na superfície da Lua após o impacto do estágio superior de um foguete Falcon 9, da SpaceX. (NASA GODDARD/INTUITIVE MACHINES/AFP)