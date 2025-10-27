Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Simulados para o Enem: aprenda como organizar, cronometrar e corrigir para otimizar o estudo

Com menos de duas semanas para o exame, simulados ajudam a ganhar confiança e identificar pontos fracos

Com apenas 13 dias restantes, o equilíbrio entre treino e descanso se torna crucial, já que fazer simulados todos os dias pode gerar mais ansiedade que preparo. (Rafael Henrique/SOPA/Getty Images)

Com apenas 13 dias restantes, o equilíbrio entre treino e descanso se torna crucial, já que fazer simulados todos os dias pode gerar mais ansiedade que preparo. (Rafael Henrique/SOPA/Getty Images)

Luanda Moraes
Luanda Moraes

Colaboradora

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17h08.

Restam apenas 13 dias até o primeiro domingo de Enem, marcado para 9 de novembro.

Com o calendário apertando e a ansiedade crescendo, muitos candidatos se perguntam: como aproveitar melhor o tempo que resta? A resposta está em uma palavra — simulados.

No primeiro dia, com o desafio um pouco maior, serão cinco horas e meia para resolver 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de elaborar uma redação completa. Uma semana depois, no dia 16, são mais cinco horas para outras 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Com isso, o relógio se torna tanto um aliado quanto um adversário, e é exatamente por isso que os simulados são uma das ferramentas mais estratégicas dessa etapa final.

O que torna um simulado realmente eficaz?

Um simulado eficaz, aquele que realmente prepara para o dia da prova, precisa reproduzir três elementos fundamentais:

  • Condições reais de tempo: cronometrar cada minuto, respeitando as cinco horas e meia do primeiro dia
  • Ambiente similar ao do exame: silêncio, sem consultas, sem pausas para checar o celular
  • Análise posterior detalhada: dedicar tanto tempo à correção quanto à realização do teste

Montando uma rotina de treino que funcione

A sugestão de vários especialistas é realizar um simulado integral por semana nesta reta final. Para quem tem a agenda apertada, uma solução pode ser dividir os treinos em blocos menores durante o fim de semana.

Além disso, o local escolhido para o simulado tem que ser bem pensado, devendo ser silencioso, bem iluminado e livre de interrupções. Lembre-se também de deixar o celular longe, já que no dia oficial ele estará em um compartimento lacrado.

Cronometragem

A gestão do tempo precisa ser tão treinada tanto quanto o conhecimento em si, uma vez que o cumprimento do horário nos dias oficias é rigoroso e pode deixar o candidato com partes em branco na ficha de respostas.

No primeiro dia:

  • Reservar aproximadamente 2h para a redação
  • Distribuir 3h30 para 90 questões objetivas
  • Calcular cerca de 2 minutos por questão

No segundo dia:

  • Dividir 5h para 90 questões
  • Manter o ritmo de 3 minutos por questão, em média

Aqui, o participante pode adaptar a cronometragem para as áreas de conhecimento em que tem mais e menos facilidade. O importante é conseguir realizar a prova no tempo disponível, sem deixar nenhuma questão em branco.

Vale considerar também um tempo para treinar a estratégia de pular questões difíceis. Essa técnica funciona deixando as mais complexas por último, evitando travar no meio da prova.

Correção

A correção é, sem exagero, a etapa mais importante de todo o processo, já que faz o candidato estar atento às "pegadinhas". Para um melhor aproveitamento dessa etapa, é preciso dedicação para investigar a raiz do erro:

  • Foi desatenção? Leu rápido demais, confundiu as alternativas?
  • Foi falta de conteúdo? Não dominou o tema, não lembrou de uma fórmula?
  • Foi problema de tempo? Chutou no final por não conseguir ler todas as questões?

Cada tipo de erro exige uma estratégia diferente: erros por desatenção pedem mais cuidado na leitura; erros por conteúdo exigem revisão teórica; erros por tempo demandam ajuste no ritmo.

Onde encontrar simulados gratuitos

  • MEC Enem: aplicativo oficial do governo, disponível para Android e iOS, reúne questões do banco do Inep com cronômetro integrado para treino nas condições reais da prova.
  • Preparadão Enem (Quero Bolsa): oferece simulados completos com correção por TRI, relatórios detalhados sobre o desempenho e uma comunidade ativa onde candidatos trocam estratégias de estudo.
  • EBC: disponibiliza questões organizadas por área de conhecimento, cobrindo edições de 2009 a 2015, permitindo treino focado em temas específicos.

Ajustes finais para o dia da prova

Com apenas 13 dias restantes, o equilíbrio entre treino e descanso se torna crucial, já que fazer simulados todos os dias pode gerar mais ansiedade que preparo.

O ideal nesta fase final é intercalar simulados completos — um ou dois por semana — com revisões focadas nas fragilidades. Também vale simular aspectos práticos como testar o trajeto até o local, escolher uma roupa confortável e planejar o lanche do intervalo.

Acompanhe tudo sobre:EnemEstudante

Mais de Carreira

Brasileira de 22 anos é a 1ª a ganhar Bolsa Rhodes para estudar em Oxford

Qual o segredo para fazer uma redação nota 1000 no Enem?

Qual graduação é a porta de entrada para quem quer trabalhar com startups?

Petlove: como o 1º e-commerce de pet virou uma empresa de bilhões

Mais na Exame

Brasil

Metrô do Rio inicia instalação de biometria facial contra fraudes

Mundo

Tática 'Milei ou nada' deu certo, mas duração da lua-de-mel é dúvida

Mercados

Bolsa argentina sobe mais de 20% após partido de Milei vencer eleição

Esporte

As chances de título do Palmeiras no Brasileirão, segundo a UFMG