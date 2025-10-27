Simulados para o Enem: aprenda como organizar, cronometrar e corrigir para otimizar o estudo

Restam apenas 13 dias até o primeiro domingo de Enem, marcado para 9 de novembro.

Com o calendário apertando e a ansiedade crescendo, muitos candidatos se perguntam: como aproveitar melhor o tempo que resta? A resposta está em uma palavra — simulados.

No primeiro dia, com o desafio um pouco maior, serão cinco horas e meia para resolver 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de elaborar uma redação completa. Uma semana depois, no dia 16, são mais cinco horas para outras 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Com isso, o relógio se torna tanto um aliado quanto um adversário, e é exatamente por isso que os simulados são uma das ferramentas mais estratégicas dessa etapa final.

O que torna um simulado realmente eficaz?

Um simulado eficaz, aquele que realmente prepara para o dia da prova, precisa reproduzir três elementos fundamentais:

Condições reais de tempo: cronometrar cada minuto, respeitando as cinco horas e meia do primeiro dia

cronometrar cada minuto, respeitando as cinco horas e meia do primeiro dia Ambiente similar ao do exame: silêncio, sem consultas, sem pausas para checar o celular

silêncio, sem consultas, sem pausas para checar o celular Análise posterior detalhada: dedicar tanto tempo à correção quanto à realização do teste

Montando uma rotina de treino que funcione

A sugestão de vários especialistas é realizar um simulado integral por semana nesta reta final. Para quem tem a agenda apertada, uma solução pode ser dividir os treinos em blocos menores durante o fim de semana.

Além disso, o local escolhido para o simulado tem que ser bem pensado, devendo ser silencioso, bem iluminado e livre de interrupções. Lembre-se também de deixar o celular longe, já que no dia oficial ele estará em um compartimento lacrado.

Cronometragem

A gestão do tempo precisa ser tão treinada tanto quanto o conhecimento em si, uma vez que o cumprimento do horário nos dias oficias é rigoroso e pode deixar o candidato com partes em branco na ficha de respostas.

No primeiro dia:

Reservar aproximadamente 2h para a redação

Distribuir 3h30 para 90 questões objetivas

Calcular cerca de 2 minutos por questão

No segundo dia:

Dividir 5h para 90 questões

Manter o ritmo de 3 minutos por questão, em média

Aqui, o participante pode adaptar a cronometragem para as áreas de conhecimento em que tem mais e menos facilidade. O importante é conseguir realizar a prova no tempo disponível, sem deixar nenhuma questão em branco.

Vale considerar também um tempo para treinar a estratégia de pular questões difíceis. Essa técnica funciona deixando as mais complexas por último, evitando travar no meio da prova.

Correção

A correção é, sem exagero, a etapa mais importante de todo o processo, já que faz o candidato estar atento às "pegadinhas". Para um melhor aproveitamento dessa etapa, é preciso dedicação para investigar a raiz do erro:

Foi desatenção? Leu rápido demais, confundiu as alternativas?

Foi falta de conteúdo? Não dominou o tema, não lembrou de uma fórmula?

Foi problema de tempo? Chutou no final por não conseguir ler todas as questões?

Cada tipo de erro exige uma estratégia diferente: erros por desatenção pedem mais cuidado na leitura; erros por conteúdo exigem revisão teórica; erros por tempo demandam ajuste no ritmo.

Onde encontrar simulados gratuitos

MEC Enem : aplicativo oficial do governo, disponível para Android e iOS, reúne questões do banco do Inep com cronômetro integrado para treino nas condições reais da prova.

: aplicativo oficial do governo, disponível para Android e iOS, reúne questões do banco do Inep com cronômetro integrado para treino nas condições reais da prova. Preparadão Enem (Quero Bolsa): oferece simulados completos com correção por TRI, relatórios detalhados sobre o desempenho e uma comunidade ativa onde candidatos trocam estratégias de estudo.

oferece simulados completos com correção por TRI, relatórios detalhados sobre o desempenho e uma comunidade ativa onde candidatos trocam estratégias de estudo. EBC: disponibiliza questões organizadas por área de conhecimento, cobrindo edições de 2009 a 2015, permitindo treino focado em temas específicos.

Ajustes finais para o dia da prova

Com apenas 13 dias restantes, o equilíbrio entre treino e descanso se torna crucial, já que fazer simulados todos os dias pode gerar mais ansiedade que preparo.

O ideal nesta fase final é intercalar simulados completos — um ou dois por semana — com revisões focadas nas fragilidades. Também vale simular aspectos práticos como testar o trajeto até o local, escolher uma roupa confortável e planejar o lanche do intervalo.