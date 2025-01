Sisu 2025: após atraso, MEC divulga resultados nesta segunda-feira, 27

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 27, após o atraso de um dia no cronograma oficial.

Ontem, O Ministério da Educação (MEC) publicou uma nota às 23h38 [veja a íntegra abaixo] comunicando o adiamento e justificando que o problema foi causado por questões técnicas.

A demora e a mudança de data deixou os alunos preocupados. Ao longo do último domingo, os estudantes expuseram nas redes sociais suas expectativas para a liberação das informações. No ano passado, o resultado era previsto para sair às 9h, mas a divulgação aconteceu horas mais tarde, por volta das 18h. Já em 2023 foi mais próximo do esperado, às 9h44.

Após esse atraso no cronograma, o MEC ainda não deixou claro se haverá mudanças nas outras datas do cronograma do Sisu e não liberou um novo calendário.

O que é o Sisu?

O Sisu é responsável por selecionar estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. Podem participar os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e não zeraram a redação. Treineiros não estão aptos a concorrer.

Como funciona o Sisu?

O Sisu deste ano oferece 261.779 vagas distribuídas em 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de todas as regiões do país. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e selecionar até duas opções de curso, organizadas por ordem de preferência.

Após o período de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos com base nas notas do Enem e eventuais critérios adicionais estabelecidos pelas instituições. Somente os classificados dentro do número de vagas disponíveis serão considerados aprovados.

Neste ano, Minas Gerais lidera a oferta de vagas no Sisu 2025, com 34.049 oportunidades, seguido pelo Rio de Janeiro, que oferece 28.424, Bahia, com 22.889, e Paraíba, com 21.268. As instituições com maior número de vagas disponíveis são a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.050, e a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.683.

Uma das particularidades desta edição é a ausência do estado de Rondônia. As instituições de ensino utilizam processos seletivos próprios e, por isso, não participam do Sisu. Desde 2024, o sistema passou a realizar inscrições apenas uma vez ao ano, embora algumas instituições ainda disponibilizem vagas para ingresso no segundo semestre.

Nota oficial do MEC

O MEC informa que as equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação seguem trabalhando na finalização dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. A divulgação ocorrerá ao longo desta segunda-feira, 27 de janeiro.