Temas de redação de edições anteriores do Enem: lições e padrões

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17h31.
O Enem 2025 está chegando e com isso surgem milhares de especulações sobre o tema da redação. Devido à segurança do Inep, órgão responsável por aplicar o exame, não existe mágica nem outras vias para descobrir qual será a proposta escolhida. Entretanto, muitas pistas podem estar nas edições anteriores.
Em 2024, por exemplo, o tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Essa escolha seguiu uma linha já conhecida, com discussões sobre direitos humanos e reconhecimento de grupos marginalizados na sociedade brasileira.
A lista de temas desde 2010 mostra que o exame prefere questões sociais complexas, exigindo que os candidatos façam um reflexão crítica e propostas concretas de mudança:
Alguns eixos aparecem com frequência, sendo que o mais forte deles tem a ver com direitos humanos e o reconhecimento de quem fica à margem da sociedade.
Nos últimos anos, questões raciais ganharam destaque, sendo peça-chave da última edição, além dos povos tradicionais estarem no centro em 2022. Há ainda uma preocupação com cidadania básica, com o tema de registro civil de 2021 sendo um exemplo disso.
As questões de gênero formam outro eixo importante. O trabalho invisível das mulheres dominou 2023, e a violência contra a mulher foi tema em 2015. A dignidade do trabalho, aliás, já havia aparecido de forma mais ampla em 2010.
Como observado, a tecnologia entra nas propostas, mas sempre pelo lado social. Em 2018, a manipulação de dados na internet foi o foco, e três anos antes, em 2011, o tema discutiu os limites entre público e privado nas redes.
Saúde pública surge de tempos em tempos, mas tem sido incluída de forma mais abrangente em outros temas. O estigma das doenças mentais apareceu em 2020 na versão online, enquanto os efeitos da Lei Seca foram debatidos em 2013.
Um detalhe interessante é que a palavra "desafios" aparece bastante, assim como discussões sobre "invisibilidade" de grupos ou situações. Essa combinação marcou os temas de 2024, 2023, 2022 e 2021, e tem tudo para aparecer novamente nesta edição.
Olhando para esses padrões, dá para imaginar alguns caminhos prováveis. A tendência de falar de grupos vulneráveis deve continuar, possivelmente com novos recortes. Entre as apostas mais comentadas estão:
O mais importante é entender que se preparar para eixos temáticos funciona melhor do que tentar adivinhar um tema específico.