Temas de redação de edições anteriores do Enem: lições e padrões

O Enem 2025 está chegando e com isso surgem milhares de especulações sobre o tema da redação. Devido à segurança do Inep, órgão responsável por aplicar o exame, não existe mágica nem outras vias para descobrir qual será a proposta escolhida. Entretanto, muitas pistas podem estar nas edições anteriores.

Em 2024, por exemplo, o tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Essa escolha seguiu uma linha já conhecida, com discussões sobre direitos humanos e reconhecimento de grupos marginalizados na sociedade brasileira.

Quais foram o tema da redação do Enem dos últimos 15 anos

A lista de temas desde 2010 mostra que o exame prefere questões sociais complexas, exigindo que os candidatos façam um reflexão crítica e propostas concretas de mudança:

2024 — Desafios para a valorização da herança africana no Brasil

2023 — Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

2022 — Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021 — Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020 — O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira (impresso)

2020 — O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil (digital)

2019 — Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018 — Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet

2017 — Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016 — Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015 — A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2014 — Publicidade infantil em questão no Brasil

2013 — Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

2012 — Movimento imigratório para o Brasil no século 21

2011 — Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado

2010 — O trabalho na construção da dignidade humana

O que se repete nas escolhas da redação do Enem

Alguns eixos aparecem com frequência, sendo que o mais forte deles tem a ver com direitos humanos e o reconhecimento de quem fica à margem da sociedade.

Nos últimos anos, questões raciais ganharam destaque, sendo peça-chave da última edição, além dos povos tradicionais estarem no centro em 2022. Há ainda uma preocupação com cidadania básica, com o tema de registro civil de 2021 sendo um exemplo disso.

As questões de gênero formam outro eixo importante. O trabalho invisível das mulheres dominou 2023, e a violência contra a mulher foi tema em 2015. A dignidade do trabalho, aliás, já havia aparecido de forma mais ampla em 2010.

Como observado, a tecnologia entra nas propostas, mas sempre pelo lado social. Em 2018, a manipulação de dados na internet foi o foco, e três anos antes, em 2011, o tema discutiu os limites entre público e privado nas redes.

Saúde pública surge de tempos em tempos, mas tem sido incluída de forma mais abrangente em outros temas. O estigma das doenças mentais apareceu em 2020 na versão online, enquanto os efeitos da Lei Seca foram debatidos em 2013.

Um detalhe interessante é que a palavra "desafios" aparece bastante, assim como discussões sobre "invisibilidade" de grupos ou situações. Essa combinação marcou os temas de 2024, 2023, 2022 e 2021, e tem tudo para aparecer novamente nesta edição.

Apostas para a redação do Enem 2025

Olhando para esses padrões, dá para imaginar alguns caminhos prováveis. A tendência de falar de grupos vulneráveis deve continuar, possivelmente com novos recortes. Entre as apostas mais comentadas estão:

Direitos da pessoa idosa — o envelhecimento da população brasileira e o preconceito etário são temas que crescem em relevância e ainda não foram explorados na prova;

Tecnologia e saúde mental — impacto das redes sociais nos jovens, especialmente o consumo excessivo de conteúdo digital, tem ganhado atenção da mídia e de especialistas;

Inteligência artificial — dilemas éticos do uso de IA na educação e no mercado de trabalho, uma atualização dos temas tecnológicos já abordados;

Questões ambientais com viés social — desastres naturais, falta de saneamento básico e como isso afeta diferentes grupos da população;

Educação e acessibilidade — mudanças recentes no ensino médio, problemas de acessibilidade nas escolas ou a evasão escolar;

Trabalho análogo à escravidão — tema relevante que ainda não foi abordado em nenhuma edição;

Sistema de proteção da criança e do adolescente — citado por professores como uma aposta forte para as próximas edições;

Violência nas escolas — questão que ganhou destaque recente e dialoga com a realidade dos candidatos.

O mais importante é entender que se preparar para eixos temáticos funciona melhor do que tentar adivinhar um tema específico.