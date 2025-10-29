Carreira

Notas de corte do Enem 2024: panorama por curso para planejar seu 2025

Medicina na Unilab foi a nota de corte mais alta da edição passada, com 856,44 pontos no Sisu

Pela primeira vez, o Sisu 2026 permitirá que candidatos usem notas das três edições mais recentes do Enem para concorrer a vagas nas universidades públicas. (Arquivo/Agência Brasil)

Luanda Moraes
Colaboradora

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 14h27.

A próxima edição do Enem está batendo à porta. Nos dias 9 e 16 de novembro, mais de 4 milhões de estudantes farão as provas que podem definir o ingresso no ensino superior público brasileiro.

No primeiro domingo, os candidatos terão que enfrentar 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias — que incluem português, literatura, artes, educação física e língua estrangeira — além da temida redação. O tempo total será de 5 horas e 30 minutos, com portões fechando às 13h.

Já no segundo domingo, a maratona continua com 90 questões divididas entre Ciências Humanas e Ciências da Natureza e Matemática. Mas, nesse caso, com 30 minutos a menos já que não terá a redação.

Como funciona o Sisu

O Sistema de Seleção Unificada é o principal mecanismo de ingresso para universidades e institutos federais no país.

Em 2025, o Sisu aprovou 254.899 candidatos em 124 instituições públicas usando a nota do Enem.

O sistema funciona com o candidato se inscrevendo no curso desejado, fazendo com que o sistema recupere automaticamente as notas obtidas na edição válida do Enem. Com isso, surge a nota de corte, que é a pontuação do último candidato aprovado em determinado curso.

Medicina liderou o ranking de maiores notas de corte em 2025

O curso de medicina dominou as primeiras posições do Sisu 2025, sendo nove das 10 maiores pontuações registradas. A liderança ficou com medicina na Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira), com 856,44 pontos.

Confira as 10 maiores notas de corte do Sisu 2025

  • Medicina - Unilab - 856,44 pontos
  • Medicina - UFRJ (Cidade Universitária) - 823,79 pontos
  • Engenharia da Computação - UTFPR - 823,38 pontos
  • Medicina - UEM - 822,62 pontos
  • Medicina - UFSC - 820,6 pontos
  • Medicina - UFTM - 819,92 pontos
  • Medicina - UEMS - 818,14 pontos
  • Medicina - UFMG - 812,48 pontos
  • Medicina - UFRJ (Macaé) - 812,26 pontos
  • Medicina - UFSB - 811,91 pontos

Vale destacar a presença de engenharia da computação na terceira colocação, com 823,38 pontos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O resultado é uma evidência da alta competitividade também nas áreas tecnológicas.

Como foram as notas de corte dos principais cursos

A análise dos cursos mais procurados revela variações consideráveis nas notas de corte, dependendo da região e da instituição. Os dados abaixo consideram a modalidade de ampla concorrência.

Medicina

  • Maior: 856,44 na UNILAB, em Baturité (CE);
  • Menor: 769,15 na UFERSA, em Mossoró (RN);

Direito

  • Maior: 787,92 na UEPB, em Campina Grande (PB) (matutino);
  • Menor: 668,40 na UFAC, em Cruzeiro do Sul (AC) (noturno);

Engenharia Civil

  • Maior: 817,98 na UFMS, em Campo Grande (MS);
  • Menor: 568,93 na UNEMAT, em Nova Xavantina (MT);

Administração

  • Maior: 789,93 na UFMS, em Campo Grande (MS) (integral);
  • Menor: 535,78 na UNEMAT, em Juara (MT) (noturno);

Odontologia

  • Maior: 797,03 na UEPB, em Campina Grande (PB);
  • Menor: 710,54 na UFVJM, em Diamantina (MG);

Enfermagem

  • Maior: 782,16 na UFMS, em Campo Grande (MS);
  • Menor: 644,71 na UFAC, em Cruzeiro do Sul (AC);

Medicina Veterinária

  • Maior: 781,92 na UFRA, em Belém (PA);
  • Menor: 652,91 na UFAPE, em Garanhuns (PE) (vespertino);

Arquitetura e Urbanismo

  • Maior: 778,86 na UFT, em Palmas (TO);
  • Menor: 653,19 no IFPB, em Catolé do Rocha (PB);

Nutrição

  • Maior: 775,80 na UFSM, em Santa Maria (RS);
  • Menor: 641,99 na UFAC, em Rio Branco (AC);

Psicologia

  • Maior: 773,80 na UFSC, em Florianópolis (SC);
  • Menor: 659,78 na UFAC, em Rio Branco (AC);

Jornalismo

  • Maior: 770,94 na UFPR, em Curitiba (PR);
  • Menor: 585,31 na UNEMAT, em Tangará da Serra (MT) (noturno);

Publicidade e Propaganda

  • Maior: 759,50 na UFPR, em Curitiba (PR);
  • Menor: 664,44 na UFRB, em Cachoeira (BA) (matutino);

Pedagogia

  • Maior: 755,73 na UNILAB, em Redenção (CE) (noturno);
  • Menor: 496,35 na UNICENTRO, em Chopinzinho (PR) (noturno);

Educação Física

  • Maior: 737,83 na UFMS, em Campo Grande (MS);
  • Menor: 507,21 na UNEMAT, em Diamantino (MT) (noturno);

Gestão Ambiental

  • Maior: 650,48 no IF Sul de Minas, em Poços de Caldas (MG) (noturno);
  • Menor: 448,20 na FAETERJ, em Paracambi (RJ) (matutino);

Quais foram as maiores e menores notas das principais universidades

A variação entre os cursos de uma mesma instituição também chama atenção. Confira os extremos nas principais universidades federais:

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

  • Maior: 823,79 pontos (Medicina);
  • Menor: 621,20 pontos (Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação);

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

  • Maior: 812,48 pontos (Medicina);
  • Menor: 629,60 pontos (Engenharia Florestal);

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

  • Maior: 811,42 pontos (Medicina);
  • Menor: 592,72 pontos (Agroecologia);

Universidade Federal de Goiás (UFG)

  • Maior: 811,01 pontos (Inteligência Artificial);
  • Menor: 549,75 pontos (Engenharia de Transportes);

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

  • Maior: 807,43 pontos (Direito - Campo Grande);
  • Menor: 556,78 pontos (Geografia - Aquidauana);

Universidade Federal do Ceará (UFC)

  • Maior: 804,14 pontos (Medicina - Fortaleza);
  • Menor: 619,86 pontos (Engenharia de Minas);

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

  • Maior: 794,36 pontos (Medicina - São Luís);
  • Menor: 500,62 pontos (Linguagens e Códigos – Música);

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

  • Maior: 793,37 pontos (Biomedicina);
  • Menor: 642,68 pontos (Ciências - Diadema);

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

  • Maior: 786,33 pontos (Medicina);
  • Menor: 565,42 pontos (Desenvolvimento Regional);

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

  • Maior: 785,79 pontos (Medicina);
  • Menor: 564,88 pontos (Engenharia Ambiental e Sanitária);

Mudanças para 2026 podem alterar panorama competitivo

Pela primeira vez, o Sisu 2026 permitirá que candidatos usem notas das três edições mais recentes do Enem — 2023, 2024 e 2025 — para concorrer a vagas nas universidades públicas.

A mudança deve impactar o cenário competitivo de diferentes formas, especialmente com a tendência de elevar a nota de corte nos cursos mais concorridos, já que candidatos veteranos terão vantagem ao escolher suas melhores pontuações.

