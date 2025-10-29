Notas de corte do Enem 2024: panorama por curso para planejar seu 2025

Pela primeira vez, o Sisu 2026 permitirá que candidatos usem notas das três edições mais recentes do Enem para concorrer a vagas nas universidades públicas. (Arquivo/Agência Brasil)
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 14h27.
A próxima edição do Enem está batendo à porta. Nos dias 9 e 16 de novembro, mais de 4 milhões de estudantes farão as provas que podem definir o ingresso no ensino superior público brasileiro.
No primeiro domingo, os candidatos terão que enfrentar 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias — que incluem português, literatura, artes, educação física e língua estrangeira — além da temida redação. O tempo total será de 5 horas e 30 minutos, com portões fechando às 13h.
Já no segundo domingo, a maratona continua com 90 questões divididas entre Ciências Humanas e Ciências da Natureza e Matemática. Mas, nesse caso, com 30 minutos a menos já que não terá a redação.
O Sistema de Seleção Unificada é o principal mecanismo de ingresso para universidades e institutos federais no país.
Em 2025, o Sisu aprovou 254.899 candidatos em 124 instituições públicas usando a nota do Enem.
O sistema funciona com o candidato se inscrevendo no curso desejado, fazendo com que o sistema recupere automaticamente as notas obtidas na edição válida do Enem. Com isso, surge a nota de corte, que é a pontuação do último candidato aprovado em determinado curso.
O curso de medicina dominou as primeiras posições do Sisu 2025, sendo nove das 10 maiores pontuações registradas. A liderança ficou com medicina na Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira), com 856,44 pontos.
Vale destacar a presença de engenharia da computação na terceira colocação, com 823,38 pontos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O resultado é uma evidência da alta competitividade também nas áreas tecnológicas.
A análise dos cursos mais procurados revela variações consideráveis nas notas de corte, dependendo da região e da instituição. Os dados abaixo consideram a modalidade de ampla concorrência.
A variação entre os cursos de uma mesma instituição também chama atenção. Confira os extremos nas principais universidades federais:
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Pela primeira vez, o Sisu 2026 permitirá que candidatos usem notas das três edições mais recentes do Enem — 2023, 2024 e 2025 — para concorrer a vagas nas universidades públicas.
A mudança deve impactar o cenário competitivo de diferentes formas, especialmente com a tendência de elevar a nota de corte nos cursos mais concorridos, já que candidatos veteranos terão vantagem ao escolher suas melhores pontuações.