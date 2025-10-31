Guia completo: como funciona a Teoria de Resposta ao Item (TRI) do Enem

Antes de entrar na prova do Enem, cada questão passa por testes com milhares de estudantes. (Getty Images/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15h28.
Faltam poucos dias para o Enem 2025, marcado para os dias 9 e 16 de novembro, e nessa altura outros aspectos importantes da prova vão ganhando mais destaque. Um deles é o famoso TRI, causador de estresse entre estudantes que não entendem seu funcionamento.
De termo completo Teoria de Resposta ao Item, o TRI é um mecanismo próprio do Enem que estima a habilidade real do aluno, também chamada de proficiência.
Diferentemente de uma prova tradicional que soma acertos, o sistema analisa o padrão completo de respostas para descobrir o nível de conhecimento que melhor explica o desempenho do candidato.
Antes de entrar na prova do Enem, cada questão passa por testes com milhares de estudantes. Esses testes permitem que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) identifique três características de cada item:
A proficiência representa o nível de conhecimento do aluno e é medida em uma escala com média 500. Lembre-se que as notas do Enem variam aproximadamente de 300 a 1000.
Com isso, o sistema examina todas as respostas e verifica se cada acerto ou erro era esperado para o nível que está sendo testado. Em seguida, ajusta a proficiência para cima ou para baixo até que o padrão completo de respostas faça sentido.
Considere três alunos com exatamente 30 acertos cada. Embora tenham o mesmo número de questões corretas, suas notas podem ser muito diferentes:
Assim, fica claro que o mesmo número de acertos gera notas diferentes porque o padrão define o resultado.
O chute dá cerca de 25% de chance de acerto. Apesar disso, acertar uma questão difícil por sorte, mas errar várias fáceis, cria incoerência no padrão de respostas, fazendo com que a TRI não considere o resultado como uma habilidade real.
Por outro lado, se o candidato deixar questões em branco, isso equivale a 0% de chance de acerto. Portanto, a recomendação é nunca deixar uma pergunta sem resposta.
Se o candidato não souber, a recomendação é manter consistência marcando a mesma alternativa nas dúvidas para evitar padrões muito aleatórios.
Algumas estratégias podem ajudar o candidato a obter melhor desempenho no sistema TRI:
Vale ressaltar que a TRI garante equivalência entre edições. Isso significa que notas de 2024 e 2025 são comparáveis, já que o sistema usa itens âncora calibrados para manter a estabilidade do método.