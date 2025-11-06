Qual será o tema da redação do Enem 2025? Veja principais apostas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará neste domingo, 9, a primeira parte da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O exame terá 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas.

O tema da redação somente será revelado no momento da prova e gera expectativa dos estudantes que se prepararam o ano inteiro para a avaliação.

Segundo a Cartilha do Participante, a prova de redação “exigirá a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política”.

Plataformas de estudos especializadas na preparação dos alunos divulgaram nas últimas semanas temas que os professores de redação e língua portuguesa acreditam que podem cair no Enem.

Os profissionais analisam a Cartilha do Participante, os temas das últimas edições e os assuntos que estiveram em discussão no primeiro semestre deste ano. Temas como inteligência artificial, segurança pública e meio ambiente são os mais cotados entre as listas consultadas.

Possíveis temas da redação do Enem 2025

O Brasil Escola listou 12 possíveis temas:

Desafios do envelhecimento da população brasileira e conflitos geracionais

Crise habitacional

Crescimento urbano sustentável

Desafios da mobilidade urbana

Impactos da desinformação

Inteligência Artificial e mercado de trabalho

Adoção

Desafios para a inclusão social da população LGBTQIA+

Obstáculos para o pleno acesso à leitura no Brasil

Sustentabilidade e consumo consciente

Mudanças climáticas

Qualidade de vida do jovem no Brasil

O Estratégia vestibulares listou 11 possíveis temas:

Desafios para a valorização da agricultura familiar no contexto da sustentabilidade

Os desafios sociais da inteligência artificial no contexto da desigualdade social

Desafios para a promoção da mobilidade urbana sustentável nas grandes cidades brasileiras

Caminhos para promover o uso responsável das tecnologias digitais e a inclusão dos idosos

Racismo ambiental

Desafios para o enfrentamento dos impactos do vício em jogos de azar na população de baixa renda no Brasil

Etarismo

Adultização infantil

Desafios para o enfrentamento da desinformação científica no Brasil

A importância da educação ambiental para a preservação dos ecossistemas brasileiros

O papel da família e da escola na formação de hábitos digitais saudáveis entre crianças e adolescentes no Brasil

O Quero Bolsa listou 10 possíveis temas:

Sustentabilidade ambiental nas grandes cidades

Privacidade e segurança nas novas tecnologias

Violência doméstica no Brasil

Analfabetismo no século XXI

Homofobia e inclusão LGBTQIAPN+

Carga horária de trabalho e qualidade de vida

Uso excessivo de telas e saúde mental dos jovens

Planos de emergência e desastres naturais

Violência nas escolas

Diversidade religiosa e tolerância no Brasil

Como precisa ser uma redação do Enem?

Na redação do Enem, os candidatos deverão fazer um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política, defendendo um ponto de vista (uma opinião a respeito do tema proposto), apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão. Também deve ser elaborada uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Na prática, a redação deve convencer o leitor de que determinado ponto de vista é acertado e relevante. Para tanto, deve-se mobilizar informações, fatos e opiniões, a partir de um raciocínio coerente e consistente. O candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. A Cartilha do Participante também define que o repertório na redação é extremamente importante na avaliação. Quais são as competências exigidas na redação do Enem? Segundo o Inep, ao elaborar a redação, os participantes devem ficar atentos às competências que serão exigidas do texto: Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, tenham relação com o tema proposto para desenvolver o texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Proposta de intervenção (solução) para o problema abordado. Quantos parágrafos têm uma redação do Enem Na redação do Enem, os candidatos deverão fazer um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas. Erros que podem zerar a redação do Enem Entre os critérios que conferem nota zero, estão fuga ao tema, texto com até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema, desrespeito dos direitos humanos, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame. Fuga ao tema proposto;

Ausência de texto na folha de redação;

Texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;

Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;

Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;

Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e

Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação Como é a correção da redação do Enem? Cada redação será corrigida por dois corretores, com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra. Os corretores atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Histórico de temas que foram redação do Enem