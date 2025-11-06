Brasil

Qual será o tema da redação do Enem 2025? Veja principais apostas

O tema da redação somente será revelado no momento da prova e gera expectativa dos estudantes que se prepararam o ano inteiro para a avaliação

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15h31.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará neste domingo, 9, a primeira parte da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O exame terá 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas.

O tema da redação somente será revelado no momento da prova e gera expectativa dos estudantes que se prepararam o ano inteiro para a avaliação.

Segundo a Cartilha do Participante, a prova de redação “exigirá a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política”.

Plataformas de estudos especializadas na preparação dos alunos divulgaram nas últimas semanas temas que os professores de redação e língua portuguesa acreditam que podem cair no Enem.

Os profissionais analisam a Cartilha do Participante, os temas das últimas edições e os assuntos que estiveram em discussão no primeiro semestre deste ano. Temas como inteligência artificial, segurança pública e meio ambiente são os mais cotados entre as listas consultadas.

Possíveis temas da redação do Enem 2025

O Brasil Escola listou 12 possíveis temas:

  • Desafios do envelhecimento da população brasileira e conflitos geracionais
  • Crise habitacional
  • Crescimento urbano sustentável
  • Desafios da mobilidade urbana
  • Impactos da desinformação
  • Inteligência Artificial e mercado de trabalho
  • Adoção
  • Desafios para a inclusão social da população LGBTQIA+
  • Obstáculos para o pleno acesso à leitura no Brasil
  • Sustentabilidade e consumo consciente
  • Mudanças climáticas
  • Qualidade de vida do jovem no Brasil

O Estratégia vestibulares listou 11 possíveis temas:

  • Desafios para a valorização da agricultura familiar no contexto da sustentabilidade
  • Os desafios sociais da inteligência artificial no contexto da desigualdade social
  • Desafios para a promoção da mobilidade urbana sustentável nas grandes cidades brasileiras
  • Caminhos para promover o uso responsável das tecnologias digitais e a inclusão dos idosos
  • Racismo ambiental
  • Desafios para o enfrentamento dos impactos do vício em jogos de azar na população de baixa renda no Brasil
  • Etarismo
  • Adultização infantil
  • Desafios para o enfrentamento da desinformação científica no Brasil
  • A importância da educação ambiental para a preservação dos ecossistemas brasileiros
  • O papel da família e da escola na formação de hábitos digitais saudáveis entre crianças e adolescentes no Brasil

O Quero Bolsa listou 10 possíveis temas:

  • Sustentabilidade ambiental nas grandes cidades
  • Privacidade e segurança nas novas tecnologias
  • Violência doméstica no Brasil
  • Analfabetismo no século XXI
  • Homofobia e inclusão LGBTQIAPN+
  • Carga horária de trabalho e qualidade de vida
  • Uso excessivo de telas e saúde mental dos jovens
  • Planos de emergência e desastres naturais
  • Violência nas escolas
  • Diversidade religiosa e tolerância no Brasil

Como precisa ser uma redação do Enem?

Na redação do Enem, os candidatos deverão fazer um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política, defendendo um ponto de vista (uma opinião a respeito do tema proposto), apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão.

Também deve ser elaborada uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos.

Na prática, a redação deve convencer o leitor de que determinado ponto de vista é acertado e relevante. Para tanto, deve-se mobilizar informações, fatos e opiniões, a partir de um raciocínio coerente e consistente.

O candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto.

A Cartilha do Participante também define que o repertório na redação é extremamente importante na avaliação.

Quais são as competências exigidas na redação do Enem?

Segundo o Inep, ao elaborar a redação, os participantes devem ficar atentos às competências que serão exigidas do texto:

  • Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
  • Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, tenham relação com o tema proposto para desenvolver o texto dissertativo-argumentativo em prosa.
  • Organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;
  • Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
  • Proposta de intervenção (solução) para o problema abordado.

Quantos parágrafos têm uma redação do Enem

Na redação do Enem, os candidatos deverão fazer um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas.

Erros que podem zerar a redação do Enem

Entre os critérios que conferem nota zero, estão fuga ao tema, texto com até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema, desrespeito dos direitos humanos, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

  • Fuga ao tema proposto;
  • Ausência de texto na folha de redação;
  • Texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;
  • Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;
  • Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;
  • Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e
  • Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação

Como é a correção da redação do Enem?

Cada redação será corrigida por dois corretores, com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra.

Os corretores atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Histórico de temas que foram redação do Enem

  • 2024 "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"
  • 2023 "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil"
  • 2022 "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil"
  • 2021 "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" (tema do Enem impresso e digital)
  • 2020 "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira" (tema do Enem impresso)
  • 2020 "O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil" (tema do Enem digital)
  • 2019 "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"
  • 2018 "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet"
  • 2017 "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"
  • 2016 "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil"
  • 2015 "A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira"
  • 2014 "Publicidade infantil em questão no Brasil"
  • 2013 "Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil"
  • 2012 "Movimento imigratório para o Brasil no século 21"
  • 2011 "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado"
  • 2010 "O trabalho na construção da dignidade humana"
  • 2009 "O indivíduo frente à ética nacional"
  • 2008 "Como preservar a floresta Amazônica"
  • 2007 "O desafio de se conviver com a diferença"
  • 2006 "O poder de transformação da leitura"
  • 2005 "O trabalho infantil na realidade brasileira"
  • 2004 "Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação"
  • 2003 "A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo?"
  • 2002 "O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita?"
  • 2001 "Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar interesses em conflito?"
  • 2000 "Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional?"
  • 1999 "Cidadania e participação social"
  • 1998 "Viver e aprender"
