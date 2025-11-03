Dívida no Fies: Caixa abre temporada de renegociação; veja como solicitar

A Caixa Econômica Federal iniciou neste sábado, 1º, uma nova rodada de renegociação de dívidas do Fies, programa do governo federal que financia cursos de graduação em universidades privadas.

A medida busca ajudar estudantes endividados a regularizar seus nomes junto aos cadastros de crédito, oferecendo condições facilitadas de pagamento.

Segundo o Ministério da Educação, o saldo devedor das dívidas elegíveis soma aproximadamente R$ 1,8 bilhão, e cerca de 160 mil pessoas podem ser beneficiadas.

Vale destacar que a adesão ao programa é totalmente digital e pode ser feita até 31 de dezembro de 2026.

Quem pode renegociar

Para ter acesso à negociação, o estudante precisa cumprir três requisitos básicos:

Ter contrato do Fies assinado a partir de 2018

assinado a partir de 2018 Estar na fase de amortização — ou seja, já ter concluído o curso e iniciado o pagamento das parcelas

— ou seja, já ter concluído o curso e iniciado o pagamento das parcelas Ter prestações em atraso por mais de 90 dias, contados a partir de 31 de julho de 2025

Condições e descontos oferecidos

A principal vantagem da renegociação é o desconto de 100% sobre juros e multas acumulados. Dessa forma, o devedor pagará apenas o valor original financiado, sem os encargos adicionais.

As condições incluem:

Parcelamento em até 180 vezes (15 anos);

Parcela mínima de R$ 200, exceto quando o valor total da dívida for inferior a esse montante;

Desconto integral em juros e multas acumulados.

Essas condições foram estabelecidas pela resolução nº 64/2025 do MEC, com o intuito de tornar a quitação mais acessível para quem enfrenta dificuldades financeiras.

Como fazer a adesão

O processo de renegociação é inteiramente online e não exige ida a uma agência bancária. Assim, o estudante pode escolher entre duas opções:

Aplicativo Fies Caixa , disponível para smartphones;

, disponível para smartphones; Site da Caixa Econômica Federal, usando CPF e senha cadastrados.

Após simular as condições e aceitar os termos, será gerado um termo aditivo ao contrato original, e, embora seja um documento digital, ele requer a concordância tanto do estudante quanto de seus fiadores.

Cuidados e restrições

Apesar das vantagens, é importante estar atento a algumas exceções. Se houver novo inadimplemento, tanto o financiado quanto os fiadores terão seus nomes incluídos novamente em cadastros restritivos.

Além disso, a renegociação não abrange:

Valores de coparticipação com as instituições de ensino;

Seguros prestamistas;

Tarifas bancárias.

Esses débitos devem ser negociados diretamente com a universidade.