Como funciona o Prouni? Confira o calendário 2024 do programa

As inscrições para o Prouni no primeiro semestre de 2024 estão encerradas. Se você se inscreveu na primeira chamada de 2024, fique atento, o resultado já está disponível! Caso já tenha conferido e não tenha sido aprovado, ainda há mais uma chance em uma lista de espera.

O Prouni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsa de 50 a 100% em universidades privadas, segue com o mesmo formato neste ano, ou seja, dividido em duas etapas:

Primeiro semestre: inscrições de 29/1 a 1 de fevereiro

Segundo semestre: data ainda não definida

Neste artigo, vamos te mostrar como funciona o Prouni, desde as inscrições, quais as etapas até a seleção e possível aprovação nos cursos, além das regras para colocar o nome na lista de espera.

O que é Prouni?

Criado pelo Governo Federal em 2004, o Prouni é um programa que visa incluir socialmente os estudantes que não têm condições de custear uma faculdade particular, dando-lhes bolsas de até 100% nas instituições.

Para tanto, os estudantes são obrigados a seguir algumas etapas, como por exemplo, terem prestado o ENEM (Exame nacional do Ensino Médio) e ter atingido determinado número de pontos na prova de redação.

Como funciona o Prouni?

Já sabemos que o Prouni é uma oportunidade para que o estudante consiga integrar a faculdades particulares com valores inferiores aos cobrados normalmente, chegando a bolsas de 100%, mas ainda não explicamos as etapas desde sua inscrição até uma possível matrícula, confira:

Inscrição;

Comprovação das informações da primeira chamada;

Inscrição na lista de espera;

Resultado da lista de espera.

O prazo para a comprovação das informações e realização da matrícula é extremamente importante, pois caso não seja cumprido, acarretará na perda da vaga, que será preenchida por outro candidato na lista de espera.

Como se inscrever para receber uma bolsa de estudo no Prouni

Neste momento, não há como se inscrever para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024, pois as inscrições já se encerraram. Mas você poderá se preparar para não perder a oportunidade do segundo semestre. Para a última edição, em que a inscrição se encerrou dia 1 de Fevereiro, foram ofertadas mais de 400 mil bolsas de estudo, em mais de 15 mil cursos.

Agora, caso você tenha passado e vá realizar sua inscrição no curso, preparamos uma lista dos documentos necessários para se inscrever no Prouni. Você terá que fornecer as seguintes informações:

Escolher duas opções de curso, qual a instituição de ensino, turno e opções de concorrência dentre os pré-requisitos para a participação no programa;

Número da inscrição do ENEM, cuja nota o credencia para o programa;

Telefone, celular, email e endereço completo;

Informações sobre renda e escolaridade, como um comprovante escolar de ter cursado o ensino médio.

Agora, na hora de se inscrever, siga o passo a passo abaixo:

Verifique se foi aprovado;

Leve os dados e informações necessárias para a instituição de ensino a qual você foi aceito mediante ao programa do PROUNI.

Algumas instituições ainda pedem um processo seletivo, mas isso não é regra.

Ainda na instituição de ensino, leve seu RG original, CPF, seu comprovante de residência, diploma de conclusão do ensino médio, comprovante de rendimento familiar e comprovação de participação no ENEM.

Calendário Prouni 2024

Ainda não é possível saber quando será divulgada a chamada do Prouni no segundo semestre, mas para quem se inscreveu no primeiro do ano, veja as próximas datas do programa:

Manifestação de interesse da lista de espera nos dias 14 e 15 de Março;

Resultado da lista de espera: 18 de Março.

Leia também