Local de prova Enem 2025: passo a passo para consultar e se preparar para o dia D

O Enem 2025 está cada vez mais próximo, com datas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, fazendo com que os candidatos comecem a se preparar para além das questões teóricas.

Nos dias oficiais, o não cumprimento de alguns requisitos pode impedir até que o estudante faça a prova de fato. Assim, com os locais de prova já disponíveis para consulta, veja quais outras exigências o Inep determina.

Como consultar o local de prova do Enem 2025

Para verificar onde fará o exame, o candidato deve acessar o site enem.inep.gov.br/participante e fazer login com a conta gov.br, utilizando CPF e senha.

Na página inicial, é necessário clicar em "Cartão de Confirmação de Inscrição" ou "Baixar Cartão". O documento abre automaticamente e pode ser salvo em PDF.

Além disso, o estudante pode baixar o aplicativo Enem, disponível para Google Play e App Store, para consultar as informações diretamente no celular.

O que tem no cartão de confirmação?

O cartão de confirmação traz informações essenciais para o dia da prova:

Endereço completo e número da sala;

Número de inscrição do candidato;

Datas e horários das provas;

Idioma estrangeiro escolhido;

Atendimentos especiais solicitados (quando houver).

Horários do Enem 2025

Os portões dos locais de prova abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham pontualmente às 13h. Os candidatos que chegarem após esse horário não poderão entrar.

Sobre as provas, os chefes de sala darão início às 13h30. No primeiro dia (9 de novembro), o exame termina às 19h e inclui Linguagens, Redação e Ciências Humanas. Já no segundo dia (16 de novembro), encerra às 18h30 com Matemática e Ciências da Natureza.

Vale destacar que há uma exceção para Belém, Ananindeua e Marituba (PA), onde as provas ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à realização da COP30.

O que levar no dia do Enem 2025

É obrigatório levar um documento oficial com foto, como RG, CNH ou passaporte original. Os aplicativos oficiais digitais também são aceitos, mas prints de documentos não são válidos.

A dica aqui é se garantir com o documento físico, uma vez que o serviço digital pode ter falhas, ou ser prejudicado devido à internet.

Outros itens obrigatórios

Caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente (leve duas ou três unidades);

e corpo (leve duas ou três unidades); Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar a presença no exame).

Itens recomendados

Cartão de confirmação impresso;

Lanches leves como barras de cereal, frutas ou sanduíches (serão vistoriados na entrada);

Garrafa de água transparente e sem rótulo.

Itens proibidos no Enem 2025

Celulares, smartwatches, tablets e fones de ouvido são proibidos. Se o candidato levar algum desses itens, eles deverão ser colocados em um envelope lacrado fornecido pelos fiscais.

Também não são permitidos:

Livros, apostilas e anotações;

Bonés, chapéus, gorros e óculos escuros;

Relógios e calculadoras;

Garrafas térmicas com termômetro de temperatura.

Dicas para o dia da prova

Uma recomendação importante é simular o trajeto até o local de prova em um domingo, no mesmo horário do exame, para testar transporte público e trânsito.

Roupas confortáveis, como tênis e calças soltas, também são indicadas já que o candidato ficará sentado por cerca de cinco horas.

Vale destacar que, na véspera, o ideal é revisar resumos rápidos por apenas 30 minutos e relaxar, além de apostar em alimentos leves e sem exagero de cafeína.