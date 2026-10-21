Quem é o Tocha Humana original que aparece em 'VisionQuest'?

O quarto episódio de "VisionQuest" revelou a identidade de Jim Hammond, o Tocha Humana original da Marvel. O personagem é um dos primeiros seres sintéticos criados no universo dos quadrinhos e tem uma ligação temática com Visão, protagonista da série. Ambos os personagens são interpretados por Paul Bettany.

A revelação também recupera uma referência apresentada em "Capitão América: O Primeiro Vingador", filme de 2011, e amplia a discussão sobre inteligência artificial, emoções e a busca por humanidade. A trama explica que Hammond foi criado pelo cientista Phineas Horton e se tornou um experimento fundamental para o desenvolvimento de outras inteligências artificiais.

Atenção: o texto contém spoilers do quarto episódio de "VisionQuest".

Quem é Jim Hammond em 'VisionQuest'?

A apresentação do personagem acontece durante um evento beneficente ao qual Visão, Tommy e Lisa comparecem em busca de informações sobre o Pássaro-Açougueiro, uma assassina sintética que invadiu a mente do protagonista após seu reinício no final do terceiro episódio.

No local, eles conhecem Katerina Wells, CEO da Markridge Biotech, empresa pioneira no desenvolvimento de inteligência artificial. Ela explica que a companhia criou a primeira consciência sintética estável, posteriormente vendida para as Indústrias Stark.

Durante a investigação, o grupo descobre que o assassino está ligado às mortes de integrantes da equipe de Wells. A apuração leva os personagens até a apresentação de J.I.M., identificado como o primeiro Homem Sintético criado pelo cientista Phineas Horton.

Wells descreve Horton como um pioneiro da robótica e explica que seu código-fonte serviu de base para o desenvolvimento das inteligências artificiais posteriores. A revelação posiciona Hammond como um antecessor tecnológico de Visão e de outros seres artificiais do universo Marvel.

Primeiro vislumbre de Jim Hammond, o Tocha Humana original, em “VisionQuest”. Também interpretado por Paul Bettany. https://t.co/ilZtc8THmI

— Nação Marvel (@nacaomarvell) October 16, 2026

Por que Jim Hammond morreu?

A história de Hammond também apresenta uma das diferenças mais importantes entre ele e Visão. Apesar de ser um experimento extraordinário, o primeiro Homem Sintético tinha limitações para processar emoções complexas.

Segundo a própria série, os sentimentos provocavam reações aceleradas em seu sistema mecânico. O processo inundava suas células solares com oxigênio e fazia seu corpo entrar em combustão, até que ele fosse consumido pelas próprias chamas.

Tommy resume o destino do personagem como uma morte causada por sentir demais. A observação leva a uma comparação direta com Visão, que também precisa conciliar sua natureza artificial com experiências emocionais humanas.

Visão explica que sua versão original tinha uma vantagem: a Joia da Mente, fonte de energia sobrenatural que o ajudava a compreender as complexidades da mente e do coração. Ele também preserva parte do poder de sua outra versão e conta com diferentes inteligências artificiais para manter o equilíbrio.

A conversa conduz Tommy a uma conclusão sobre o que faltava ao primeiro Tocha Humana: uma família. Esse elemento aproxima a trajetória de Hammond dos conflitos de Visão, cuja história também envolve vínculos afetivos, pertencimento e a construção de uma identidade própria.

Jim Hammond é diferente de Johnny Storm

Apesar de compartilharem o título de Tocha Humana, Jim Hammond e Johnny Storm têm origens distintas no universo Marvel. O primeiro é um androide criado pelo cientista Phineas Horton, enquanto o segundo é um dos integrantes do Quarteto Fantástico.

Jim Hammond apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1939 e ocupa um lugar importante na história da editora por ser um dos primeiros super-heróis da Marvel. Sua trajetória está ligada ao desenvolvimento dos seres sintéticos e ajuda a contextualizar a origem de personagens como Visão.

Johnny Storm, por sua vez, é um personagem humano que adquiriu poderes relacionados ao fogo e ficou conhecido por sua participação no Quarteto Fantástico. Sua personalidade impulsiva e a capacidade de controlar as chamas marcaram suas aparições nos quadrinhos e nas adaptações para o cinema.

A diferença entre os dois personagens ajuda a entender a referência apresentada em "VisionQuest", que resgata Jim Hammond como uma figura histórica da Marvel e explora sua conexão com a evolução dos seres artificiais no universo da franquia.

O que a revelação significa para o futuro da Marvel?

A presença de Hammond reforça o principal conflito de "VisionQuest": a relação entre identidade, memória e humanidade. A série acompanha Visão enquanto ele tenta compreender quem é depois dos acontecimentos de "WandaVision", ao mesmo tempo em que enfrenta as inteligências artificiais e as lembranças que compõem sua mente.

A trajetória do primeiro Tocha Humana funciona como um contraponto. Hammond representa uma tecnologia pioneira que não conseguiu lidar com a complexidade emocional de sua própria existência. Visão, por outro lado, dispõe de recursos e experiências que o ajudam a administrar sentimentos e questionamentos.

Onde assistir a 'VisionQuest'?

"VisionQuest" está disponível no Disney+. A série tem oito episódios, com lançamentos semanais às terças-feiras, às 22h.