Amanda Seyfried revela por que recusou papel em franquia de sucesso da Marvel

A atriz Amanda Seyfried revelou por que recusou o papel de Gamora em "Guardiões da Galáxia", filme da Marvel lançado em 2014. Na época, a artista acreditava que a produção tinha grandes chances de fracassar nas bilheterias e temia que a participação prejudicasse sua carreira em Hollywood.

Mais de uma década depois, Seyfried reconhece que estava equivocada sobre o potencial comercial do longa, que deu origem a uma das franquias de sucesso do estúdio. Apesar disso, ela afirma que continua sem arrependimentos pela decisão.

Em uma sessão de perguntas e respostas promovida pela SAG-AFTRA Foundation, na última quarta-feira, 21, a atriz explicou que sua escolha também levou em consideração as exigências físicas da personagem e os planos que tinha para a vida pessoal.

Medo de fracasso motivou a recusa

Amanda Seyfried contou que teve dificuldade para enxergar o potencial de "Guardiões da Galáxia" quando recebeu a proposta. A ideia de acompanhar um grupo de heróis espaciais, incluindo uma árvore falante e um guaxinim capaz de conversar, parecia arriscada demais para a atriz.

"Isso vai arruinar minha carreira se for ruim. E há uma grande chance de ser ruim", relembrou Seyfried ao descrever o raciocínio que teve na época.

A atriz considerava que o projeto poderia se tornar um fracasso comercial e afetar as oportunidades profissionais que surgiriam depois. Naquele momento, ela avaliava que assumir um papel em uma produção com uma proposta tão incomum representava um risco para sua trajetória.

O resultado foi bem diferente do que Seyfried imaginava. "Guardiões da Galáxia" se tornou um sucesso de público e crítica, consolidando personagens que até então eram menos conhecidos do grande público.

Por que Amanda Seyfried não se arrepende?

O desempenho comercial do filme, porém, não mudou a opinião da atriz sobre a decisão. Segundo ela, a escolha também estava relacionada à família que pretendia construir e à rotina de trabalho exigida pela personagem.

"Obviamente, eu estava errada. Mas ainda não me arrependo daquela decisão. Fiz isso por mim. Fiz isso pela família, que sabia que queria ter", declarou.

Seyfried explicou que não se identificava com algumas das exigências de uma produção como "Guardiões da Galáxia". A transformação visual necessária para interpretar Gamora envolveria longas sessões de maquiagem, enquanto as cenas de ação e o uso de efeitos visuais também estavam entre os fatores que pesaram em sua avaliação.

A atriz disse que não gosta de passar muito tempo na cadeira de maquiagem, realizar acrobacias ou trabalhar em grandes alturas. Ela também prefere projetos nos quais possa interagir com cenários concretos, já que tem dificuldade em atuar imaginando ambientes inteiros criados digitalmente.

Zoë Saldaña ficou com o papel de Gamora

A personagem acabou sendo interpretada por Zoë Saldaña, que deu vida à guerreira de pele verde nos três filmes da franquia: "Guardiões da Galáxia" (2014), "Guardiões da Galáxia Vol. 2" (2017) e "Guardiões da Galáxia Vol. 3" (2023).

Saldaña também apareceu como Gamora em "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) e "Vingadores: Ultimato" (2019), além de participar do especial "Guardiões da Galáxia: Especial de Festas" (2022).

A presença da personagem em diferentes produções ampliou sua importância dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O trabalho também contribuiu para a trajetória de Saldaña, que se tornou uma das atrizes de maior bilheteria da história do cinema, impulsionada por franquias como "Avatar" e "Vingadores".