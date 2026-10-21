Após 11 anos, ‘Glee’ terá reboot no Disney+ com retorno de Lea Michele

RESUMO ＋ O reboot da série musical Glee foi aprovado pelas plataformas de streaming Disney+ e Hulu e será produzido pelo estúdio 20th Television, segundo a Variety, mas ainda não tem data de estreia. Lea Michele aceitou retornar à produção, enquanto detalhes sobre elenco e enredo permanecem sob sigilo. A série original foi exibida pela emissora Fox entre 2009 e 2015.

A série musical 'Glee' vai ganhar um reboot produzido pela 20th Television e exibido no Disney+ e no Hulu. Segundo a Variety, a nova versão foi aprovada pelas plataformas, mas ainda não teve detalhes sobre elenco e enredo divulgados, e Lea Michele, que interpretou Rachel Berry, aceitou retornar à produção.

Criada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, a produção original estreou na Fox em 2009 e chegou ao fim em 2015, após seis temporadas. A trama acompanhava um grupo de estudantes de um clube de coral e os desafios da adolescência e da vida adulta.

A série se tornou um fenômeno cultural ao abordar temas como sexualidade, racismo, deficiência e saúde mental, por vezes de maneira direta e controversa. Também ficou conhecida pelas versões de músicas como 'Don’t Stop Believin’', 'Teenage Dream', 'River Deep', 'Mountain High' e 'Smooth Criminal'.

Mesmo após o fim da produção, Glee mantém uma base de fãs e segue relevante nas plataformas de áudio. As músicas da série somam, em média, 4,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O que se sabe sobre o reboot de ‘Glee’?

As informações sobre a nova versão ainda são limitadas. A Disney confirmou a produção, mas não divulgou detalhes sobre a história ou o elenco.

Em entrevista recente ao Entertainment Tonight, Murphy afirmou que já havia escrito um roteiro para o reboot ao lado de Falchuk e Brennan. O criador também disse ter conversado com cerca de dez integrantes do elenco original e que eles demonstraram entusiasmo com a ideia.

Lea Michele, que interpretou Rachel Berry, já manifestou interesse em participar da nova produção. Em entrevista ao E! News, a atriz afirmou que Glee ocupa um lugar especial em sua trajetória e que acompanharia Murphy em seus projetos. Segundo a Variety, fontes disseram que a atriz já topou participar do reboot.

Chris Colfer, intérprete de Kurt Hummel, por sua vez, disse ao Bustle que considera difícil retomar a série após a morte de Naya Rivera, mas não descartou a possibilidade de voltar.

Mortes que marcaram o elenco original

A retomada de Glee também acontece após perdas importantes entre os integrantes da produção. Naya Rivera morreu em 2020, aos 33 anos, após se afogar em um lago enquanto tentava salvar o filho, que havia caído na água.

Cory Monteith, que interpretou Finn Hudson, morreu em 2013, durante a exibição da série, em decorrência de uma overdose. Já Mark Salling morreu por suicídio em 2018, após se declarar culpado de posse de pornografia infantil.

As mortes fazem parte do contexto que envolve uma possível reunião do elenco original, embora ainda não haja confirmação de quais atores participarão do reboot.