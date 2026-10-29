'Razão e Sensibilidade': quem está no elenco da nova adaptação que estreia nesta semana?

Uma das histórias mais conhecidas de Jane Austen está de volta aos cinemas. A nova adaptação de "Razão e Sensibilidade" reúne Daisy Edgar-Jones e Esmé Creed-Miles nos papéis das irmãs Elinor e Marianne Dashwood, protagonistas do romance publicado em 1811, e estreia na próxima quinta-feira, 29.

Dirigido por Georgia Oakley, o filme acompanha duas jovens que precisam reconstruir suas vidas após a morte do pai e a perda da estabilidade financeira da família. Em meio às convenções sociais da Inglaterra do século XIX, as irmãs enfrentam conflitos amorosos e descobrem diferentes maneiras de lidar com seus sentimentos.

Quem está no elenco de 'Razão e Sensibilidade'?

Além de Edgar-Jones e Creed-Miles, a nova adaptação reúne outros atores de peso:

George MacKay — Edward Ferrars: astro de " 1917 ", interpreta o interesse amoroso de Elinor, um jovem dividido entre seus sentimentos e as expectativas familiares.

astro de " ", interpreta o interesse amoroso de Elinor, um jovem dividido entre seus sentimentos e as expectativas familiares. Frank Dillane — John Willoughby: conhecido por " Fear the Walking Dead " e " Harry Potter e o Enigma do Príncipe ", vive o pretendente carismático de Marianne.

conhecido por " " e " ", vive o pretendente carismático de Marianne. Herbert Nordrum — Coronel Brandon: ator de " A Pior Pessoa do Mundo ", interpreta um homem reservado que desenvolve sentimentos por Marianne.

ator de " ", interpreta um homem reservado que desenvolve sentimentos por Marianne. Caitríona Balfe — Sra. Dashwood: estrela de " Outlander ", assume o papel da mãe das protagonistas, que precisa reorganizar a vida familiar após a morte do marido.

estrela de " ", assume o papel da mãe das protagonistas, que precisa reorganizar a vida familiar após a morte do marido. Fiona Shaw — Sra. Jennings: conhecida por " Killing Eve " e pela franquia " Harry Potter ", interpreta uma viúva que se envolve na vida amorosa das jovens.

conhecida por " " e pela franquia " ", interpreta uma viúva que se envolve na vida amorosa das jovens. Bodhi Rae Breathnach — Margaret Dashwood: interpreta a irmã mais nova de Elinor e Marianne.

O elenco também inclui Tom Brooke, como John Dashwood; Stacy Martin, como Fanny Dashwood; Turlough Convery, como Sir John Middleton; e Chloe Pirrie, como Lady Middleton.

Qual é a história de 'Razão e Sensibilidade'?

A história acompanha Elinor e Marianne Dashwood, duas jovens que vivem na Inglaterra do início do século XIX. Após a morte do pai, elas enfrentam uma mudança radical de vida, já que a propriedade da família passa para o meio-irmão, John Dashwood.

Com recursos financeiros limitados, as irmãs se mudam com a mãe e a irmã mais nova, Margaret, para uma casa de campo em Devonshire. A nova realidade coloca as personagens diante de desafios relacionados ao casamento, à posição social e à independência feminina.

Elinor, a irmã mais velha, é reservada, racional e costuma controlar os próprios sentimentos. Ela desenvolve uma ligação afetiva com Edward Ferrars, mas enfrenta obstáculos que ameaçam o relacionamento.

Marianne, por sua vez, é apaixonada, espontânea e acredita que o amor deve ser vivido com intensidade. Sua aproximação com o encantador John Willoughby provoca uma série de acontecimentos que colocam suas convicções à prova.

Ao longo da narrativa, as duas aprendem a lidar com frustrações, escolhas e expectativas, enquanto descobrem diferentes maneiras de equilibrar sentimentos e responsabilidades.

O roteiro foi escrito pela autora australiana Diana Reid, que adaptou a obra de Jane Austen para o cinema.

Obra já ganhou outras adaptações

O romance já foi adaptado diversas vezes para o cinema e a televisão. Uma das versões mais conhecidas é "Razão e Sensibilidade" (1995), dirigida por Ang Lee.

O longa foi protagonizado por Emma Thompson, no papel de Elinor, e Kate Winslet, como Marianne. O elenco também contou com Hugh Grant, Alan Rickman e Greg Wise.

A produção conquistou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, prêmio recebido por Emma Thompson, responsável pelo texto do filme.

Confira o trailer de 'Razão e Sensibilidade':