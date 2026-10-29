'Razão e Sensibilidade': quem está no elenco da nova adaptação que estreia nesta semana?

'Razão e Sensibilidade': produção reúne atores conhecidos de "Normal People", "Harry Potter" e "Killing Eve" em adaptação do romance publicado em 1811 (Focus Features/Divulgação)
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Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06h14.
Uma das histórias mais conhecidas de Jane Austen está de volta aos cinemas. A nova adaptação de "Razão e Sensibilidade" reúne Daisy Edgar-Jones e Esmé Creed-Miles nos papéis das irmãs Elinor e Marianne Dashwood, protagonistas do romance publicado em 1811, e estreia na próxima quinta-feira, 29.
Dirigido por Georgia Oakley, o filme acompanha duas jovens que precisam reconstruir suas vidas após a morte do pai e a perda da estabilidade financeira da família. Em meio às convenções sociais da Inglaterra do século XIX, as irmãs enfrentam conflitos amorosos e descobrem diferentes maneiras de lidar com seus sentimentos.
Além de Edgar-Jones e Creed-Miles, a nova adaptação reúne outros atores de peso:
O elenco também inclui Tom Brooke, como John Dashwood; Stacy Martin, como Fanny Dashwood; Turlough Convery, como Sir John Middleton; e Chloe Pirrie, como Lady Middleton.
A história acompanha Elinor e Marianne Dashwood, duas jovens que vivem na Inglaterra do início do século XIX. Após a morte do pai, elas enfrentam uma mudança radical de vida, já que a propriedade da família passa para o meio-irmão, John Dashwood.
Com recursos financeiros limitados, as irmãs se mudam com a mãe e a irmã mais nova, Margaret, para uma casa de campo em Devonshire. A nova realidade coloca as personagens diante de desafios relacionados ao casamento, à posição social e à independência feminina.
Elinor, a irmã mais velha, é reservada, racional e costuma controlar os próprios sentimentos. Ela desenvolve uma ligação afetiva com Edward Ferrars, mas enfrenta obstáculos que ameaçam o relacionamento.
Marianne, por sua vez, é apaixonada, espontânea e acredita que o amor deve ser vivido com intensidade. Sua aproximação com o encantador John Willoughby provoca uma série de acontecimentos que colocam suas convicções à prova.
Ao longo da narrativa, as duas aprendem a lidar com frustrações, escolhas e expectativas, enquanto descobrem diferentes maneiras de equilibrar sentimentos e responsabilidades.
O roteiro foi escrito pela autora australiana Diana Reid, que adaptou a obra de Jane Austen para o cinema.
O romance já foi adaptado diversas vezes para o cinema e a televisão. Uma das versões mais conhecidas é "Razão e Sensibilidade" (1995), dirigida por Ang Lee.
O longa foi protagonizado por Emma Thompson, no papel de Elinor, e Kate Winslet, como Marianne. O elenco também contou com Hugh Grant, Alan Rickman e Greg Wise.
A produção conquistou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, prêmio recebido por Emma Thompson, responsável pelo texto do filme.