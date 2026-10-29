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'Razão e Sensibilidade': quem está no elenco da nova adaptação que estreia nesta semana?

Dirigido por Georgia Oakley, o longa traz uma nova interpretação da história das irmãs Dashwood e seus conflitos amorosos

'Razão e Sensibilidade': produção reúne atores conhecidos de "Normal People", "Harry Potter" e "Killing Eve" em adaptação do romance publicado em 1811 (Focus Features/Divulgação)

'Razão e Sensibilidade': produção reúne atores conhecidos de "Normal People", "Harry Potter" e "Killing Eve" em adaptação do romance publicado em 1811 (Focus Features/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06h14.

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Uma das histórias mais conhecidas de Jane Austen está de volta aos cinemas. A nova adaptação de "Razão e Sensibilidade" reúne Daisy Edgar-Jones e Esmé Creed-Miles nos papéis das irmãs Elinor e Marianne Dashwood, protagonistas do romance publicado em 1811, e estreia na próxima quinta-feira, 29.

Dirigido por Georgia Oakley, o filme acompanha duas jovens que precisam reconstruir suas vidas após a morte do pai e a perda da estabilidade financeira da família. Em meio às convenções sociais da Inglaterra do século XIX, as irmãs enfrentam conflitos amorosos e descobrem diferentes maneiras de lidar com seus sentimentos.

Quem está no elenco de 'Razão e Sensibilidade'?

Além de Edgar-Jones e Creed-Miles, a nova adaptação reúne outros atores de peso:

  • George MacKay — Edward Ferrars: astro de "1917", interpreta o interesse amoroso de Elinor, um jovem dividido entre seus sentimentos e as expectativas familiares.
  • Frank Dillane — John Willoughby: conhecido por "Fear the Walking Dead" e "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", vive o pretendente carismático de Marianne.
  • Herbert Nordrum — Coronel Brandon: ator de "A Pior Pessoa do Mundo", interpreta um homem reservado que desenvolve sentimentos por Marianne.
  • Caitríona Balfe — Sra. Dashwood: estrela de "Outlander", assume o papel da mãe das protagonistas, que precisa reorganizar a vida familiar após a morte do marido.
  • Fiona Shaw — Sra. Jennings: conhecida por "Killing Eve" e pela franquia "Harry Potter", interpreta uma viúva que se envolve na vida amorosa das jovens.
  • Bodhi Rae Breathnach — Margaret Dashwood: interpreta a irmã mais nova de Elinor e Marianne.

O elenco também inclui Tom Brooke, como John Dashwood; Stacy Martin, como Fanny Dashwood; Turlough Convery, como Sir John Middleton; e Chloe Pirrie, como Lady Middleton.

Qual é a história de 'Razão e Sensibilidade'?

A história acompanha Elinor e Marianne Dashwood, duas jovens que vivem na Inglaterra do início do século XIX. Após a morte do pai, elas enfrentam uma mudança radical de vida, já que a propriedade da família passa para o meio-irmão, John Dashwood.

Com recursos financeiros limitados, as irmãs se mudam com a mãe e a irmã mais nova, Margaret, para uma casa de campo em Devonshire. A nova realidade coloca as personagens diante de desafios relacionados ao casamento, à posição social e à independência feminina.

Elinor, a irmã mais velha, é reservada, racional e costuma controlar os próprios sentimentos. Ela desenvolve uma ligação afetiva com Edward Ferrars, mas enfrenta obstáculos que ameaçam o relacionamento.

Marianne, por sua vez, é apaixonada, espontânea e acredita que o amor deve ser vivido com intensidade. Sua aproximação com o encantador John Willoughby provoca uma série de acontecimentos que colocam suas convicções à prova.

Ao longo da narrativa, as duas aprendem a lidar com frustrações, escolhas e expectativas, enquanto descobrem diferentes maneiras de equilibrar sentimentos e responsabilidades.

O roteiro foi escrito pela autora australiana Diana Reid, que adaptou a obra de Jane Austen para o cinema.

Obra já ganhou outras adaptações

O romance já foi adaptado diversas vezes para o cinema e a televisão. Uma das versões mais conhecidas é "Razão e Sensibilidade" (1995), dirigida por Ang Lee.

O longa foi protagonizado por Emma Thompson, no papel de Elinor, e Kate Winslet, como Marianne. O elenco também contou com Hugh Grant, Alan Rickman e Greg Wise.

A produção conquistou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, prêmio recebido por Emma Thompson, responsável pelo texto do filme.

Confira o trailer de 'Razão e Sensibilidade':

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