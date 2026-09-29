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Ator de 'Vingadores: Doutor Destino' diz que gravou cenas sem saber o que estava acontecendo

O ator Alan Cumming relata que gravou sua participação em 'Vingadores: Doutor Destino' sem conhecer o roteiro ou entender a trama, limitando-se a seguir orientações e correr pelo cenário

Marvel: elenco grave "Vingadores: Doutor Destino" com roteiro secreto (Reprodução/IMDB)

Marvel: elenco grave "Vingadores: Doutor Destino" com roteiro secreto (Reprodução/IMDB)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14h19.

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RESUMO ＋

Alan Cumming retornará ao papel de Noturno após 23 anos em “Vingadores: Doutor Destino”, que estreia nos cinemas em 18 de dezembro. O ator afirmou que o estúdio Marvel Studios não permitiu o acesso ao roteiro completo e que gravou suas cenas sem entender a trama. O filme também reunirá outras estrelas de “X-Men”.

O ator Alan Cumming retornou ao mundo dos X-Men e ao papel de Noturno em "Vingadores: Doutor Destino". Apesar disso, o ator, de 61 anos, não saberia dizer sobre o que é o filme. Ou qual foi sua função nele.

Em entrevista recente à SiriusXM, Alan revelou que a Marvel Studios não permitiu que ele lesse o roteiro completo da produção, mesmo durante suas cenas. Assim, o ator não tinha contexto algum do que estava acontecendo.

O retorno dos X-Men é misterioso

Vencedor do Emmy, Alan Cumming descreveu sua participação como correr de um lado para o outro e afirmou que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. "Para ser sincero, não entendo muito bem a trama", afirmou à SiriusXM.

“Houve um momento em que estávamos filmando uma cena, uma das raras em que eu estava realmente no cenário externo e não diante de uma tela azul”, contou Cumming. “Um homem veio e disse: ‘Então, Alan, agora esses robôs gigantes estão... blá-blá-blá’, e começou a me explicar a situação. Eu respondi: ‘Olha, muito obrigado, mas só me diga para onde devo apontar... seja lá o que for que eu tenha de apontar. E eu farei isso. Na verdade, eu só sei que estou aqui para correr de um lado para o outro’.”

Durante seu tempo no set, Cumming relatou ter gravado apenas com a dublê de Florence Pugh, com quem encontrou no Emmy: "Eu disse: 'Nossa, é muito engraçado. Nunca nos conhecemos, mas você ficou deitada em cima de mim, ou melhor, sua dublê ficou’. E ela respondeu: ‘É, eu também fiquei deitada em cima de você, mas era o seu dublê’.”

Reencontro de 23 anos

"Vingadores: Doutor Destino" será um momento de reencontros. Após 23 anos, Cumming irá retornar ao papel de Noturno ao lado de algumas das estrelas da franquia: Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn e James Marsden.

O ator estreou como o mutante em “X-Men 2”, mas não apareceu em nenhum outro filme da saga. Em entrevistas anteriores, ele já havia comentado que os avanços na maquiagem cinematográfica reduziram drasticamente o tempo necessário para se transformar no Noturno, com sua pele azul e tatuagens.

“Antes, levava cerca de quatro horas e meia para aplicar, mas agora são apenas 90 minutos. Antigamente, todas as tatuagens eram feitas à mão. Eles não tinham decidido como seriam antes de começarmos a filmar. Agora, elas são simplesmente coladas no meu rosto. Isso mudou tudo", explicou.

'Perguntas frequentes'

Qual personagem Alan Cumming interpreta em “Vingadores: Doutor Destino”? ＋

Alan Cumming retorna como Noturno, mutante que interpretou pela primeira vez em “X2: X-Men United”. O ator não apareceu em outros filmes da saga desde então.

Por que Alan Cumming não conhece a trama de “Vingadores: Doutor Destino”? ＋

Alan Cumming afirmou à SiriusXM que o estúdio Marvel Studios não permitiu que ele lesse o roteiro completo. Segundo o ator, as cenas foram gravadas sem que ele soubesse o contexto do que acontecia.

Com quem Alan Cumming gravou suas cenas no filme? ＋

Alan Cumming relatou que gravou apenas com a dublê de Florence Pugh durante seu período no set. Os dois atores conversaram sobre a situação quando se encontraram no Emmy.

Quais atores de “X-Men” estarão em “Vingadores: Doutor Destino”? ＋

Além de Alan Cumming, o filme terá Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn e James Marsden. A produção marca o retorno de Cumming ao papel de Noturno após 23 anos.

Quanto tempo leva a maquiagem de Noturno atualmente? ＋

A transformação de Alan Cumming em Noturno leva cerca de 90 minutos, segundo o ator. Em “X2: X-Men United”, o processo demorava aproximadamente quatro horas e meia porque as tatuagens eram feitas à mão.

Quando estreia “Vingadores: Doutor Destino”? ＋

“Vingadores: Doutor Destino” estreia nos cinemas em 18 de dezembro.

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