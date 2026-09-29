Ator de 'Vingadores: Doutor Destino' diz que gravou cenas sem saber o que estava acontecendo

RESUMO ＋ Alan Cumming retornará ao papel de Noturno após 23 anos em “Vingadores: Doutor Destino”, que estreia nos cinemas em 18 de dezembro. O ator afirmou que o estúdio Marvel Studios não permitiu o acesso ao roteiro completo e que gravou suas cenas sem entender a trama. O filme também reunirá outras estrelas de “X-Men”.

O ator Alan Cumming retornou ao mundo dos X-Men e ao papel de Noturno em "Vingadores: Doutor Destino". Apesar disso, o ator, de 61 anos, não saberia dizer sobre o que é o filme. Ou qual foi sua função nele.

Em entrevista recente à SiriusXM, Alan revelou que a Marvel Studios não permitiu que ele lesse o roteiro completo da produção, mesmo durante suas cenas. Assim, o ator não tinha contexto algum do que estava acontecendo.

O retorno dos X-Men é misterioso

Vencedor do Emmy, Alan Cumming descreveu sua participação como correr de um lado para o outro e afirmou que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. "Para ser sincero, não entendo muito bem a trama", afirmou à SiriusXM.

“Houve um momento em que estávamos filmando uma cena, uma das raras em que eu estava realmente no cenário externo e não diante de uma tela azul”, contou Cumming. “Um homem veio e disse: ‘Então, Alan, agora esses robôs gigantes estão... blá-blá-blá’, e começou a me explicar a situação. Eu respondi: ‘Olha, muito obrigado, mas só me diga para onde devo apontar... seja lá o que for que eu tenha de apontar. E eu farei isso. Na verdade, eu só sei que estou aqui para correr de um lado para o outro’.”

Durante seu tempo no set, Cumming relatou ter gravado apenas com a dublê de Florence Pugh, com quem encontrou no Emmy: "Eu disse: 'Nossa, é muito engraçado. Nunca nos conhecemos, mas você ficou deitada em cima de mim, ou melhor, sua dublê ficou’. E ela respondeu: ‘É, eu também fiquei deitada em cima de você, mas era o seu dublê’.”

Reencontro de 23 anos

"Vingadores: Doutor Destino" será um momento de reencontros. Após 23 anos, Cumming irá retornar ao papel de Noturno ao lado de algumas das estrelas da franquia: Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn e James Marsden.

O ator estreou como o mutante em “X-Men 2”, mas não apareceu em nenhum outro filme da saga. Em entrevistas anteriores, ele já havia comentado que os avanços na maquiagem cinematográfica reduziram drasticamente o tempo necessário para se transformar no Noturno, com sua pele azul e tatuagens.

“Antes, levava cerca de quatro horas e meia para aplicar, mas agora são apenas 90 minutos. Antigamente, todas as tatuagens eram feitas à mão. Eles não tinham decidido como seriam antes de começarmos a filmar. Agora, elas são simplesmente coladas no meu rosto. Isso mudou tudo", explicou.