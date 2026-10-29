'Razão e Sensibilidade': conheça o livro de Jane Austen que inspira o filme

Publicado em 1811, "Razão e Sensibilidade", da escritora britânica Jane Austen, é um dos romances mais conhecidos da literatura inglesa. A obra acompanha duas irmãs com personalidades opostas que precisam lidar com o amor, as expectativas da sociedade e as dificuldades financeiras após a morte do pai.

Mais de dois séculos depois de sua publicação, a história continua conquistando leitores e inspirando adaptações para o cinema e a televisão. O romance ganhou uma versão cinematográfica de destaque em 1995 e, agora, recebeu uma nova adaptação, estrelada por Daisy Edgar-Jones e Esmé Creed-Miles, que chega aos cinemas brasileiros nesta semana.

Qual é a história de 'Razão e Sensibilidade'?

O livro acompanha Elinor e Marianne Dashwood, duas jovens que vivem na Inglaterra do início do século XIX. Após a morte do pai, elas enfrentam uma mudança radical de vida, já que a propriedade da família passa para o meio-irmão, John Dashwood.

Com recursos financeiros limitados, as irmãs se mudam com a mãe e a irmã mais nova, Margaret, para uma casa de campo em Devonshire. A nova realidade coloca as personagens diante de desafios relacionados ao casamento, à posição social e à independência feminina.

Elinor, a irmã mais velha, é reservada, racional e costuma controlar os próprios sentimentos. Ela desenvolve uma ligação afetiva com Edward Ferrars, mas enfrenta obstáculos que ameaçam o relacionamento.

Marianne, por sua vez, é apaixonada, espontânea e acredita que o amor deve ser vivido com intensidade. Sua aproximação com o encantador John Willoughby provoca uma série de acontecimentos que colocam suas convicções à prova.

Ao longo da narrativa, as duas aprendem a lidar com frustrações, escolhas e expectativas, enquanto descobrem diferentes maneiras de equilibrar sentimentos e responsabilidades.

Quem foi Jane Austen?

Jane Austen nasceu em 1775, na Inglaterra, e se tornou uma das principais escritoras da literatura britânica. Seus romances ficaram conhecidos pela ironia, pela observação das relações sociais e pelas protagonistas que questionam as expectativas impostas às mulheres.

"Razão e Sensibilidade" foi seu primeiro romance publicado, em 1811, inicialmente sob o pseudônimo "By a Lady" ("Uma Dama").

A autora também escreveu obras como "Orgulho e Preconceito", "Emma", "Mansfield Park", "Persuasão" e "A Abadia de Northanger".

Austen morreu em 1817, aos 41 anos, deixando um legado que continua influenciando a literatura e o audiovisual.

Livro já teve uma adaptação para o cinema

Além de ganhar adaptações para a televisão, a obra também chegou aos cinemas em 1995, com o filme "Razão e Sensibilidade", dirigido por Ang Lee.

A produção foi estrelada por Emma Thompson, no papel de Elinor Dashwood, e Kate Winslet, como Marianne. O elenco também contou com Hugh Grant, Alan Rickman e Greg Wise.

O longa recebeu sete indicações ao Oscar de 1996 e venceu a categoria de Melhor Roteiro Adaptado, com texto assinado por Emma Thompson.

Como é a nova adaptação de 'Razão e Sensibilidade'?

A nova versão de "Razão e Sensibilidade", dirigida por Georgia Oakley, chega aos cinemas nesta quinta-feira, 29. A produção traz Daisy Edgar-Jones, conhecida por "Pessoas Normais", como Elinor Dashwood, e Esmé Creed-Miles, de "Hanna", como Marianne.

O elenco também reúne Caitríona Balfe como a senhora Dashwood, George MacKay como Edward Ferrars, Frank Dillane como John Willoughby, Herbert Nordrum como coronel Brandon e Fiona Shaw como senhora Jennings.

Confira o trailer de 'Razão e Sensibilidade':