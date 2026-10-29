Por que os espelhos de corpo estão sumindo dos quartos de hotel

Para quem viaja a um casamento ou a uma reunião importante, dar uma última olhada no espelho antes de sair do quarto costuma ser um gesto automático. Em muitos hotéis recentes, esse hábito ficou mais complicado, porque o espelho de corpo inteiro, que por décadas ocupou a porta do armário ou um canto perto da entrada, começou a desaparecer dos projetos, inclusive em endereços de cinco estrelas.

A explicação está no tamanho dos quartos. Com terrenos e obras cada vez mais caros nas grandes cidades, hotéis passaram a encolher as unidades para colocar mais delas no mesmo prédio. Segundo designers ouvidos pelo site Hotel Management, um quarto de 30% a 50% menor permite abrir uma quantidade proporcionalmente maior de quartos e faturar mais a cada noite, conta que se tornou decisiva em mercados como Nova York.

Menos parede, menos espelho

Com quartos cada vez menores, o espelho de corpo inteiro virou um dos primeiros itens cortados nos projetos de hotel (Pexels)

Nos Estados Unidos, o quarto médio de hotel já teve pouco mais de 32 m². Hoje, bandeiras voltadas ao público urbano trabalham com metade disso, caso da Moxy, da Marriott, cujo modelo padrão gira em torno de 17 m². Para que o espaço não pareça apertado, os arquitetos tiraram a pia de dentro do banheiro, trocaram armários por ganchos e passaram a usar portas de correr, e cada pedaço de parede livre passou a ser disputado entre televisão, cabeceira e decoração. O espelho de corpo inteiro, que precisa de uma faixa vertical inteira só para ele, costuma ser um dos primeiros a sair.

Curiosamente, a própria Moxy decidiu mantê-lo. O Moxy Times Square, aberto em 2017 pela incorporadora Lightstone no prédio de um antigo hotel de 1907, tem 612 quartos compactos, todos com o espelho. Mitchell Hochberg, presidente da Lightstone, contou à revista ELLE americana que a peça nunca esteve entre os cortes. Nos hotéis da marca, ele ainda costuma vir com recados bem-humorados para o hóspede, o que acaba virando cenário para selfies.

Nem o luxo escapa

O tamanho do quarto, porém, nem sempre define a presença do espelho. O The Dominick, no SoHo, em Nova York, antigo Trump SoHo, tem 391 quartos com metragem bem acima da média de Manhattan e ainda assim oferece o espelho de corpo inteiro só em parte deles. A solução do hotel foi instalar no lobby um espelho do tamanho de uma parede, que virou ponto de fotos para hóspedes e visitantes.

Em Detroit, o Shinola Hotel, aberto em 2019 pela fabricante de relógios Shinola em dois prédios históricos do centro da cidade, seguiu o caminho oposto e encomendou móveis sob medida para garantir um espelho de corpo inteiro em cada um dos seus 129 quartos.

Na Itália, a Lungarno Collection, empresa de hotelaria da família Ferragamo, preferiu deixar a peça fora de vista. No Portrait Milano, instalado desde 2022 em um antigo seminário na Corso Venezia, os espelhos ficam escondidos atrás das cortinas, enquanto no Portrait Roma eles aparecem quando o hóspede abre o armário.