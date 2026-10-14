Quais filmes e séries assistir antes de 'VisionQuest', nova série da Marvel, no Disney+?

A Marvel prepara mais um capítulo de seu universo no Disney+. A série "VisionQuest" estreou nesta terça-feira, 13, e acompanha o Visão após sua reconstrução, dando continuidade aos acontecimentos de "WandaVision" e "Agatha Desde Sempre".

Protagonizada por Paul Bettany, a produção retoma a história do androide e explora sua busca por identidade. Para acompanhar a trama, vale revisitar cinco produções que ajudam a entender sua origem, suas relações com outros personagens e os acontecimentos que antecedem a nova série.

Confira:

Em que ordem assistir aos filmes e séries antes de 'VisionQuest'?

1. 'Vingadores: Era de Ultron' (2015)

O filme apresenta a origem do Visão no Universo Cinematográfico Marvel. Durante uma tentativa de criar uma inteligência artificial avançada, Tony Stark e Bruce Banner acabam dando origem a Ultron, que passa a ameaçar a humanidade.

O Visão surge durante o conflito, com uma consciência ligada à inteligência artificial J.A.R.V.I.S. e à Joia da Mente. A produção estabelece sua relação com os Vingadores e apresenta Ultron, personagem que também está relacionado à trama de "VisionQuest".

2. 'Capitão América: Guerra Civil' (2016)

O longa acompanha a divisão dos Vingadores após a proposta de submeter os super-heróis a um controle governamental. O conflito coloca antigos aliados em lados opostos e mostra como o Visão tenta compreender seu papel naquele cenário.

A produção também desenvolve a relação entre o androide e Wanda Maximoff, elemento importante para entender os acontecimentos que se desenrolam nos filmes seguintes e em "WandaVision".

3. 'Vingadores: Guerra Infinita' (2018)

A chegada de Thanos coloca o Visão em perigo por causa da Joia da Mente, integrada à sua estrutura. O vilão precisa reunir as Joias do Infinito para concluir seu plano, e o androide se torna uma peça central nessa disputa.

Wanda enfrenta um dilema ao tentar proteger o companheiro diante da ameaça. Os acontecimentos do filme ajudam a contextualizar o luto da personagem e a história que será desenvolvida posteriormente em "WandaVision".

4. 'WandaVision' (2021)

A série é a principal ligação entre os filmes anteriores e "VisionQuest". A trama acompanha Wanda após as perdas que sofreu e apresenta uma realidade construída a partir de seus poderes.

O desfecho introduz o Visão Branco, uma versão reconstruída pela organização S.W.O.R.D., que recebe as memórias do Visão original, mas precisa lidar com sua própria identidade.

Essa versão do personagem está no centro da nova série. Por isso, "WandaVision" é o título mais importante para quem deseja compreender a premissa de "VisionQuest".

5. 'Agatha Desde Sempre' (2024)

Derivada de "WandaVision", a produção acompanha Agatha Harkness depois dos acontecimentos da série anterior. A história amplia o lado sobrenatural do universo e e desenvolve a trajetória de Billy Maximoff, um dos filhos de Wanda.

A série também ajuda a compreender as conexões familiares que podem repercutir na história do Visão. Como integra a trilogia formada por "WandaVision", "Agatha Desde Sempre" e "VisionQuest", vale assisti-la antes da estreia.

O que esperar de 'VisionQuest'?

A nova série acompanha o Visão Branco enquanto ele tenta compreender sua identidade após ser reconstruído. A trama também retoma Ultron, interpretado novamente por James Spader, e explora inteligências artificiais relacionadas ao universo de Tony Stark, como J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. e E.D.I.T.H.

O elenco também conta com Ruaridh Mollica, que interpreta Thomas Shepherd, personagem relacionado a Tommy Maximoff, filho de Wanda. A participação do ator reforça a conexão da série com a história da família Maximoff.

A série terá oito episódios, lançados semanalmente em cinco datas no Disney+. Os seis primeiros capítulos serão disponibilizados em três estreias duplas, enquanto os dois últimos chegarão individualmente.

Calendário de lançamentos de 'VisionQuest':