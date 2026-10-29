Festival do Cinema Brasileiro tem ingresso a R$ 12 em todo o país; veja filmes em cartaz

Disponibilidade depende da programação oficial de cada rede de cinema.
Repórter
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05h00.
O Festival do Cinema Brasileiro oferece, a partir desta quinta-feira, 29, ingressos a R$ 12 para filmes nacionais em redes de cinema de todo o Brasil. Promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), a iniciativa ocorre de 29 de outubro a 4 de novembro de 2026 e também inclui ofertas em combos de alimentos e bebidas.
O Festival do Cinema Brasileiro começa nesta quinta-feira, 29, com ingressos a R$ 12 para filmes nacionais em cartaz. A iniciativa acontece de 29 de outubro a 4 de novembro de 2026 e vale para redes de cinema participantes em todo o Brasil.
A iniciativa é da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Abraplex.
Estão confirmadas as redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Moviecom, Arteplex, Cineart, Kinoplex e GNC Cinemas.
O desconto vale para salas convencionais e para sessões de longas-metragens nacionais, conforme a programação oficial de cada rede.
As condições da promoção variam de acordo com o formato. Na Cinépolis, por exemplo, o valor de R$ 12 vale para filmes nacionais nas salas Tradicionais e MacroXE, em todos os dias e horários do período.
Ficam de fora na rede os formatos VIP, IMAX, 4DX, Junior e Samsung Onyx, além de pré-estreias e sessões especiais.
As redes participantes terão ofertas em combos de alimentos e bebidas. Na Cinépolis, uma das opções reúne pipoca média salgada e bebida de 700 ml por R$ 29. Outra inclui pipoca grande salgada e duas bebidas de 500 ml por R$ 39.
Os combos são vendidos apenas presencialmente e não estão disponíveis em todas as unidades.
*A disponibilidade depende da programação oficial de cada rede de cinema.
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Se Eu Fosse Você 3
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100 Dias
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As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você
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Os ingressos custam R$ 12 para sessões de filmes nacionais em salas convencionais das redes participantes, conforme a programação de cada cinema. A promoção começa nesta quinta-feira, 29.
O período informado para o Festival do Cinema Brasileiro vai de 29 de outubro a 4 de novembro de 2026. Os ingressos promocionais para filmes nacionais são oferecidos a partir de quinta-feira, 29.
Estão confirmadas as redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Moviecom, Arteplex, Cineart, Kinoplex e GNC Cinemas.
Na Cinépolis, o ingresso de R$ 12 vale para filmes nacionais nas salas Tradicionais e MacroXE, em todos os dias e horários do período. Não participam os formatos VIP, IMAX, 4DX, Junior e Samsung Onyx, além de pré-estreias e sessões especiais.
Sim. Na Cinépolis, há um combo com pipoca média salgada e bebida de 700 ml por R$ 29 e outro com pipoca grande salgada e duas bebidas de 500 ml por R$ 39. As ofertas são vendidas apenas presencialmente e não estão disponíveis em todas as unidades.
Entre os filmes citados estão “Minha Melhor Amiga”, “Se Eu Fosse Você 3”, “100 Dias” e “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”. A disponibilidade depende da programação oficial de cada rede de cinema.