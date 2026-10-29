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Festival do Cinema Brasileiro tem ingresso a R$ 12 em todo o país; veja filmes em cartaz

Promoção vale para sessões de longas nacionais nas redes participantes entre 29 de outubro e 4 de novembro de 2026

Disponibilidade depende da programação oficial de cada rede de cinema.

Disponibilidade depende da programação oficial de cada rede de cinema.

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05h00.

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O Festival do Cinema Brasileiro oferece, a partir desta quinta-feira, 29, ingressos a R$ 12 para filmes nacionais em redes de cinema de todo o Brasil. Promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), a iniciativa ocorre de 29 de outubro a 4 de novembro de 2026 e também inclui ofertas em combos de alimentos e bebidas.

O Festival do Cinema Brasileiro começa nesta quinta-feira, 29, com ingressos a R$ 12 para filmes nacionais em cartaz. A iniciativa acontece de 29 de outubro a 4 de novembro de 2026 e vale para redes de cinema participantes em todo o Brasil.

A iniciativa é da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Abraplex.

Quais cinemas participam?

Estão confirmadas as redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Moviecom, Arteplex, Cineart, Kinoplex e GNC Cinemas.

O desconto vale para salas convencionais e para sessões de longas-metragens nacionais, conforme a programação oficial de cada rede.

As condições da promoção variam de acordo com o formato. Na Cinépolis, por exemplo, o valor de R$ 12 vale para filmes nacionais nas salas Tradicionais e MacroXE, em todos os dias e horários do período.

Ficam de fora na rede os formatos VIP, IMAX, 4DX, Junior e Samsung Onyx, além de pré-estreias e sessões especiais.

Combos de pipoca também têm desconto

As redes participantes terão ofertas em combos de alimentos e bebidas. Na Cinépolis, uma das opções reúne pipoca média salgada e bebida de 700 ml por R$ 29. Outra inclui pipoca grande salgada e duas bebidas de 500 ml por R$ 39.

Os combos são vendidos apenas presencialmente e não estão disponíveis em todas as unidades.

Filmes brasileiros em cartaz e estreias*

*A disponibilidade depende da programação oficial de cada rede de cinema.

Minha Melhor Amiga

'Minha Melhor Amiga' filme com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli

'Minha Melhor Amiga' filme com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli (Divulgação / Paris Filmes)

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'Se Eu Fosse Você 3' estreia na próxima quinta-feira, 8 de outubro

'Se Eu Fosse Você 3' estreia na próxima quinta-feira, 8 de outubro (Divulgação / Buena Vista International (The Walt Disney Company))

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100 Dias

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'Perguntas frequentes'

Quanto custam os ingressos do Festival do Cinema Brasileiro? ＋

Os ingressos custam R$ 12 para sessões de filmes nacionais em salas convencionais das redes participantes, conforme a programação de cada cinema. A promoção começa nesta quinta-feira, 29.

Quando acontece o Festival do Cinema Brasileiro? ＋

O período informado para o Festival do Cinema Brasileiro vai de 29 de outubro a 4 de novembro de 2026. Os ingressos promocionais para filmes nacionais são oferecidos a partir de quinta-feira, 29.

Quais redes de cinema participam da promoção de ingressos a R$ 12? ＋

Estão confirmadas as redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Moviecom, Arteplex, Cineart, Kinoplex e GNC Cinemas.

Quais salas da Cinépolis aceitam o ingresso promocional? ＋

Na Cinépolis, o ingresso de R$ 12 vale para filmes nacionais nas salas Tradicionais e MacroXE, em todos os dias e horários do período. Não participam os formatos VIP, IMAX, 4DX, Junior e Samsung Onyx, além de pré-estreias e sessões especiais.

Os combos de pipoca também terão desconto? ＋

Sim. Na Cinépolis, há um combo com pipoca média salgada e bebida de 700 ml por R$ 29 e outro com pipoca grande salgada e duas bebidas de 500 ml por R$ 39. As ofertas são vendidas apenas presencialmente e não estão disponíveis em todas as unidades.

Quais filmes brasileiros estão em cartaz durante o festival? ＋

Entre os filmes citados estão “Minha Melhor Amiga”, “Se Eu Fosse Você 3”, “100 Dias” e “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”. A disponibilidade depende da programação oficial de cada rede de cinema.

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