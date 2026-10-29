Festival do Cinema Brasileiro tem ingresso a R$ 12 em todo o país; veja filmes em cartaz

RESUMO ＋ O Festival do Cinema Brasileiro oferece, a partir desta quinta-feira, 29, ingressos a R$ 12 para filmes nacionais em redes de cinema de todo o Brasil. Promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), a iniciativa ocorre de 29 de outubro a 4 de novembro de 2026 e também inclui ofertas em combos de alimentos e bebidas.

O Festival do Cinema Brasileiro começa nesta quinta-feira, 29, com ingressos a R$ 12 para filmes nacionais em cartaz. A iniciativa acontece de 29 de outubro a 4 de novembro de 2026 e vale para redes de cinema participantes em todo o Brasil.

A iniciativa é da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Abraplex.

Quais cinemas participam?

Estão confirmadas as redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Moviecom, Arteplex, Cineart, Kinoplex e GNC Cinemas.

O desconto vale para salas convencionais e para sessões de longas-metragens nacionais, conforme a programação oficial de cada rede.

As condições da promoção variam de acordo com o formato. Na Cinépolis, por exemplo, o valor de R$ 12 vale para filmes nacionais nas salas Tradicionais e MacroXE, em todos os dias e horários do período.

Ficam de fora na rede os formatos VIP, IMAX, 4DX, Junior e Samsung Onyx, além de pré-estreias e sessões especiais.

Combos de pipoca também têm desconto

As redes participantes terão ofertas em combos de alimentos e bebidas. Na Cinépolis, uma das opções reúne pipoca média salgada e bebida de 700 ml por R$ 29. Outra inclui pipoca grande salgada e duas bebidas de 500 ml por R$ 39.

Os combos são vendidos apenas presencialmente e não estão disponíveis em todas as unidades.

Filmes brasileiros em cartaz e estreias*

*A disponibilidade depende da programação oficial de cada rede de cinema.

Minha Melhor Amiga

'Minha Melhor Amiga' filme com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli (Divulgação / Paris Filmes)

Julia e Clara, amigas na casa dos 50 anos, aproveitam o intercâmbio das filhas, Manu e Isadora, em Portugal para fugir da rotina e viajar à Europa. Nada sai como o planejado, e as férias se transformam em uma experiência que muda a vida das duas.

Se Eu Fosse Você 3

'Se Eu Fosse Você 3' estreia na próxima quinta-feira, 8 de outubro (Divulgação / Buena Vista International (The Walt Disney Company))

Duas décadas depois da última troca de corpos, Cláudio e Helena vivem uma nova fase ao lado da filha, Bia, hoje adulta e casada. Um imprevisto abala a dinâmica da família, e o raio parece cair de novo no mesmo lugar, levando todos a se colocarem no lugar do outro, talvez de maneira bem literal.

100 Dias

O navegador Amyr Klink ao lado do ator Filipe Bragança, que o interpreta no filme "100 Dias". (Divulgação)

Sozinho em um pequeno barco, Amyr Klink atravessa o Atlântico Sul a remo, da África ao Brasil, em uma façanha até então nunca tentada. A travessia vira uma batalha contra o medo, a solidão e os próprios limites, enquanto ele encara memórias, conflitos familiares e escolhas do passado.

As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você

Com Any Gabrielly e Giulia Be, o drama acompanha Gabriela, arrasada com a morte trágica da melhor amiga. Ela descobre que a amiga deixou dez cartas com desafios para ajudá-la a superar o luto.