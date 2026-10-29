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Mais ouvidas no Spotify: veja as 15 melhores músicas de rock do século 21

Ranking cruza as 200 melhores músicas de rock eleitas pela Rolling Stone com os números de reproduções no Spotify

Músicas de rock: Coldplay, The Killers e Linkin Park estão entre os artistas que aparecem na seleção da revista e acumulam bilhões de reproduções (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images)

Músicas de rock: Coldplay, The Killers e Linkin Park estão entre os artistas que aparecem na seleção da revista e acumulam bilhões de reproduções (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07h13.

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A revista americana Rolling Stone divulgou nesta terça-feira, 27, sua seleção das 200 melhores músicas de rock do século 21. A lista reúne artistas de diferentes gerações e estilos, de bandas como The Strokes e Radiohead a nomes como Olivia Rodrigo e Taylor Swift.

A primeira colocação ficou com "Maps", do Yeah Yeah Yeahs, lançada em 2003. Na sequência aparecem "Seven Nation Army", do The White Stripes, e "Mr. Brightside", do The Killers.

Mas a avaliação da crítica musical é diferente da preferência dos ouvintes. Algumas canções que aparecem longe das primeiras posições da Rolling Stone acumulam bilhões de reproduções no Spotify, enquanto outras, consideradas essenciais pela revista, apresentam números mais modestos.

Quais são as mais ouvidas no Spotify?

Entre as músicas selecionadas pela Rolling Stone, há sucessos que ultrapassam a marca de 2 bilhões de reproduções no Spotify. "Yellow", do Coldplay, "Mr. Brightside", do The Killers, e "In the End", do Linkin Park, estão entre os destaques.

O levantamento abaixo cruza a lista da revista com dados públicos de reproduções acumuladas no Spotify, consultados na plataforma de monitoramento musical Kworb.

Músicas do ranking com mais reproduções no Spotify

  1. "Yellow" — Coldplay: 4 bilhões de streams. 24º lugar na Rolling Stone.
  2. "Mr. Brightside" — The Killers: 3,5 bilhões de streams. 3º lugar na Rolling Stone.
  3. "In the End" — Linkin Park: 3,43 bilhões de streams. 103º lugar na Rolling Stone.
  4. "Good 4 U" — Olivia Rodrigo: 2,79 bilhões de streams. 4º lugar na Rolling Stone.
  5. "Seven Nation Army" — The White Stripes: 2,31 bilhões de streams. 2º lugar na Rolling Stone.
  6. "Bring Me to Life" — Evanescence: 2,23 bilhões de streams. 85º lugar na Rolling Stone.
  7. "Chop Suey!" — System of a Down: 2,16 bilhões de streams. 34º lugar na Rolling Stone.
  8. "Take Me Out" — Franz Ferdinand: 1,46 bilhão de streams. 15º lugar na Rolling Stone.
  9. "R U Mine?" — Arctic Monkeys: 1,45 bilhão de streams. 88º lugar na Rolling Stone.
  10. "The Middle" — Jimmy Eat World: 1,41 bilhão de streams. 25º lugar na Rolling Stone.
  11. "All Too Well (10 Minute Version)" — Taylor Swift: 1,30 bilhão de streams. 33º lugar na Rolling Stone.
  12. "I Write Sins Not Tragedies" — Panic! at the Disco: 1,18 bilhão de streams. 56º lugar na Rolling Stone.
  13. "Welcome to the Black Parade" — My Chemical Romance: 1,13 bilhão de streams. 16º lugar na Rolling Stone.
  14. "Supermassive Black Hole" — Muse: 1,05 bilhão de streams. 51º lugar na Rolling Stone.
  15. "Best of You" — Foo Fighters: 832,5 milhões de streams. 153º lugar na Rolling Stone.
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