Mais ouvidas no Spotify: veja as 15 melhores músicas de rock do século 21

A revista americana Rolling Stone divulgou nesta terça-feira, 27, sua seleção das 200 melhores músicas de rock do século 21. A lista reúne artistas de diferentes gerações e estilos, de bandas como The Strokes e Radiohead a nomes como Olivia Rodrigo e Taylor Swift.

A primeira colocação ficou com "Maps", do Yeah Yeah Yeahs, lançada em 2003. Na sequência aparecem "Seven Nation Army", do The White Stripes, e "Mr. Brightside", do The Killers.

Mas a avaliação da crítica musical é diferente da preferência dos ouvintes. Algumas canções que aparecem longe das primeiras posições da Rolling Stone acumulam bilhões de reproduções no Spotify, enquanto outras, consideradas essenciais pela revista, apresentam números mais modestos.

Quais são as mais ouvidas no Spotify?

Entre as músicas selecionadas pela Rolling Stone, há sucessos que ultrapassam a marca de 2 bilhões de reproduções no Spotify. "Yellow", do Coldplay, "Mr. Brightside", do The Killers, e "In the End", do Linkin Park, estão entre os destaques.

O levantamento abaixo cruza a lista da revista com dados públicos de reproduções acumuladas no Spotify, consultados na plataforma de monitoramento musical Kworb.

Músicas do ranking com mais reproduções no Spotify