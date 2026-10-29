Sem investidores, a plataforma dele fará R$ 25 milhões conectando gigantes da alimentação com IA

RESUMO ＋ A FoodHub, empresa brasileira de tecnologia para a cadeia de alimentos, espera movimentar R$ 250 milhões e faturar cerca de R$ 25 milhões no primeiro ano com uma plataforma de inteligência artificial que conecta compradores e fornecedores. A empresa reúne mais de 200 companhias, transaciona aproximadamente R$ 50 milhões por mês e planeja expandir para Estados Unidos, Oriente Médio e África.

Uma rede de restaurantes precisa encontrar um bom fornecedor de alimentos. O produto deve atender a especificações de qualidade, chegar no prazo combinado e ter um preço competitivo. Em uma negociação tradicional, esse processo pode envolver telefonemas, visitas comerciais, análises de documentos e semanas de conversas até encontrar uma indústria capaz de atender à demanda.

Na FoodHub, uma empresa brasileira de tecnologia voltada à cadeia de alimentos, a proposta é encurtar parte desse caminho com inteligência artificial.

A plataforma permite que compradores registrem suas necessidades e encontrem fornecedores previamente avaliados, com capacidade de atender às condições comerciais e operacionais exigidas. A tecnologia também acompanha negociações e entregas, além de cruzar informações sobre oferta, demanda, logística e preços de commodities. O objetivo é transformar um mercado ainda dependente de relações comerciais tradicionais em um ambiente mais integrado.

O modelo já reúne mais de 200 empresas e movimenta aproximadamente R$ 50 milhões por mês em negócios, segundo a companhia. A expectativa é encerrar o primeiro ano com R$ 250 milhões transacionados, distribuídos entre diferentes frentes de atuação. Desse montante, cerca de 25 milhões de reais devem corresponder ao faturamento da própria FoodHub.

À frente da operação está Humberto Abilio, empreendedor com aproximadamente duas décadas de experiência na indústria de alimentos. Depois de passar por grandes companhias do setor e trabalhar diretamente com redes de alimentação, ele decidiu transformar em tecnologia um processo que conhecia de perto: a dificuldade de compradores encontrarem novos fornecedores preparados para atender às suas necessidades.

"A companhia foi fundada sem nenhum investidor. Nós não temos investidor, tudo capital próprio", afirma Abilio, fundador e CEO da FoodHub. Segundo ele, o negócio conseguiu cobrir seus custos já no primeiro mês de funcionamento.

Com sede na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, a empresa tem 14 funcionários, além de uma equipe de desenvolvedores.

Seu ecossistema inclui marcas como Habib's, Bob's, Delly's e PMG, que utilizam diferentes soluções, da negociação de produtos ao desenvolvimento de formulações específicas. A próxima etapa envolve ampliar as operações internacionais, com planos para os Estados Unidos, o Oriente Médio e países da África.

Como surgiu a FoodHub

A trajetória de Abilio no setor de alimentos começou em 2007, quando passou a trabalhar com embalagens voltadas à conservação e ao desempenho de produtos alimentícios. Posteriormente, ingressou na Seara, que seria adquirida pela JBS, onde ocupou posições de liderança e participou de operações comerciais em diferentes regiões do país.

Depois de cinco anos na companhia, decidiu empreender na representação comercial. Passou a trabalhar com marcas como Seara, Italac e Nat, do Grupo Vibra, construindo uma rede de relacionamentos com fornecedores, distribuidores e grandes compradores. Mais tarde, voltou a atuar como executivo na indústria de embalagens, especialmente em soluções destinadas ao mercado de alimentação fora do lar.

Foi nesse período que um problema recorrente começou a chamar sua atenção. Grandes redes de restaurantes e varejistas concentravam boa parte de suas compras em poucos fornecedores, mesmo quando havia outras indústrias com capacidade de oferecer produtos semelhantes ou desenvolver alternativas mais competitivas.

A dificuldade não estava necessariamente na falta de fornecedores. O desafio era identificá-los, verificar sua estrutura, avaliar a qualidade dos produtos e garantir condições comerciais e logísticas adequadas. Na prática, muitos compradores permaneciam com os parceiros tradicionais por não terem tempo ou recursos para procurar novas opções.

Abilio afirma ter conversado com mais de 100 executivos de compras durante sua trajetória. Esses profissionais dedicavam até 90% do tempo às relações comerciais já estabelecidas, deixando pouco espaço para analisar indicadores de mercado e desenvolver novos fornecedores.

A percepção levou o empreendedor a criar uma ferramenta capaz de ampliar o alcance das equipes de compras. Ele próprio desenvolveu a estrutura inicial da plataforma, utilizando recursos acumulados ao longo da carreira, sem recorrer a investidores externos.

A experiência com o mercado de alimentação fora do lar ajudou a definir os primeiros serviços. Com o crescimento dos aplicativos de entrega, restaurantes passaram a exigir produtos capazes de preservar características como textura, temperatura e crocância durante o transporte.

Um alimento preparado para consumo imediato no balcão, por exemplo, pode precisar de outra formulação quando permanece 30 minutos dentro de uma embalagem até chegar à casa do consumidor. Essa mudança abriu espaço para desenvolver produtos específicos e conectar redes de alimentação a indústrias capazes de fabricá-los.

Foi assim que a FoodHub começou a atender demandas de redes de fast-food, aproximando fabricantes, distribuidores e compradores. Posteriormente, a companhia ampliou o modelo para outras categorias e segmentos do mercado de alimentos.

O empreendedor decidiu combinar a experiência comercial acumulada com uma tecnologia de inteligência artificial proprietária. No sistema, cada fornecedor passa por uma avaliação de capacidade produtiva, padrões de qualidade, confiabilidade e condições de atendimento antes de integrar a rede.

A curadoria também envolve visitas presenciais. A FoodHub procura conhecer a estrutura das indústrias, seus processos produtivos e sua capacidade de atender às exigências dos compradores. Dessa forma, o sistema não se limita a apresentar uma relação de empresas disponíveis, mas busca indicar aquelas com maior aderência a cada demanda.

Como funciona o modelo de negócios

Na prática, um comprador pode acessar a plataforma e informar o produto desejado, o volume necessário, os prazos de entrega e as condições comerciais. Essa solicitação pode ser registrada até por voz, com integração ao WhatsApp.

A inteligência artificial analisa a demanda e identifica fornecedores previamente cadastrados e avaliados. Em seguida, apresenta uma classificação dos parceiros mais adequados, considerando fatores como preço, prazo de pagamento, confiabilidade e capacidade operacional.

O comprador pode negociar diretamente no ambiente digital, registrar as condições acordadas e confirmar o pedido. A partir daí, a FoodHub acompanha o andamento da operação e a entrega, com o apoio de uma mesa responsável pelo relacionamento entre as partes.

Abilio afirma que uma demanda pode ser registrada em aproximadamente 60 segundos. O processo de identificação dos fornecedores é automatizado, embora a avaliação das empresas e o acompanhamento comercial continuem envolvendo profissionais especializados.

A companhia opera com grandes volumes, sobretudo cargas fechadas. Entre os produtos negociados estão proteínas, pães, batatas fritas e outros alimentos utilizados em larga escala por restaurantes, distribuidores e redes varejistas.

A estratégia ajuda a explicar o volume financeiro movimentado. Grandes redes de alimentação compram quantidades expressivas de matérias-primas e produtos industrializados, criando oportunidades para operações de milhões de reais ao longo do ano.

Entretanto, a FoodHub não depende apenas da aproximação entre compradores e fornecedores para gerar receita. Seu modelo está estruturado em quatro frentes: intermediação comercial, tecnologia, trading company e desenvolvimento de soluções alimentícias sob medida.

Na primeira frente, a companhia funciona como uma mesa de negócios, aproximando empresas e acompanhando as transações. Na segunda, comercializa soluções tecnológicas para indústrias e clientes interessados em otimizar processos comerciais e operacionais.

A trading company atua nas operações de importação e exportação, conectando empresas brasileiras a fornecedores e compradores internacionais. Já o desenvolvimento sob medida envolve a criação de formulações, produtos exclusivos e soluções adaptadas às necessidades de grandes redes.

Essa última atividade pode incluir também o financiamento de fornecedores. Quando uma indústria tem capacidade produtiva, mas não dispõe de capital de giro suficiente para atender a um contrato de grande porte, a FoodHub pode aportar recursos para viabilizar a operação.

"A gente faz o aporte e isso aumenta o nosso prêmio, o nosso ganho", explica Abilio. Segundo ele, operações desse tipo e negócios realizados pela trading permitem à companhia capturar receitas maiores do que as obtidas exclusivamente com a intermediação comercial.

A empresa afirma não cobrar pagamentos antecipados para conectar participantes à plataforma. A remuneração está associada às operações e aos serviços efetivamente desenvolvidos.

Entre as companhias presentes no ecossistema está a Delly's, distribuidora de alimentos para o mercado de food service, que participa de operações de compra e venda. O Habib's utiliza soluções de desenvolvimento de formulações e importação. O Bob's negocia pela plataforma produtos relacionados à operação Bob's em Casa, enquanto a PMG, distribuidora de alimentos e bebidas de São Paulo, atua como compradora.

A diversidade dos participantes mostra como a FoodHub procura atender diferentes necessidades de uma mesma cadeia. Uma rede pode buscar um fornecedor de matéria-prima, desenvolver uma receita específica ou importar determinado produto. Do outro lado, uma indústria pode encontrar novos compradores, ampliar sua distribuição e acessar mercados antes restritos a grandes fabricantes.

Para a FoodHub, essas possibilidades representam diferentes fontes de receita dentro de um mesmo relacionamento comercial.

O resultado esperado é um volume transacionado de 250 milhões de reais no primeiro ano, com faturamento próximo de R$ 25 milhões. O percentual de aproximadamente 10% decorre da combinação de receitas das quatro verticais, e não de uma comissão uniforme cobrada sobre todas as transações.

Além das negociações, a companhia pretende ampliar o uso dos dados reunidos em sua plataforma. A tecnologia cruza informações sobre disponibilidade de alimentos, demanda, condições logísticas, comportamento de consumo e oscilações de commodities agrícolas.

A proposta é ajudar compradores e fornecedores a antecipar mudanças de preços e possíveis dificuldades de abastecimento. Uma quebra de safra provocada por condições climáticas adversas, por exemplo, pode afetar os custos de uma indústria e, posteriormente, os preços pagos por restaurantes e varejistas.

Ao acompanhar essas variáveis, a FoodHub pretende oferecer informações para decisões sobre compras, estoques e alternativas de fornecimento.

Para onde a FoodHub pretende levar seus negócios

Depois de construir sua operação no mercado brasileiro, a FoodHub prepara uma expansão internacional estruturada em três frentes. A primeira envolve levar aos Estados Unidos soluções alimentícias desenvolvidas para grandes redes de fast-food.

A estratégia aproveita a experiência da empresa com formulações e produtos destinados a marcas globais. Segundo Abilio, algumas dessas soluções passam por processos de homologação internacional, o que pode facilitar sua comercialização em outros mercados onde essas redes estão presentes.

A segunda frente está relacionada à segurança alimentar. A companhia pretende ampliar o fornecimento de alimentos para países com limitações de produção e maior dependência de importações, especialmente no Oriente Médio, no norte da África e na África Subsaariana.

O movimento inclui a ampliação da presença nos Emirados Árabes Unidos, mercado considerado estratégico pela empresa em razão da demanda por abastecimento e da conexão com cadeias internacionais de alimentos.

A terceira aposta segue no sentido contrário: trazer para o Brasil produtos estrangeiros com oferta limitada ou condições comerciais competitivas. Entre os exemplos citados pelo empreendedor estão azeites europeus, batatas pré-fritas, legumes e frutas congeladas provenientes de diferentes mercados.

A ambição é utilizar as conexões já estabelecidas com indústrias e redes de alimentação para construir corredores comerciais entre o Brasil e outros países, combinando a tecnologia de identificação de fornecedores com a estrutura de importação e exportação.

O crescimento internacional também representa uma oportunidade para ampliar a relevância da trading dentro do faturamento. Diferentemente de uma plataforma que apenas aproxima empresas, operações comerciais próprias permitem à FoodHub participar diretamente das margens de negociação.

Ao mesmo tempo, a companhia pretende avançar na produção de inteligência de mercado. A ideia é transformar os dados reunidos em análises sobre os impactos de mudanças climáticas, movimentos geopolíticos e oscilações econômicas no abastecimento de alimentos.

O plano amplia o papel da plataforma para além das transações comerciais. Informações geradas pelas negociações podem ajudar empresas a identificar tendências de consumo, acompanhar a disponibilidade de produtos e planejar compras diante de um mercado mais sujeito a interrupções logísticas e volatilidade de preços.

Para Abilio, o crescimento da FoodHub está ligado justamente à necessidade de tornar essas decisões mais rápidas. Sua aposta é que a experiência acumulada nas relações comerciais, agora apoiada por tecnologia, permita alcançar mercados maiores sem abandonar a curadoria que deu origem ao negócio.