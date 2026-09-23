Hilary Duff anuncia show no Brasil: veja data, ingressos e provável setlist da apresentação

Hilary Duff: tudo que você precisa saber sobre a passagem da cantora no Brasil (James Devaney/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11h54.
A cantora e atriz Hilary Duff virá ao Brasil com a turnê "The Lucky Me Tour", com uma apresentação, por enquanto, única. A apresentação irá acontecer no Espaço Unimed, em São Paulo, em 13 de agosto de 2027.
O show marcado em São Paulo foi anunciado junto com uma nova leva da turnê, que ganhou 32 novas datas na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos devido à alta demanda. Essa é a primeira vez da cantora no Brasil em quase 20 anos.
A apresentação de Hilary Duff no Brasil acontece no dia 13 de agosto de 2027.
O show de Hilary Duff na "The Lucky Me Tour" no Brasil será no Espaço Unimed, na Zona Oeste de São Paulo.
Os ingressos para a "The Lucky Me Tour" serão vendidos em três etapas. A primeira pré-venda da artista começa em 29 de setembro, a partir das 10h. Para ter acesso, é necessário se cadastrar no site de Hilary.
A pré-venda do Spotify, para fãs selecionados, começa em 1 de outubro, a partir das 12 horas. A venda geral será no dia seguinte, 2 de outubro, a partir das 11 horas. As entradas serão comercializadas pelo site da Ticketmaster e na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera.
Os ingressos variam entre R$ 295 e R$ 1.959,00, a depender da modalidade de ingresso escolhida pelo fã. Confira as modalidades disponíveis:
Também é possível adquirir o pacote VIP "HILARY DUFF AMATEUR PSYCHOLOGIST VIP PACKAGE" por R$ 1.959,00 (inteira) ou R$ 1.524,00 (meia-entrada).
Estão inclusos no pacote VIP:
A setlist de Hilary Duff no Brasil deve seguir o padrão da primeira leva da turnê, com uma mistura de hits da carreira da cantora com algumas favoritas de seus fãs. Confira a setlist oficial: