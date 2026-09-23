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Hilary Duff anuncia show no Brasil: veja data, ingressos e provável setlist da apresentação

Cantora anuncia show da turnê "The Lucky Me Tour" em São Paulo para agosto de 2027, marcando seu retorno ao país após quase 20 anos

Hilary Duff: tudo que você precisa saber sobre a passagem da cantora no Brasil (James Devaney/Getty Images)

Hilary Duff: tudo que você precisa saber sobre a passagem da cantora no Brasil (James Devaney/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11h54.

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A cantora e atriz Hilary Duff virá ao Brasil com a turnê "The Lucky Me Tour", com uma apresentação, por enquanto, única. A apresentação irá acontecer no Espaço Unimed, em São Paulo, em 13 de agosto de 2027.

O show marcado em São Paulo foi anunciado junto com uma nova leva da turnê, que ganhou 32 novas datas na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos devido à alta demanda. Essa é a primeira vez da cantora no Brasil em quase 20 anos.

Quando será o show da Hilary Duff?

A apresentação de Hilary Duff no Brasil acontece no dia 13 de agosto de 2027.

Onde será o show da "The Lucky Me Tour"?

O show de Hilary Duff na "The Lucky Me Tour" no Brasil será no Espaço Unimed, na Zona Oeste de São Paulo.

Como comprar ingressos para o show da Hilary Duff?

Os ingressos para a "The Lucky Me Tour" serão vendidos em três etapas. A primeira pré-venda da artista começa em 29 de setembro, a partir das 10h. Para ter acesso, é necessário se cadastrar no site de Hilary.

A pré-venda do Spotify, para fãs selecionados, começa em 1 de outubro, a partir das 12 horas. A venda geral será no dia seguinte, 2 de outubro, a partir das 11 horas. As entradas serão comercializadas pelo site da Ticketmaster e na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera.

Confira os preços e ingressos disponíveis

Os ingressos variam entre R$ 295 e R$ 1.959,00, a depender da modalidade de ingresso escolhida pelo fã. Confira as modalidades disponíveis:

  • Pista: R$ 590 (inteira) ou R$ 295 (meia-entrada)
  • Pista Premium: R$ 870 (inteira) ou R$ 435 (meia-entrada)
  • Mezanino: R$ 920 (inteira) ou R$ 460 (meia-entrada)
  • Camarote A/B: R$ 940 (inteira) ou R$ 470 (meia-entrada)

Também é possível adquirir o pacote VIP "HILARY DUFF AMATEUR PSYCHOLOGIST VIP PACKAGE" por R$ 1.959,00 (inteira) ou R$ 1.524,00 (meia-entrada).

Estão inclusos no pacote VIP:

  • 1 (um) ingresso de Pista Premium
  • Entrada antecipada no local do evento
  • Kit de produtos Hilary Duff Amateur Psychologist, incluindo:
  • Par exclusivo de taças Lucky Me
  • Cartas de tarô Hilary Duff desenvolvidas especialmente para o pacote
  • Bolsa Hilary Duff de edição limitada
  • Credencial VIP comemorativa e cordão
  • Acesso prioritário à compra de merchandise
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Qual a provável setlist para o show de Hilary Duff no Brasil?

A setlist de Hilary Duff no Brasil deve seguir o padrão da primeira leva da turnê, com uma mistura de hits da carreira da cantora com algumas favoritas de seus fãs. Confira a setlist oficial:

  1. Wake Up
  2. So Yesterday
  3. Roommates
  4. Weather for Tennis
  5. Play With Fire
  6. Breathe In. Breathe Out.
  7. Sparks
  8. Future Tripping
  9. With Love
  10. Beat of My Heart
  11. You, From The Honeymoon
  12. Anywhere but Here
  13. Growing Up
  14. Fly
  15. Holiday Party
  16. We Don't Talk
  17. Why Not
  18. Adult Size Medium
  19. Come Clean
  20. Mature
  21. What Dreams Are Made Of

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