Hilary Duff anuncia show no Brasil: veja data, ingressos e provável setlist da apresentação

A cantora e atriz Hilary Duff virá ao Brasil com a turnê "The Lucky Me Tour", com uma apresentação, por enquanto, única. A apresentação irá acontecer no Espaço Unimed, em São Paulo, em 13 de agosto de 2027.

O show marcado em São Paulo foi anunciado junto com uma nova leva da turnê, que ganhou 32 novas datas na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos devido à alta demanda. Essa é a primeira vez da cantora no Brasil em quase 20 anos.

Quando será o show da Hilary Duff?

A apresentação de Hilary Duff no Brasil acontece no dia 13 de agosto de 2027.

Onde será o show da "The Lucky Me Tour"?

O show de Hilary Duff na "The Lucky Me Tour" no Brasil será no Espaço Unimed, na Zona Oeste de São Paulo.

Como comprar ingressos para o show da Hilary Duff?

Os ingressos para a "The Lucky Me Tour" serão vendidos em três etapas. A primeira pré-venda da artista começa em 29 de setembro, a partir das 10h. Para ter acesso, é necessário se cadastrar no site de Hilary.

A pré-venda do Spotify, para fãs selecionados, começa em 1 de outubro, a partir das 12 horas. A venda geral será no dia seguinte, 2 de outubro, a partir das 11 horas. As entradas serão comercializadas pelo site da Ticketmaster e na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera.

Confira os preços e ingressos disponíveis

Os ingressos variam entre R$ 295 e R$ 1.959,00, a depender da modalidade de ingresso escolhida pelo fã. Confira as modalidades disponíveis:

Pista : R$ 590 (inteira) ou R$ 295 (meia-entrada)

: R$ 590 (inteira) ou R$ 295 (meia-entrada) Pista Premium : R$ 870 (inteira) ou R$ 435 (meia-entrada)

: R$ 870 (inteira) ou R$ 435 (meia-entrada) Mezanino : R$ 920 (inteira) ou R$ 460 (meia-entrada)

: R$ 920 (inteira) ou R$ 460 (meia-entrada) Camarote A/B: R$ 940 (inteira) ou R$ 470 (meia-entrada)

Também é possível adquirir o pacote VIP "HILARY DUFF AMATEUR PSYCHOLOGIST VIP PACKAGE" por R$ 1.959,00 (inteira) ou R$ 1.524,00 (meia-entrada).

Estão inclusos no pacote VIP:

1 (um) ingresso de Pista Premium

Entrada antecipada no local do evento

Kit de produtos Hilary Duff Amateur Psychologist, incluindo:

Par exclusivo de taças Lucky Me

Cartas de tarô Hilary Duff desenvolvidas especialmente para o pacote

Bolsa Hilary Duff de edição limitada

Credencial VIP comemorativa e cordão

Acesso prioritário à compra de merchandise

Qual a provável setlist para o show de Hilary Duff no Brasil?

A setlist de Hilary Duff no Brasil deve seguir o padrão da primeira leva da turnê, com uma mistura de hits da carreira da cantora com algumas favoritas de seus fãs. Confira a setlist oficial: