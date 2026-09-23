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'Steel Ball Run': 2ª fase estreia na Netflix nesta sexta-feira; veja o horário

Nova etapa de 'JoJo’s Bizarre Adventure' chega em 25 de setembro; episódios serão lançados semanalmente

Jojo's Bizarre Adventure: anime chega à Netflix nesta semana (Netflix / Divulgação)

Jojo's Bizarre Adventure: anime chega à Netflix nesta semana (Netflix / Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12h54.

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A segunda fase de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estreia na Netflix nesta sexta-feira, 25. A nova etapa chega ao catálogo com lançamento semanal de episódios, dentro de uma temporada planejada em dois blocos.

No Brasil, os novos episódios estarão disponíveis a partir das 5h da manhã. O horário corresponde ao lançamento previsto para 1h no fuso PDT, nos Estados Unidos, e 17h no Japão.

Ao todo, Steel Ball Run terá 11 episódios nessa etapa. O primeiro estágio da história, com um episódio de 47 minutos, já está disponível na plataforma.

Qual é a história de Steel Ball Run?

A trama acompanha Johnny Joestar e Gyro Zeppeli durante uma corrida de aproximadamente 1.200 quilômetros pelo deserto. O prêmio da competição é de US$ 50 milhões, valor que atrai diferentes personagens para a disputa.

Entre os nomes apresentados na nova fase estão Mountain Tim, Hot Pants e Funny Valentine.

A história faz parte da franquia JoJo’s Bizarre Adventure, que já conta com cinco temporadas anteriores disponíveis na Netflix.

Como será o lançamento?

A Netflix programou novos episódios semanalmente às sextas-feiras. A segunda fase estreia em 25 de setembro, enquanto a terceira etapa também está prevista para chegar à plataforma dentro do mesmo calendário de lançamento.

Assim, a nova adaptação de Steel Ball Run continua a história iniciada no primeiro estágio e amplia a jornada de Johnny e Gyro pela corrida que atravessa o território americano.

Acompanhe tudo sobre:animesNetflix

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